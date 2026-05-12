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La polémica sentencia de Ralf Schumacher sobre Hamilton y Alonso que encendió el debate en la Fórmula 1

El hermano menor del Kaiser fue lapidario con los campeones mundiales

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El expiloto Ralf Schumacher
El expiloto Ralf Schumacher hoy trabaja de comentarista televisivo en las carreras de F1

La presión por el relevo generacional en la Fórmula 1 cobró renovada fuerza tras las declaraciones de Ralf Schumacher, ex piloto alemán y hermano menor de Michael Schumacher, quien propuso de manera pública que Lewis Hamilton (41 años) y Fernando Alonso (44) abandonen sus asientos al finalizar la temporada para ceder espacio a pilotos más jóvenes.

Las afirmaciones, realizadas en el podcast Backstage Boxengasse de Sky Sports Alemania, encendieron el debate en el ambiente de la Máxima, en un año de intensos cambios reglamentarios que alteraron el rendimiento de varios protagonistas históricos del circuito.

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La temporada 2026 marcó un nuevo ciclo técnico en la F1 y, aunque Hamilton mostró progresos con Ferrari tras un primer año marcado por la falta de regularidad, sigue sin alcanzar el nivel de competitividad de Charles Leclerc, quien se mantiene como referencia dentro de la escudería de Maranello. Según su análisis, Ralf explicó: “Tengo que decir sinceramente que Hamilton está sin duda en mejor situación este año, de eso no hay duda. Pero también hay que admitir que, visto el conjunto del año y a largo plazo, no tiene la más mínima posibilidad frente a Leclerc. Así son las cosas”.

El germano de 50 años extendió su crítica hacia Alonso, actual piloto de Aston Martin, subrayando la necesidad de renovación: “Ya es hora. A mí tampoco me gustaría oír eso. Pero Hamilton y Fernando Alonso también han pasado una etapa fantástica en la F1, pero creo que para ambos llegó el momento de dejar libre el asiento a final de año para dar una oportunidad a pilotos más jóvenes”.

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Lewis Hamilton y Fernando Alonso
Ralf Schumacher dijo que Hamilton y Alonso deberían retirarse a fin de año

Hamilton es el más laureado de la historia con siete coronas al igual que Michael Schumacher, cuyo hermano amplió su concepto sobre el inglés: “Sé que algunas personas volverán a odiarme por esto, pero Hamilton alcanzó todo lo que podía alcanzar. Es uno de los pilotos más exitosos, o según los ingleses incluso el más exitoso de la F1. Nosotros diríamos más bien: uno de los pilotos más exitosos, y ese título se lo ha ganado”.

“También con lo que está demostrando este año, ese regreso es fantástico. Pero todo tiene un final. Por eso lo digo ahora: creo que es hora de dar una oportunidad a los jóvenes”, subrayó.

En sintonía con ese análisis, Ralf Schumacher señaló con claridad a Oliver Bearman (21 años) como el candidato ideal para ocupar el asiento de Hamilton en Ferrari: “Oliver Bearman se ha ganado de verdad la oportunidad de entrar en Ferrari. Si se le da la oportunidad, sin duda la aprovechará. Eso supondrá un reto para Leclerc, de eso estoy bastante seguro”.

F1 en argentina
Ralf Schumacher en el GP de Argentina de 1997 con el Jordan-Peugeot (Photo by Hoch Zwei/Corbis via Getty Images)

En la órbita de Aston Martin, el nombre que aparece es el del estadounidense Jak Crawford (21 años), señalado como posible reemplazo de Alonso, bicampeón mundial de F1.

El teutón suele hablar sin tapujos y hace un tiempo también estuvo en el centro de la escena de los argentinos por sus críticas a Franco Colapinto y también pidió por la vuelta a la F1 de su sobrino, Mick (hijo de Michael), que hoy compite en la IndyCar.

Ralf Schumacher fue vapuleado por el argentino Norberto Fontana en la Fórmula 3 Alemana en 1995. Esa temporada el Gigante de Arrecifes, con un Dallara-Opel de un equipo privado, se coronó de forma anticipada ante el hermano menor del Kaiser que corrió con un monoposto del equipo oficial Opel.

En la F1, Ralf Schumacher corrió 180 Grandes Premios entre 1997 y 2007. Logró seis victorias y poles positions, 27 podios y marcó 8 récords de vuelta. Luego compitió en el DTM (Deutsche Tourenwagen Masters), que es el Campeonato Alemán de Turismo y se retiró en 2012. Hoy es comentarista televisivo en las competencias de la Máxima.

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