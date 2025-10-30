Salud

Un exceso de frutos secos puede causar molestias digestivas y aumento de peso, según especialistas en nutrición

Expertos consultados por Prevention señalan que controlar la cantidad diaria es clave para aprovechar sus beneficios y evitar riesgos para la salud

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
La porción diaria recomendada de
La porción diaria recomendada de frutos secos es de un puñado, equivalente a 1/4 de taza, para evitar efectos adversos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frutos secos se encuentran habitualmente entre los alimentos recomendados por especialistas en nutrición, gracias a su aporte de proteínas, fibra, grasas saludables, vitaminas, minerales y antioxidantes. Estos productos suelen asociarse con beneficios como la mejora de la salud cardiovascular y la reducción del colesterol.

Sin embargo, su consumo en exceso puede acarrear efectos secundarios poco conocidos, según advierten expertos de Prevention, que recoge la opinión de expertos en salud alimentaria. Los especialistas señalan que la cantidad diaria consumida marca la diferencia entre un hábito saludable y posibles complicaciones.

Porciones recomendadas y advertencias de los expertos

Jerlyn Jones, dietista registrada y portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética, explicó a Prevention que, en cantidades moderadas, los frutos secos aportan más beneficios que inconvenientes. Sin embargo, su formato práctico y su sabor los convierten en un alimento fácil de consumir en exceso. Jones sugiere considerar un puñado —aproximadamente 1/4 de taza— como la porción adecuada. También recomienda consultar a un profesional de la salud si existen dudas sobre la cantidad apropiada para cada persona.

Superar la cantidad ideal de
Superar la cantidad ideal de frutos secos puede provocar aumento de peso debido a su alto contenido calórico y de grasas saludables (Imagen Ilustrativa Infobae).

Uno de los principales riesgos de sobrepasar la ración recomendada es el aumento de peso, según reportó un estudio cientifico. Los frutos secos pueden ayudar a controlar el apetito y apoyar la pérdida de peso solo si se respetan las cantidades sugeridas. Jones detalló a Prevention que estos alimentos son muy calóricos por su alto contenido de grasas saludables.

Por ejemplo, 28 gramos de almendras aporta cerca de 160 calorías. Duplicar la porción implica consumir 320 calorías en un solo refrigerio. Si no se ajusta el resto de la dieta o la actividad física, este exceso puede traducirse en un incremento de peso. No obstante, Jones matizó que añadir un puñado extra a una dieta equilibrada no suele representar un problema, especialmente si se utiliza para complementar comidas ricas en vegetales.

El sistema digestivo también puede resentirse ante un consumo elevado de frutos secos. La presencia de fitatos y taninos dificulta la digestión, lo que puede provocar gases y sensación de hinchazón. Además, Alan R. Gaby, médico y autor de “Medicina Nutricional”, señaló a Prevention que ingerir demasiada grasa en poco tiempo —como sucede al comer grandes cantidades de frutos secos— puede desencadenar episodios de diarrea.

El exceso de frutos secos
El exceso de frutos secos en la dieta puede causar molestias digestivas como gases, hinchazón y episodios de diarrea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evitar estos efectos, Jones recomienda respetar la porción diaria y, en caso de molestias, optar por frutos secos germinados, que resultan más fáciles de digerir. Lily Nichols, educadora certificada en diabetes, añadió que estos productos pueden encontrarse en tiendas especializadas o en línea.

Maní y el riesgo de alergias

El maní es uno de los frutos secos más consumidos en Argentina y forma parte habitual de la alimentación diaria y de celebraciones populares. Sin embargo, su consumo también presenta riesgos específicos, especialmente en relación con las reacciones alérgicas. Organizaciones como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) advierten que la alergia al maní es una de las más frecuentes y puede desencadenar reacciones graves, incluso con cantidades muy pequeñas.

