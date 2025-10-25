La fórmula de Nicole Kidman a los 58 años: ejercicio “épico” para glúteos y la dieta 80/20

Para mantenerse en forma, Nicole Kidman prioriza la moderación y la variedad tanto en su dieta como en sus rutinas de ejercicio físico REUTERS/Mario Anzuoni

Elegante, distinguida y talentosa, Nicole Kidman parece una diosa griega y deslumbra en cada una de sus apariciones, tanto en las alfombras rojas como en sus películas. Protagonista de éxitos como “Moulin Rouge”, “Ojos bien cerrados” y series como “Big little lies”, está recién separada de Keith Urban, con quien tuvo dos hijas. (También comparte hijos adoptivos con su ex Tom Cruise).

La artista australiana de 58 años ha consolidado su imagen como referente de bienestar gracias a una filosofía que privilegia la moderación, la variedad y el disfrute consciente tanto en la alimentación como en el ejercicio.

En una entrevista con Los Ángeles Times, Nicole Kidman se distanció de los regímenes estrictos que suelen seguir otras celebridades al afirmar: “En realidad no soy estricta con mi dieta. Como casi cualquier cosa, pero todo con moderación”.

Sin embargo, la actriz tiene un secreto muy efectivo: lejos de imponer restricciones severas, defiende la regla del 80/20, que consiste en consumir un 80% de alimentos integrales y no procesados, y reservar el 20% para antojos.

En diálogo con Infobae, Nadia Hrycyk, nutricionista egresada de la Universidad de Buenos Aires (MN 5430), explicó de qué se trata.

Kidman está recién separada de Keith Urban, con quien tuvo dos hijas (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

“Al hablar de la regla del 80/20 para la alimentación, Kidman se refiere a una manera flexible de alimentarse, sin alimentos prohibidos. El 80 % de la dieta se compone de alimentos reales y nutritivos como cereales integrales, legumbres, frutas, verduras, proteínas magras (pescado, huevo y carnes sin grasa visible) y grasas saludables (aceites, palta, semillas, frutos secos). El 20 % restante permite incorporar alimentos menos nutritivos, generalmente consumidos en situaciones sociales o por disfrute, pero sin generar culpa ni restricción".

Y añadió la experta: “Este equilibrio facilita mantener una alimentación saludable a largo plazo, ya que las restricciones estrictas no son sostenibles. La base sigue siendo que la mayoría de los alimentos que se consumen sean saludables y nutritivos, y los productos no nutritivos representen solo una pequeña parte".

La nutricionista afirmó la regla del 80/20 es positiva para un buen peso corporal. “Si bien el peso depende de la actividad física, la cantidad de comida consumida y el gasto energético, mantener una buena relación con la comida mediante la regla del 80/20 facilita sostener un peso adecuado al no prohibirse alimentos", destacó.

La actriz australiana de 58 años defiende una dieta flexible sin restricciones severas, disfrutando de celebraciones y antojos ocasionales REUTERS/Daniel Cole

Además, señaló que está comprobado científicamente que “quienes siguen un plan de alimentación saludable con buena adherencia suelen evitar las prohibiciones y permiten, en ocasiones sociales o especiales, alimentos no nutritivos, sin que estos interfieran con los hábitos diarios ni saboteen el plan. Por eso, el 80/20 tiene muy buen resultado con respecto a sostener un buen peso corporal“.

El menú de Nicole

Ganadora del Oscar, varios Globo de Oro y un Bafta, la actriz lleva adelante una alimentación muy light y saludable:

El desayuno: ocupa un lugar especial en su rutina diaria. En diálogo con Harper’s Bazaar, Nicole Kidman detalló que lo primero que toma por las mañanas es un té matcha y, más tarde, un café. Luego toma un desayuno sencillo: “Un cuenco de arroz inflado con arándanos, frambuesas y leche de almendras”.

Nicole Kidman desayuna arroz inflado con frutos rojos y leche de almendras, acompañando con té matcha (Imagen Ilustrativa Infobae).

La nutricionista comentó con respecto a este tipo de desayuno que tanto el polvo de matcha como el café son energizantes debido a la cafeína.

“El café produce un efecto rápido, que comienza aproximadamente a los 30 minutos o una hora después del consumo y luego disminuye rápidamente, por lo que la energía no se mantiene a largo plazo. El matcha, en cambio, proporciona una energía más sostenida, ya que contiene menos cafeína y su efecto es más gradual, permitiendo mantener la energía durante más tiempo. Ambos poseen propiedades antioxidantes“, señaló.

