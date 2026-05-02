Guatemala

Alarma en el mercado laboral: Más del 60% de los trabajadores en Guatemala opera en la informalidad, según encuesta

Con una fuerza laboral que supera los 8.2 millones de personas, Guatemala enfrenta una crisis estructural de formalización que amenaza su desarrollo a largo plazo

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Vista de un concurrido mercado al aire libre con puestos de venta coloridos bajo toldos. Una mujer teje textiles; un hombre lustra zapatos. Cestas de frutas y productos.
Un bullicioso mercado al aire libre en Guatemala muestra a vendedores locales dedicados al empleo informal, ofreciendo artesanías tradicionales, productos frescos y servicios en un ambiente culturalmente rico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco de la reciente conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala ha puesto sobre la mesa una realidad cruda que empaña cualquier celebración: la gran mayoría de la fuerza laboral del país sobrevive en la sombra de la informalidad.

Según las últimas estimaciones oficiales de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEIC T2-2025), de los 8,2 millones de personas que integran la fuerza de trabajo, un alarmante 66.2% se desempeña en el sector informal. Esta cifra no es solo un dato estadístico; es el reflejo de una vulnerabilidad sistémica que afecta la calidad de vida de millones de familias.

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Guatemala cuenta con una Constitución Política que reconoce derechos fundamentales como la libre elección de empleo, la remuneración equitativa y la estabilidad laboral. Además, el Estado ha ratificado convenios internacionales con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para garantizar la libertad sindical y erradicar el trabajo infantil.

Sin embargo, existe un abismo profundo entre lo que dicta la ley y lo que sucede en la práctica. El dato más revelador de esta desconexión es que apenas un 20.2% de la población ocupada tiene acceso al seguro social. Esto significa que 8 de cada 10 trabajadores están desprotegidos ante enfermedades, accidentes laborales o la vejez, careciendo de una red de seguridad básica para el futuro.

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Según datos oficiales, apenas un 20.2% de los trabajadores guatemaltecos goza de la protección del seguro social (Cortesía Ministerio de Trabajo y Previsión Social).
Según datos oficiales, apenas un 20.2% de los trabajadores guatemaltecos goza de la protección del seguro social (Cortesía Ministerio de Trabajo y Previsión Social).

¿Por qué es tan preocupante el alza de la informalidad?

La preocupación radica en que la informalidad genera un círculo vicioso de pobreza y baja productividad. El trabajador informal no solo percibe, por lo general, ingresos más bajos y variables, sino que queda excluido de beneficios de ley como el aguinaldo, el bono 14 y las vacaciones pagadas.

Además, desde una perspectiva macroeconómica, una tasa tan alta de informalidad limita la capacidad del Estado para invertir en servicios públicos. Al haber menos personas y empresas tributando en el sistema formal, se reduce el presupuesto para salud, educación e infraestructura, lo que a su vez frena el desarrollo humano y la competitividad del país a nivel regional.

A la informalidad se suma otro factor crítico: el 13.6% de la población se encuentra en situación de subempleo. Esto implica que miles de guatemaltecos trabajan menos horas de las que necesitan o realizan labores que no aprovechan sus capacidades y talento.

Un grupo de seis personas, incluyendo hombres y mujeres, se encuentra en una calle de la ciudad sosteniendo carteles de cartón solicitando empleo.
Un grupo de guatemaltecos sostiene carteles solicitando trabajo en una calle de la ciudad, reflejando la persistente necesidad de empleo en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como bien señala la cartera laboral, “las personas trabajadoras, con su dignidad, esfuerzo y talento, sostienen el tejido económico”. No obstante, cuando el mercado laboral no ofrece plazas formales suficientes, ese talento se desperdicia o se ve forzado a buscar oportunidades fuera de nuestras fronteras, alimentando el fenómeno de la migración.

Muchos consideran que la informalidad es una “válvula de escape” que evita un desempleo total, pero sus efectos a largo plazo son devastadores para el desarrollo nacional:

  1. Baja Recaudación Fiscal: Al no estar registrados formalmente, ni las empresas ni los empleados contribuyen plenamente al fisco. Esto priva al Estado de recursos vitales para invertir en la misma infraestructura y educación que podrían ayudar a formalizar el país.
  2. Incapacidad de Ahorro y Crédito: Un trabajador sin contrato difícilmente accede a un crédito bancario para vivienda o para emprender formalmente, quedando atrapado en ciclos de préstamos usureros.
  3. Competencia Desleal: Las empresas que sí cumplen con todas las cargas legales y prestaciones de ley compiten en desventaja contra sectores que ignoran estas normativas para reducir costos.

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