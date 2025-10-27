Salud

Qué es, para qué sirve y cuáles son los riesgos de la quiropraxia

Técnicas manuales para atender el malestar físico atraen el interés de quienes buscan métodos diversos y evitan el uso de fármacos en su rutina diaria de salud

Por Constanza Almirón

Guardar
La quiropraxia se consolida como
La quiropraxia se consolida como alternativa para tratar el dolor de espalda y cuello, respaldada por nuevas investigaciones clínicas (Freepik)

La búsqueda de tratamientos seguros y eficaces para aliviar el dolor de espalda es una constante en la vida moderna. Cada vez más personas exploran opciones distintas a los medicamentos o procedimientos invasivos y, en ese escenario, la quiropraxia se posiciona como una de las terapias más populares en todo el mundo.

Fundada en el siglo XIX, esta disciplina apuesta por técnicas manuales y un enfoque integral del cuerpo humano, despertando tanto el interés de quienes buscan alivio como el debate entre los especialistas en salud. ¿Qué hay detrás de este método? ¿Hasta qué punto es seguro y eficaz?

Qué es la quiropraxia y para qué sirve

La quiropraxia es una disciplina de la salud centrada en el diagnóstico y tratamiento de trastornos del sistema neuromusculoesquelético, especialmente de la columna vertebral. Su objetivo es aliviar el dolor, mejorar la movilidad y promover el equilibrio corporal mediante técnicas manuales, conocidas como “ajustes” o “manipulaciones espinales”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce a la quiropraxia como una profesión sanitaria enfocada en la relación entre la estructura del cuerpo y la función del sistema nervioso.

En sus guías de formación y seguridad, la OMS resalta que debe practicarse bajo estándares profesionales y basarse en evidencia científica, evitando afirmaciones no comprobadas.

Las técnicas manuales de la
Las técnicas manuales de la quiropráctica ofrecen alivio y mejoran la movilidad en pacientes que buscan opciones no farmacológicas (Freepik)

Según la World Federation of Chiropractic (WFC), la terapia surgió en 1895 en Estados Unidos, de la mano de Daniel David Palmer en Davenport, Iowa. El término chiropractic fue creado por el reverendo Samuel Weed a partir de las palabras griegas cheiro (mano) y praktikos (acción).

Con el tiempo, la práctica se expandió a Canadá, Suiza y buena parte de Europa, hasta alcanzar reconocimiento y regulación en numerosos países. Hoy se estima que hay más de 100.000 quiroprácticos activos en el mundo y millones de personas acuden a ellos cada año, principalmente por dolencias de espalda, cuello o cefaleas.

Cómo funciona

Durante una sesión, el profesional coloca al paciente en una camilla o mesa articulada y lo posiciona en función de la zona a tratar. Luego, aplica una fuerza breve y controlada sobre una articulación de la columna o las extremidades, con el objetivo de liberar la tensión acumulada y mejorar la movilidad.

Es común escuchar un chasquido o “crack”, un sonido que suele generar curiosidad: no se trata de que el hueso “se acomode”, sino del escape de gas —principalmente nitrógeno— del líquido sinovial, un fenómeno físico similar al que ocurre al crujir los nudillos.

Estudios recientes destacan la eficacia
Estudios recientes destacan la eficacia y seguridad de la manipulación espinal en el tratamiento del dolor cervical agudo y la ciática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes del ajuste, algunos quiroprácticos utilizan termógrafos o escáneres infrarrojos para detectar pequeñas variaciones de temperatura a lo largo de la columna. Estas diferencias térmicas pueden sugerir zonas de tensión muscular o inflamación.

En ciertos consultorios también se emplean electromiógrafos de superficie, que registran la actividad eléctrica de los músculos paravertebrales, o sistemas digitales de análisis postural que captan asimetrías del cuerpo.

Según la American Chiropractic Association, estos instrumentos no reemplazan los estudios médicos convencionales —como radiografías o resonancias—, pero pueden servir como herramientas complementarias para personalizar el tratamiento y seguir la evolución del paciente.

Durante el procedimiento, muchos pacientes describen una sensación de alivio inmediato o de mayor ligereza corporal, aunque en otros casos la mejoría se percibe progresivamente en los días siguientes. La sesión suele durar entre 15 y 30 minutos e incluye, además del ajuste manual, recomendaciones posturales o ejercicios suaves para sostener los resultados a largo plazo.

Estudios recientes destacan la eficacia
Estudios recientes destacan la eficacia y seguridad de la manipulación espinal en el tratamiento del dolor cervical agudo (Créditos: Freepik)

Según la Mayo Clinic, las causas más comunes de consulta son la lumbalgia, el dolor de cuello y ciertos tipos de cefaleas. El procedimiento no requiere preparación especial y, tras la sesión, pueden presentarse molestias leves o fatiga que suelen desaparecer en pocas horas.

La manipulación espinal es una de las opciones no farmacológicas más utilizadas para el manejo del dolor de espalda y cuello. Diversos estudios coinciden en que ofrece resultados similares a los de la fisioterapia o la atención médica estándar, especialmente en casos de dolor crónico o inespecífico.

En los últimos años, investigaciones recientes reforzaron esta tendencia. Una revisión publicada en Systematic Reviews (2025) concluyó que la manipulación espinal es eficaz y segura para tratar el dolor cervical agudo, con mejoras en el rango de movimiento y sin registrar complicaciones graves.