Y recomendó, con respecto a la leche de almendras: “Al ser una bebida vegetal, es fundamental elegir opciones sin azúcar añadido y preferir aquellas fortificadas con calcio y vitamina D, ya que estos nutrientes no están presentes de forma natural. Aunque la leche de almendras no aporta proteínas, las variantes fortificadas sí ofrecen calcio y vitamina D, lo cual resulta importante", destacó la experta.

Nicole Kidman sigue la regla del 80/20 en su alimentación, eligiendo un 80 por ciento de alimentos integrales y un 20 por ciento para antojos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La merienda: En una entrevista con Time , donde fue reconocida como una de las mujeres del año 2025, Nicole Kidman confesó: “Probablemente una de mis cosas favoritas no sería una cena. Me encanta la hora del té ”. Y precisó: “Scones, mermelada, clotted cream y té”, describiendo así su merienda, una tradición inglesa que disfruta a menudo.

El almuerzo: En el programa The Late Show de Stephen Colbert, Nicole Kidman amplió su repertorio de gustos: “Me encantan los sándwiches de ensalada. ¿Sabes lo que es un sándwich de ensalada? Es ensalada de remolacha, cebolla, tomate y lechuga en pan blanco, y es muy crujiente. Me encanta, aunque me gustan más las tostas con queso y tomate”, reveló, mostrando su inclinación por combinaciones frescas y “veggies”.

Recomendaciones para cuando cumpla los 60

El mindful eating guía a Nicole: come despacio, sin distractores, enfocándose en los sabores, colores y aromas de cada comida REUTERS/Mario Anzuoni

Kidman, en dos años va a cumplir los 60, por lo que deberá prepararse para evitar la pérdida de masa muscular o sarcopenia. “Esta se acentúa a partir de los cincuenta, sobre todo tras la menopausia, cuando disminuyen bruscamente los niveles de estrógenos. Además, se reduce la fijación de calcio en los huesos y avanza el envejecimiento natural, lo que intensifica los efectos de los radicales libres“, indicó la nutricionista.

Y recomendó: “Para prevenir la pérdida de masa muscular es necesario combinar el consumo de proteínas de calidad —carnes magras, pescado, huevos— con ejercicios de fuerza. El pescado, en particular, proporciona omega 3, antioxidantes y grasas esenciales que el cuerpo no puede producir, por lo que resulta fundamental incorporarlo a la alimentación. Estas proteínas contribuyen a mantener y reponer la masa muscular", enfatizó.

Junto al entrenamiento de fuerza, recomendó incluir ejercicios de impacto, ya que ayudan a fijar el calcio en los huesos.

“Es clave mantener adecuados los niveles de vitamina D, ya que, aunque se consuman alimentos ricos en calcio, sin suficiente vitamina D el organismo no puede fijar ese calcio en los huesos; si fuera necesario, complementar con un suplemento, según indicación médica". La vitamina D se obtiene principalmente a través de la exposición solar.

El entrenamiento de Nicole Kidman incluye correr a la mañana, andar en bicicleta, yoga y ejercicios de fuerza, buscando siempre la variedad Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group

Otro aliado es el aporte de los antioxidantes, presentes en frutas y verduras. “Resulta esencial para contrarrestar los radicales libres propios del envejecimiento. Aunque los frutos rojos y los cítricos destacan por su vitamina C, todo tipo de frutas, verduras y vegetales en general suministran antioxidantes importantes para este objetivo", afirmó la nutricionista.

El mindful eating, otro pilar de su dieta

También llamada alimentación consciente, es otra de las fórmulas de vida saludable que sigue Nicole Kidman.

La licenciada Hrycyk explicó que el mindful eating implica comer de forma consciente, enfocado únicamente en el alimento, sin distracciones externas como computadora, celular o televisión.

“Consiste en prestar atención plena al acto de comer con los cinco sentidos: saborear, observar los colores, percibir los aromas y apreciar la presentación del plato. Comer despacio y masticar bien ayuda a disfrutar cada aspecto de la comida", afirmó.

La alimentación consciente ayuda a diferenciar el hambre real del emocional y previene el exceso al comer, según explicó la especialista (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son sus beneficios?

