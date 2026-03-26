El Ministerio de Economía desginó nuevos funcionarios en áreas claves

Las designaciones son para cargos en em Ministerio de Economía y en el BCRA (REUTERS/Matias Baglietto)

El ministro de Economía, Luis Caputo, firmó hoy una serie de nombramientos para ocupar cargos vacantes dentro de la cartera que conduce como en el directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Las designaciones fueron publicadas en Boletín Oficial bajo los decretos 173/2026 y 172/2026, con el fin de ocupar cargos en áreas claves que se encuentran bajo la órbita de la cartera económica y la entidad bancaria que dirige Santiago Bausili.

La primera de las medidas alcanza a la Subsecretaría de Análisis y Modelación Económica, la Subsecretaría de Hidrocarburos, la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética y la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento.

Para dichos cargos fueron elegidos el licenciado en Economía Esteban Javier Fernández Medrano; el ingeniero químico Horacio Federico Veller; el licenciado en Ciencia Política Antonio Milanese y a la licenciada en Economía Daniela Verónica Ramos, respectivamente.

La medida también lleva la firma del presidente Javier Milei y establece que las designaciones comenzaron a regir a partir del 11 de marzo.

En paralelo, mediante el decreto 172/2026, se dispuso el nombramiento “en comisión” del licenciado en Economía Martín Vauthier como integrante del directorio del BCRA. “Se encuentra vacante un cargo de Director del Banco Central de la República Argentina cuyo vencimiento de mandato opera el 23 de septiembre de 2028″, afirma la normativa.

Se trata de un funcionario del entorno de Caputo que en 2024 había sido elegido para conformar el organismo central del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). En aquel entonces, Vauthier realizó tareas junto a Felipe Núñez y Augusto Ardiles Díaz.

Martín Vauthier, nuevo integrante del directorio del Banco Central

La decisión “en comisión” implica que el Poder Ejecutivo solicitará el acuerdo correspondiente al Honorable Senado de la Nación para efectivizar la designación. Mientras tanto, la disposición avanzó en virtud del artículo 7° de la Carta Orgánica del Banco Central. Tal como lo detala la normativa, la fecha de asunción de funciones de Vauthier es a partir del 13 de marzo.

Una parte de la entidad autárquica se había rectificado el año pasado mediante un decreto en el que Caputo dispuso la renovación de los cargos directivos. La normativa 691/2025 establecía la continuidad en comisión de Pedro Juan Inchauspe, Nicolás Marcelo Ferro, Silvina Rivarola y Sebastián Sánchez Sarmiento como directores de la entidad monetaria hasta el 23 de septiembre de 2031. Esta decisión respondía a la expiración de los mandatos previos de los funcionarios, quienes habían sido designados en comisión en 2024 mediante los decretos 69 y 114.

A fines de enero, el Gobierno hizo efectivas una serie de designaciones tras la salida de varios funcionarios. Las resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial, alcanzaron áreas bajo la órbita de los ministerios del Interior y de Economía.

En el ámbito financiero, Jaquelina Clara Truzzel fue designada directora del Banco de la Nación Argentina. Su gestión comenzó el 21 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 1 de enero de 2028, en cumplimiento de la Ley N° 21.799. Este nombramiento se sumó a la reciente asunción de Darío Wasserman como presidente del banco, luego de la salida de Daniel Tillard.

Otro de los cambios fue en la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) donde Damián Andrés Selem asumió el cargo de Subdirector Nacional a partir del 1 de febrero, tras la renuncia de Benito Mario Molver. Además, Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, abogado, asumió como Director Nacional del RENAPER desde la misma fecha, de acuerdo con el decreto 33/2026, tras la salida de su antecesor.

En materia de transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) quedó bajo la conducción de Maximiliano Patti, quien asumió como Director Ejecutivo el 19 de diciembre de 2025, reemplazando a Carlos Frugoni, actual secretario Coordinador de Infraestructura. Además, se realizó un cambio en la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía mediante el Decreto 47/2026, que designó al arquitecto Fernando Augusto Herrmann como nuevo titular del área, en reemplazo de Luis Octavio Pierrini, quien dejó el cargo por motivos personales.