Otro estudio de PLOS ONE (2025) observó que los pacientes con ciática que comenzaron tratamiento con quiropraxia tuvieron menos eventos adversos relacionados con el uso de opioides, lo que sugiere un posible beneficio adicional al reducir la dependencia de analgésicos fuertes.

La Organización Mundial de la
La Organización Mundial de la Salud reconoce la quiropráctica como profesión sanitaria, siempre que se practique bajo estándares profesionales (Créditos: Freepik)

Riesgos y precauciones

Aunque la quiropráctica se considera segura cuando la realiza un profesional calificado, no está exenta de riesgos. La Mayo Clinic advierte que, en casos excepcionales, pueden producirse complicaciones como hernias de disco, compresión nerviosa o, tras manipulaciones en el cuello, accidente cerebrovascular. Por eso, no se recomienda en personas con osteoporosis avanzada, cáncer vertebral o trastornos óseos severos.

La mayoría de los efectos secundarios son leves —dolor pasajero, rigidez o cansancio— y desaparecen al poco tiempo. Estudios internacionales calculan que los eventos adversos graves son extremadamente raros, con una incidencia que va de uno cada dos millones de procedimientos a unos pocos casos por cada diez mil pacientes.

El éxito de la quiropráctica
El éxito de la quiropráctica depende de la formación del profesional y la integración con otros abordajes de la salud física y mental (Créditos: Freepik)

Con más de un siglo de historia, la quiropraxia logró consolidarse como una práctica complementaria en el manejo del dolor musculoesquelético. Los estudios más recientes refuerzan su eficacia en ciertos casos y su perfil de seguridad, aunque los especialistas insisten en que no debe sustituir al seguimiento médico convencional.

Como toda intervención terapéutica, su éxito depende de la adecuada formación del profesional, la correcta selección del paciente y la integración con otros abordajes de la salud física y mental.

Temas Relacionados

QuiroprácticaManipulación espinalDolor de espaldaDolor de cuelloFederación Mundial de QuiroprácticaquiropraxiaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Descubren que el esperma de los hombres acumula mutaciones con la edad y puede afectar la salud de los hijos

Los científicos advierten que la paternidad tardía duplica la presencia de variantes genéticas dañinas y recomiendan mayor conciencia y asesoramiento médico en hombres que buscan concebir a edades avanzadas

Descubren que el esperma de

7 ejercicios básicos para mayores de 40: guía práctica para ganar fuerza y calidad de vida

Esta rutina, diseñada por la entrenadora Caroline Idiens en diálogo con Cuerpomente, puede ser adaptada para el hogar, con movimientos funcionales que fortalecen músculos, protegen articulaciones y mejoran el equilibrio

7 ejercicios básicos para mayores

Costras en los ojos al despertar: señales de alerta, causas frecuentes y consejos de prevención

Una oftalmóloga de Cleveland Clinic, brindó una guía de consejos sobre cómo actuar ante secreciones o residuos oculares al iniciar el día

Costras en los ojos al

Qué diferencias existen entre los síntomas de la perimenopausia y el síndrome premenstrual

Healthline y expertos de Harvard destacan que el momento y la duración de las molestias permiten diferenciar el origen de los malestares

Qué diferencias existen entre los

Esto le pasa al organismo cuando se deja de consumir alcohol por 30 días o más, según los expertos

Un estudio científico y expertos consultados por Women’s Health destacan los beneficios físicos y mentales que experimenta una persona tras realizar este cambio en su calidad de vida

Esto le pasa al organismo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo limpiar los filtros del

Cómo limpiar los filtros del aire acondicionado, paso a paso

Cuándo se celebra Halloween: historia y origen de la Noche de Brujas

IV Cumbre CELAC-UE, un momento de inflexión estratégica

Una victoria tan sorpresiva como contundente

Buscan a dos hombres que desaparecieron a 4 mil metros de altura en un cerro de Salta

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump calificó de “no

Donald Trump calificó de “no apropiado” el anuncio de Vladimir Putin sobre la prueba del misil nuclear Burevestnik

El régimen chino intensificó la presión militar sobre Taiwán con maniobras cerca de la isla a días de la reunión entre Xi y Trump

Donald Trump llegó a Japón para reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi y continuar su gira por Asia

Dos aviones de la Marina de Estados Unidos se estrellaron en el Mar de China Meridional

Lula afirmó que el acuerdo comercial entre Brasil y EEUU podría concretarse en cuestión de días: “Tendremos una solución definitiva”

TELESHOW
Valeria Lynch: “A esta edad

Valeria Lynch: “A esta edad uno dice ‘ya está’, pero no, siempre hay algo nuevo para aprender”

Catherine Fulop se emocionó por el gol de Paulo Dybala: “Es el primero dedicado a nuestra nieta”

Thiago Medina compartió una conmovedora reflexión junto a sus hijas tras su recuperación: “No me quería ir sin verlas crecer”

El video que grabó Lourdes de Bandana agradeciendo tras la detención de su novio: “Un día a la vez”

MasterChef Celebrity no salió al aire por las elecciones y fue reprogramado: la palabra de Wanda Nara y Grego Rossello