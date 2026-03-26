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¿Quieres proteger tu cerebro? La ciencia dice ejercicio

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MIÉRCOLES, 25 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Las zancadas y sentadillas pueden hacer más por el cerebro de lo que se pensaba, incluyendo ayudar a protegerlo de daños relacionados con el envejecimiento y la demencia, sugiere un nuevo estudio.

En una investigación publicada este mes en la revista Cell, los científicos descubrieron que la actividad física puede ayudar a reparar la barrera hematoencefálica, una capa de células que protege el cerebro de toxinas y patógenos dañinos.

Esta barrera se debilita de forma natural con la edad, lo que puede provocar inflamación y aumentar el riesgo de enfermedades como la demencia.

El nuevo estudio, realizado en ratones, encontró que el ejercicio desencadena la liberación de una proteína producida en el hígado. Esa proteína viaja por el torrente sanguíneo y ayuda a fortalecer la barrera protectora del cerebro.

Aunque los resultados de los estudios con animales suelen diferir entre personas, este estudio es prometedor, según los observadores.

"Estos resultados aportan pruebas convincentes en modelos animales de que las señales relacionadas con el ejercicio procedentes del hígado pueden mejorar la función cerebral al actuar sobre la barrera hematoencefálica", dijo Michelle Voss, directora del Laboratorio de Salud, Cerebro y Cognición de la Universidad de Iowa, a The Washington Post. Revisó los hallazgos, pero no participó en el estudio.

Los investigadores se centraron en una proteína llamada GPLD1, que se libera durante y después del ejercicio.

Los científicos habían descubierto previamente que los ratones mayores tenían mejores resultados en pruebas de memoria tras recibir sangre de ratones que habían estado activos.

En este nuevo estudio, llevaron su investigación un paso más allá.

Genéticamente aumentaron los niveles de GPLD1 en ratones mayores que no hacían ejercicio. Incluso sin actividad, esos ratones mostraron mejor memoria y aprendizaje, y mostraron signos de células cerebrales más saludables.

Sorprendentemente, la proteína en sí no entró en el cerebro.

En cambio, probablemente actuó fuera del cerebro mejorando la barrera hematoencefálica.

El equipo descubrió que los cerebros envejecidos tenían niveles más altos de una proteína dañina llamada TNAP, que puede hacer que la barrera protectora sea más porosa.

Los ratones mayores que hacían ejercicio tenían niveles más bajos de TNAP. Cuando los investigadores aumentaron la GPLD1 en ratones inactivos, ayudó a eliminar el exceso de TNAP. Esto hacía que la barrera fuera más fuerte y menos "permeable".

Como resultado, el tejido cerebral estuvo mejor protegido y los ratones rindieron mejor en pruebas de pensamiento.

Los científicos afirman que los hallazgos pueden ayudar a explicar por qué el ejercicio favorece la salud cerebral.

También insinuaron una futura iniciativa destinada a crear tratamientos que copien algunos de los efectos que proporciona el ejercicio, especialmente en personas que no pueden hacer ejercicio.

Pero los expertos advirtieron que "muchas vías prometedoras relacionadas con el ejercicio en ratones resultan ser más complicadas en humanos", dijo David Raichlen, biólogo evolutivo de la Universidad del Sur de California que tampoco participó en la investigación, a The Post.

Los investigadores esperan comenzar pronto los estudios en humanos. Pero insisten en que ninguna pastilla ni procedimiento puede sustituir completamente el ejercicio.

"Si puedes, haz ejercicio", dijo el autor senior Saul Villeda, profesor de ciencias biomédicas en la Universidad de California, San Francisco. "Siempre será una de las mejores cosas que puedes hacer" por tu salud.

Más información

Harvard Health tiene más información sobre los mejores ejercicios que apoyan la salud cerebral.

FUENTE: The Washington Post, 24 de marzo de 2026

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