“Esta práctica permite identificar el hambre y la saciedad de manera más precisa, diferenciando entre comer por necesidad o por ansiedad o aburrimiento, y facilita frenar a tiempo, evitando excederse. Si una persona termina la comida en menos de veinte o treinta minutos, la señal hormonal entre el estómago y el cerebro no llega a tiempo y existe el riesgo de ingerir el doble de alimento. Mantenerse consciente durante la comida y comer despacio favorece una mejor relación con los alimentos", dijo la nutricionista.

Y completó: “El mindful eating también implica reflexionar sobre la calidad y la cantidad de la comida. Se trata de elegir conscientemente qué alimentos consumir, no solo cuánto comer, sino también qué tipo de alimentos seleccionar".

El entrenamiento

“Me encanta el océano. Me meto en el agua todo el tiempo”, compartió Nicole Kidman

El bienestar de Nicole Kidman no se limita a la alimentación. El ejercicio físico es una constante en su vida, aunque rechaza la idea de pasar horas en el gimnasio.

“Creo que hay cosas, como ‘remedios naturales para la salud’, que sabes que funcionan para ti. Yo lo hago mucho y por eso tengo mucha energía”, explicó Nicole Kidman en una entrevista a The Project, destacando la importancia de escuchar al propio cuerpo.

La variedad también define su rutina de entrenamiento. “Con el fitness, intento no ser demasiado estricta y mezclarlo para asegurarme de que sigue siendo divertido”, aseguró Nicole Kidman a Byrdie.

“Corro, ando en bicicleta, hago yoga... lo que sea que pueda hacer y donde quiera que esté en el mundo”, declaró. “Intentamos hacer ejercicio en familia, lo que hace que sea mucho más fácil y agradable”, comentó. También practica trail running.

El circuito de Kidman para trabajar glúteos incluye: patadas de burro, patadas arcoíris y ejercicio de boca de incendios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contacto con la naturaleza es fundamental para la actriz. “Me encanta el océano. Me meto en el agua todo el tiempo”, compartió Nicole Kidman a Byrdie,

El entrenamiento de fuerza también forma parte de su rutina. Su compañera de reparto en la serie “Un asunto familiar”, Joey King, relató en una entrevista en The Tonight Show con Jimmy Fallon: “Me enseñó el ejercicio de glúteos más épico y horrible que he aprendido en mi vida. Fue tan intenso. Yo estaba como, ‘Soy una jovencita. Puedo aguantar. Soy joven y ágil’. Pensé que podía con ello, pero no pude”.

El circuito, que incluye patadas de burro, patadas arcoíris y ejercicio de boca de incendios, se realiza en series de diez a doce repeticiones por lado, con pausas de 45 a 60 segundos entre movimientos y se repite cuatro veces, sumando cerca de 20 minutos de trabajo enfocado en el tren inferior.

Estar en movimiento y en contacto con la naturaleza es fundamental para la actriz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer la patada de burro:

Adoptar la posición de cuatro patas, con las manos separadas al ancho de los hombros y las rodillas bajo las caderas. Mantener la columna recta, los dedos de los pies en contacto con el suelo y asegurarse de que el abdomen permanezca firme, con caderas y hombros alineados.

Flexionar una pierna manteniendo la rodilla en un ángulo de 90º y elevar la planta del pie hacia el techo hasta que el muslo alcance la altura de la cadera.

Hacer una pausa cuando la pierna esté en lo alto, luego descenderla despacio hasta la posición inicial. Esta secuencia cuenta como una repetición.

La actriz también practica yoga - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer patadas arcoíris

Ubicarse en cuatro patas, con las muñecas debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas. Mantener la mirada fija en el suelo.

Extender la pierna izquierda hacia afuera y hacia atrás, como si se estuviera realizando una patada de burro, pero llevar la pierna extendida hacia el lado izquierdo.

Luego llevarla hacia arriba y girarla hacia el lado derecho, como dibujando un arcoíris en el aire con la pierna izquierda.

Hacer todas las repeticiones con una pierna y luego cambiar de lado.

Cómo hacer el ejercicio boca de incendio:

Adoptar la posición de cuatro patas, asegurando que las muñecas queden alineadas bajo los hombros y las caderas situadas sobre las rodillas.

Mantener el ombligo hacia adentro, la espalda plana y la pierna derecha doblada en un ángulo de 90 grados. Elevar la pierna derecha hacia el costado, hasta alcanzar la altura de la cadera.

Volver a la posición inicial. Esta secuencia cuenta como una repetición.