Crimen y Justicia

Macabro hallazgo en Entre Ríos: encontraron un feto de seis meses de gestación en la basura

Una mujer de 70 años fue quien dio aviso a las autoridades. Ahora, la Policía trabaja en el relevamiento de las cámaras de seguridad para esclarecer el caso

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Vista diurna de la calle 25 de Mayo, una vía urbana con casas, árboles frondosos y postes de luz con cables bajo un cielo azul con nubes dispersas
La zona donde ocurrió el hallazgo

El hallazgo de un feto en un contenedor de residuos en el barrio Cantera 25 de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, abrió una investigación judicial para determinar cómo ocurrió el hecho y quién lo habría dejado en el lugar.

El descubrimiento se produjo el lunes cerca del mediodía en la intersección de Lorenzo Sartorio y 25 de Mayo, según confirmó el subjefe departamental de la Policía, comisario mayor Javier Leiva. Una vecina de 70 años dio aviso a las autoridades tras encontrar el cuerpo mientras arrojaba basura.

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Personal policial y una médica de turno se presentaron en el lugar para constatar la situación, mientras que efectivos de Policía Científica realizaron las tareas periciales. El feto, de aproximadamente seis meses de gestación, fue trasladado a la morgue del Hospital Justo José de Urquiza para los estudios forenses correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía interviniente, que ordenó los peritajes para determinar las circunstancias del hecho. “Seguramente mañana el médico forense va a tomar intervención sobre el feto”, indicó Leiva, según consignó EntreRíosYA.

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Vista exterior de dos vehículos policiales, un coche y una camioneta, junto a varios agentes de policía en una calle arbolada frente a casas
La Policía de Entre Ríos trabaja en el relevamiento de las cámaras de seguridad privadas de la zona

Las autoridades informaron que no se registraron ingresos recientes en centros de salud compatibles con el caso. “No tenemos constancia de que haya ingresado ninguna mujer con compatibilidad con el feto”, precisó el comisario Leiva. La ausencia de establecimientos médicos cercanos y la falta de ese tipo de registros orientaron la pesquisa hacia otros elementos probatorios.

Ahora, la Policía trabaja sobre el relevamiento de cámaras de seguridad privadas instaladas en distintos sectores del barrio. “Se están levantando cámaras domiciliarias de vecinos para ver quién pudo haber tirado el feto al contenedor”, señaló Leiva, quien advirtió que el análisis será extenso ante la imposibilidad de precisar un horario exacto del hecho. Se presume que el cuerpo fue descartado durante la noche o en horas previas al hallazgo.

Hace casi dos meses, se produjo un hecho similar en José C. Paz, provincia de Buenos Aires. El feto fue encontrado junto a las vías del tren San Martín. La noticia comenzó a circular en redes sociales durante las primeras horas del día, generando conmoción en la zona. Vecinos y usuarios de Facebook compartieron mensajes en los que alertaban sobre la situación e instaban a quienes tuvieran cámaras de seguridad o información a acercarse a la Policía, para dar con la persona responsable del hecho.

Según informaron fuentes oficiales a Infobae, el cuerpo encontrado “corresponde a un nonato de aproximadamente 35 semanas de gestación”. El feto, de sexo femenino, fue hallado semi tapado con una tela roja, entre bolsas de basura y a escasa distancia de las vías. Presentaba el cordón umbilical y signos de descomposición.

Efectivos de la Comisaría Segunda de José C. Paz acudieron al lugar tras un aviso al 911 y constataron la veracidad de la denuncia. Personal del SAME certificó el deceso.

Hasta el momento, no se logró identificar a la persona que dejó el cuerpo en ese sitio. La Policía trabaja en la revisión de cámaras de seguridad de la zona y en la recolección de pruebas, bajo las directivas de fiscal Martín Viscovich, titular de la UFI N°22 de Malvinas Argentinas, del Departamento Judicial de San Martín y la Fiscalía Penal Juvenil.

Las primeras informaciones indican que el deceso se habría producido en el mismo sitio del hallazgo. En esa línea, se presume e investiga si las condiciones climáticas, como la lluvia y las bajas temperaturas de la madrugada, influyeron en el desenlace.

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