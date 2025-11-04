El licuado de banana y naranja aporta fibra, potasio, vitamina C y antioxidantes esenciales para el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El licuado de banana y naranja se convirtió en una de las opciones más populares para quienes buscan una bebida saludable, práctica y versátil.

Según los especialistas de Mayo Clinic y Cleveland Clinic, la banana y la naranja ofrecen un perfil nutricional ideal para mejorar la alimentación diaria, controlar el peso o mantener una buena salud digestiva.

Cuáles son los beneficios del licuado de banana y naranja para la salud

Los beneficios para la salud de este licuado se fundamentan en las propiedades de sus ingredientes principales.

La banana, de acuerdo con Mayo Clinic Health System, es una fuente destacada de potasio, mineral esencial para regular la presión arterial, el equilibrio de líquidos y la función muscular y nerviosa.

Una banana mediana aporta aproximadamente 105 calorías, casi sin grasa ni colesterol, y contiene cerca de 27 gramos de carbohidratos, lo que la convierte en una excelente fuente de energía.

Además, proporciona vitaminas C y B6, magnesio y alrededor de 3 gramos de fibra, contribuyendo a la sensación de saciedad y al buen funcionamiento digestivo.

Esta combinación de frutas apoya la salud digestiva y refuerza las defensas naturales del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cleveland Clinic añade que la fibra presente en la banana, tanto soluble como insoluble, favorece la regularidad intestinal y el equilibrio de la microbiota, mientras que su contenido en antioxidantes y vitamina C fortalece el sistema inmunológico y ayuda a reducir la inflamación.

Por su parte, la naranja, según MedlinePlus, destaca por su aporte de vitamina C, antioxidantes y fibra. Estos nutrientes no solo refuerzan las defensas del organismo, sino que también contribuyen a la salud cardiovascular y digestiva.

La combinación de ambas frutas en un licuado permite aprovechar sus cualidades complementarias: la banana aporta energía sostenida y minerales clave, mientras que la naranja suma frescura, vitamina C y compuestos antioxidantes.

¿Es mejor hacer licuado con leche o con agua?

Una de las dudas más frecuentes entre quienes preparan licuados es si resulta más conveniente utilizar leche o agua como base.

El licuado preparado con agua es ideal para quienes buscan reducir calorías (Imagen ilustrativa Infobae)

Si el propósito es aumentar la masa muscular y el volumen, la leche representa la mejor opción, ya que incrementa el aporte proteico y calórico del licuado.

La leche contiene caseína y suero, proteínas de alta calidad que favorecen la recuperación y el desarrollo muscular, además de aportar grasas y carbohidratos necesarios para quienes buscan un mayor rendimiento físico. Una taza de leche suma aproximadamente 8 gramos de proteína y contribuye a una textura más cremosa y un sabor más dulce, lo que puede aumentar la sensación de saciedad.

En cambio, si el objetivo es perder peso o reducir la ingesta calórica, el agua se presenta como la alternativa más adecuada. Al no aportar calorías, permite disfrutar de un licuado más ligero, manteniendo el sabor y los beneficios de las frutas sin añadir grasas ni carbohidratos adicionales.

Quienes presentan sensibilidad a la lactosa pueden optar por agua o por bebidas vegetales, como la leche de soja.

El valor nutricional del licuado de banana y naranja

Incorporar licuados de banana y naranja favorece la saciedad y el control del peso (Freepik)

El valor nutricional del licuado de banana y naranja varía según las proporciones y los ingredientes añadidos, pero puede estimarse a partir de los datos de las fuentes consultadas.

Una banana mediana aporta cerca de 105 calorías, 27 gramos de carbohidratos, 3 gramos de fibra, 1 gramo de proteína y cantidades significativas de potasio, vitamina C, vitamina B6 y magnesio, según Cleveland Clinic.

La naranja, por su parte, unas 50 calorías, 9 gramos de carbohidratos, 3 gramos de fibra, 1 gramo de proteína, y además suma vitamina C, antioxidantes y fibra, reforzando el perfil vitamínico y mineral del licuado.

El licuado es bajo en grasas y colesterol, y su contenido calórico depende principalmente de la base líquida elegida y de la cantidad de fruta utilizada. MedlinePlus recuerda que estos valores son aproximados y pueden variar según las proporciones y los ingredientes adicionales, como leche, yogur o endulzantes.

Cómo preparar un licuado de banana y naranja saludable, paso a paso

La vitamina B6 y el magnesio presentes en la banana mejoran el metabolismo energético (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un licuado de banana y naranja es una opción práctica para incorporar frutas frescas a la alimentación diaria. Esta bebida se prepara en pocos minutos con ingredientes simples.

Ingredientes:

1 banana madura

2 naranjas

Medio vaso de agua fría o cubos de hielo (opcional)

Preparación:

Pelar la banana y cortarla en trozos. Exprimir las naranjas para obtener el jugo. Colocar los trozos de banana y el jugo de naranja en la licuadora. Agregar el agua fría o los cubos de hielo si se prefiere una textura más fresca. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Servir de inmediato.