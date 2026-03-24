Hígado graso y palta: qué provoca y cuántas se pueden comer por día

La palta contiene grasas monoinsaturadas, que ayudan a reducir la inflamación y la acumulación de lípidos en el hígado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palta, también conocida como aguacate, es uno de los alimentos funcionales más estudiados de la última década. Su perfil nutricional, su versatilidad culinaria y su potencial para influir de manera positiva en la salud hepática llevaron a especialistas de todo el mundo a analizar cuánta palta puede incorporarse de manera segura y eficaz en la dieta diaria, especialmente frente al aumento de casos de hígado graso.

El consumo diario moderado de palta puede contribuir a reducir la inflamación y los lípidos acumulados en el hígado, según especialistas de Cleveland Clinic y de la Fundación Española de la Nutrición.

Este aporte está vinculado a su riqueza en grasas monoinsaturadas, antioxidantes y fibra, nutrientes que inciden directamente sobre los mecanismos metabólicos del órgano.

Qué es el hígado graso y cuáles son sus causas

El hígado graso afecta actualmente a uno de cada cuatro adultos en el mundo, según estimaciones de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hígado graso no alcohólico, denominado MASLD por sus siglas en inglés, afecta al 25-30% de la población mundial y se caracteriza por el depósito excesivo de ácidos grasos en las células hepáticas. Esta condición suele estar asociada con la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial y el colesterol elevado. La progresión del MASLD puede derivar en esteatohepatitis (MASH) y, en estadios avanzados, en cirrosis.

Según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, la dieta occidental —rica en ultraprocesados, grasas trans y azúcares añadidos— incrementa la acumulación de grasa en el hígado y favorece la progresión de la enfermedad. Por ello, los expertos subrayan la necesidad de adoptar patrones alimentarios más saludables y sostenibles.

Por qué la palta puede ayudar al hígado

La vitamina E presente en la palta actúa como antioxidante y protege a las células hepáticas del daño oxidativo (Foto: FreshFruit)

La palta destaca por su contenido de grasas monoinsaturadas, vitamina E, vitamina C, provitamina A y minerales como potasio, magnesio y fósforo. Estos compuestos contribuyen a proteger las células hepáticas del daño oxidativo y a reducir la inflamación.

Un estudio publicado en la revista Milenaria documentó que el aceite de palta, administrado a roedores con hígado graso, logró disminuir la inflamación hepática, el colesterol y los triglicéridos, además de mejorar el control de la glucosa en sangre.

La doctora Sobia Laique, de Cleveland Clinic, recomienda incluir alimentos ricos en grasas saludables, como la palta, dentro de una dieta equilibrada para frenar la progresión del MASH. Al mismo tiempo, aconseja evitar ultraprocesados, bebidas azucaradas y carnes procesadas, ya que estos favorecen la acumulación de grasa en el hígado.

Cuánta palta es recomendable consumir cada día

Especialistas recomiendan consumir entre medio y un fruto de palta al día para aprovechar sus beneficios sin excederse en calorías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas coinciden en que la cantidad ideal de palta es entre medio y un fruto diario. Superar esta cantidad puede provocar distensión abdominal, aumento de peso o molestias digestivas debido a su densidad calórica y alto contenido en fibra.

El consumo excesivo de palta podría originar hinchazón, estreñimiento o efectos laxantes en personas sensibles.

Antes de incorporar grandes cantidades de palta en la dieta, se recomienda consultar con un profesional de la salud, ya que en algunos casos particulares —como ciertas afecciones digestivas— su consumo podría estar contraindicado.

Cómo prevenir enfermedades hepáticas: hábitos y alimentación

El hígado cumple funciones esenciales como filtrar toxinas, metabolizar nutrientes y regular el equilibrio energético (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hígado cumple funciones esenciales en el metabolismo del cuerpo, como filtrar toxinas, producir bilis y regular el equilibrio de nutrientes.

La prevención de enfermedades hepáticas se basa en la adopción de hábitos sostenibles: una dieta rica en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales; evitar el alcohol, los azúcares añadidos y los alimentos ultraprocesados; y la práctica regular de actividad física. Consultar con un médico ante síntomas como fatiga persistente, dolor abdominal o cambios en la orina es fundamental para el diagnóstico temprano.

La palta, por su perfil nutricional equilibrado y su potencial para contribuir a la reducción de la grasa hepática, se posiciona como un aliado dentro de este enfoque integral para la salud del hígado, aunque no constituye una solución única ni exclusiva.

Beneficios adicionales de la palta para la salud

El potasio y el magnesio de la palta contribuyen, además, al funcionamiento normal del sistema nervioso y muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar palta en la alimentación cotidiana aporta beneficios que superan el ámbito hepático. Según la Fundación Española de la Nutrición, un aguacate de peso medio cubre hasta el 38% de las necesidades diarias de vitamina B6 en adultos jóvenes con actividad física moderada. Además, la fruta ayuda a regular el azúcar en sangre por su alto contenido en fibra y grasas saludables, lo que es crucial para personas con prediabetes o diabetes tipo 2.

La palta también favorece la saciedad y el control del apetito, contribuyendo así a la pérdida de peso cuando se integra en dietas equilibradas. Su aporte de energía y proteínas resulta beneficioso para quienes practican deporte, mientras que la presencia de carotenoides, como la luteína, protege la visión. Los minerales y vitaminas del fruto también mejoran la calidad de la piel y el funcionamiento del sistema nervioso.