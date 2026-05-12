Las olas de calor nocturnas aumentan el riesgo de asma

LUNES, 11 DE MAYO DE 2026 (HealthDay News) -- Las olas de calor extremas parecen ser un desencadenante de ataques de asma , siendo especialmente riesgoso el calor nocturno, según sugiere un nuevo estudio.

Los hospitales de Baltimore observan un aumento en los casos de urgencias relacionados con el asma en las semanas posteriores a las olas de calor, informaron los investigadores el 6 de mayo en la revista GeoHealth.

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Al observar más de cerca, los investigadores descubrieron que el calor intenso que se prolonga durante la noche refleja mejor el riesgo de asma, especialmente en barrios de bajos ingresos.

"Cuando hace calor por la noche, es sofocante en un dormitorio en la planta superior de una casa adosada sin aire acondicionado", dijo el investigador Benjamin Zaitchik, profesor de ciencias de la Tierra y planetarias en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore.

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"No creo que sea excesivamente dramático decir que hay consecuencias de vida o muerte, porque las personas pueden sufrir ataques de asma mortales, pero también afecta a la calidad de vida, la felicidad y la capacidad de un niño para disfrutar de la infancia", señaló en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores analizaron 819 visitas a urgencias para adultos y 695 pediátricas durante los veranos de Baltimore entre 2016 y 2022. El equipo comparó esos casos con las temperaturas diurnas y nocturnas en los barrios de los pacientes.

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Los barrios con mayores variaciones de temperatura nocturna eran los que más probabilidades tenían de ver aumentos en los casos de urgencias relacionados con el asma, según el estudio.

Los niños tenían entre un 28% y un 47% más de probabilidades de sufrir un ataque de asma grave tras olas de calor nocturnas, con riesgo que variaba según los barrios, según encontraron los investigadores. Del mismo modo, los adultos tenían entre un 26% y un 40% más de probabilidades de necesitar tratamiento en urgencias para el asma.

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La exposición prolongada al calor noche tras noche puede provocar un empeoramiento de los síntomas del asma, según los investigadores.

"Los desencadenantes de una exacerbación o ataque de asma pueden comenzar con un aumento de los síntomas, como tos, opresión en el pecho y falta de aire", dijo la investigadora principal Dra. Meredith McCormack, directora del Centro de Excelencia en Medicina de Precisión para el Asma en la Facultad de Medicina Johns Hopkins.

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"Inicialmente, una persona puede intentar usar sus inhaladores con más frecuencia y otras medidas antes de acudir a urgencias", dijo McCormack en un comunicado de prensa. "Así que puede haber un retraso de varios días antes de que los síntomas sean lo suficientemente graves como para que te vayan a urgencias."

El calor nocturno afecta a las personas asmáticas porque sus cuerpos no tienen oportunidad de descansar y recuperarse, añadió.

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Algunas defensas del cuerpo también son más bajas por la noche. Por ejemplo, la hormona adrenalina tiene un ciclo que disminuye de forma natural alrededor de las 3 de la madrugada, lo que hace que esté menos disponible para ayudar al cuerpo a controlar los síntomas del asma.

Estos resultados indican que los sistemas de alerta "Código Rojo" para calor extremo podrían no ser tan efectivos como podrían ser, dado que dependen de las previsiones de temperatura diurna, según los investigadores.

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Las ciudades también podrían ayudar más a los residentes tomando mediciones de temperatura a nivel de barrio, en lugar de depender de una única medición a nivel de ciudad desde la estación local del Servicio Meteorológico Nacional, según los investigadores.

"La exposición al calor puede variar drásticamente de un barrio a otro, y esas diferencias son importantes para la salud", dijo la investigadora principal Bianca Corpuz en un comunicado de prensa. Corpuz es investigador visitante en Johns Hopkins.

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"Cuando medimos la temperatura a escala vecinal, podemos ver patrones que no se capturan en los datos meteorológicos regionales", dijo. "Ese tipo de información local es fundamental si las ciudades quieren proteger mejor a las comunidades vulnerables."

Más información

La Fundación para Alergias y Asma de América tiene más información sobre los desencadenantes meteorológicos del asma.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad Johns Hopkins, 6 de mayo de 2026; GeoHealth, 6 de mayo de 2026