El maní es uno de
El maní es uno de los frutos secos más consumidos y presenta alto riesgo de alergias alimentarias graves (Crédito: Freepik)

La reacción alérgica al maní puede manifestarse con síntomas como erupciones en la piel, hinchazón de labios y lengua, dificultad para respirar y, en casos extremos, shock anafiláctico. Este riesgo es especialmente relevante en contextos donde el maní se encuentra presente en múltiples alimentos, a veces sin una clara indicación en el etiquetado. Por esta razón, los expertos recomiendan que las personas con antecedentes de alergia eviten completamente el consumo de maní y consulten siempre con un profesional de la salud ante cualquier duda.

Para mantener los beneficios de los frutos secos y evitar sus efectos adversos, los especialistas sugieren adoptar estrategias sencillas de control. Es importante elegir productos debidamente etiquetados y libres de posibles contaminantes, así como controlar las porciones antes de consumirlos. Así, una gestión consciente de la cantidad y la calidad permite disfrutar de este alimento sin comprometer la salud.

Temas Relacionados

Frutos secosConsumo excesivo de frutos secosEfectos secundarios alimentaciónJerlyn JonesNueces de BrasilSelenioSalud digestivanutriciónmaníPreventionNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cuál es la temperatura ideal para un descanso profundo, según la ciencia

Especialistas citados por Women’s Health explican cómo mantener el ambiente térmico adecuado favorece el sueño reparador y ayuda a evitar interrupciones durante la noche

Cuál es la temperatura ideal

Últimos debates sobre el autismo: cómo hablar de neurodiversidad a medida que crecen los diagnósticos en el mundo

La detección de casos subió alrededor de 6000% en los últimos 30 años, lo que plantea nuevos desafíos para la salud pediátrica y mental. Por qué llamar “condición” al espectro autista puede ser clave para promover la inclusión. Qué dice Mayo Clinic y la opinión de expertos

Últimos debates sobre el autismo:

La autolesión: cuerpo, trauma y estética del dolor en tiempos digitales

De los antiguos rituales a los videos en TikTok, el cuerpo sigue siendo el lugar donde se inscribe lo que no puede decirse. En la actualidad, estas prácticas se multiplican entre adolescentes y exponen la crisis en salud mental

La autolesión: cuerpo, trauma y

3 ejercicios fundamentales para fortalecer los huesos en mujeres mayores de 50 años

Especialistas advierten que cuidar la salud ósea después de esa edad resulta esencial para mantener la autonomía, prevenir fracturas y sostener el bienestar a lo largo de la madurez

3 ejercicios fundamentales para fortalecer

El tinte de henna es prometedor para tratar la enfermedad hepática, halla un estudio

Healthday Spanish

El tinte de henna es
ÚLTIMAS NOTICIAS
Calendario lunar de noviembre 2025:

Calendario lunar de noviembre 2025: cuándo habrá luna llena

5 ideas de maquillaje virales fáciles de hacer para Halloween

La autopsia a la policía asesinada por su ex pareja en Misiones reveló que fue atacada con su propia arma

La justicia dará a conocer hoy el veredicto contra el único acusado del femicidio de Valeria Lobos

Buscan a un ex docente que se dio a la fuga luego de haber sido condenado por doce hechos de abuso sexual

INFOBAE AMÉRICA
Por qué los muñecos de

Por qué los muñecos de terror son los grandes protagonistas de Halloween

Calendario lunar de noviembre 2025: cuándo habrá luna llena

El temor del después: Brasil en alerta por lo que pueda suceder tras la “Operación Contención” de Río de Janeiro

Los mercados asiáticos fluctuaron tras los acuerdos alcanzados entre Estados Unidos y China

20 fotos de la histórica reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur

TELESHOW
Daniela Celis: “No quería que

Daniela Celis: “No quería que mis hijas se queden sin padre”

Premios ÍDOLO Argentina 2025: los conductores y todo lo que hay que saber de la gran gala del universo digital

L-Gante lanzó su nueva canción en medio de su conflicto con Maxi El Brother: “Acá la lealtad es la que pesa”

La conexión de Wanda Nara con el Comando Vermelho, la organización criminal de Brasil: “Es como Pablo Escobar”

Una participante de Cuestión de Peso vivió un momento de tensión al descompensarse en vivo durante el pesaje