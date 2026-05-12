Salud

Cerebros más agudos podrían enfrentarse a un mayor riesgo de recaída en depresión, según un estudio

Healthday Spanish

Guardar
Google icon
Imagen MXEJJOHHCJGUVK77QGQ4B3FQZI

LUNES, 11 DE MAYO DE 2026 (HealthDay News) -- La relación entre la depresión y el deterioro cerebral relacionado con la edad podría depender del historial de la persona con el trastorno del estado de ánimo, según un nuevo estudio.

Los investigadores pensaban que las personas que experimentan "niebla mental" por el envejecimiento podrían ser más propensas a recaer en la depresión.

PUBLICIDAD

Pero encontraron que ocurría lo contrario: las personas con cerebros más agudos tenían más probabilidades de volver a caer en la depresión, según resultados publicados el 6 de mayo en la revista BMJ Mental Health.

"La gente suele pensar que los problemas de memoria son simplemente una consecuencia de la depresión, pero nuestros hallazgos sugieren que la relación es más compleja", dijo la investigadora principal Dra. Anya Topiwala, psiquiatra consultora en la Universidad de Oxford en el Reino Unido, en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

"Entre las personas con antecedentes de depresión, aquellas con mejor rendimiento cognitivo tenían en realidad más probabilidades de experimentar síntomas depresivos futuros", dijo Topiwala.

Por otro lado, las personas que nunca habían tenido depresión tenían más probabilidades de sufrir su primer episodio si sus puntuaciones cognitivas eran más bajas, según los investigadores.

Los deterioros en la memoria, la atención y otras funciones cerebrales afectan hasta al 90% de las personas con depresión mayor, y el 40% de las personas con depresión tienen deterioro cerebral persistente, según los investigadores en notas de fondo.

Para el estudio, los investigadores rastrearon a casi 1.900 residentes del Reino Unido con antecedentes de depresión, comparándolos con un número igual de personas que nunca habían tenido depresión. Todos los participantes se sometieron a pruebas cognitivas y resonancias magnéticas para comprobar su salud cerebral.

En general, las personas que habían sufrido depresión anteriormente tenían casi tres veces más riesgo de recaída que aquellas que sufrieron su primer episodio de depresión: 33% frente al 13% durante años de seguimiento.

Los resultados mostraron que los pacientes con depresión que obtuvieron peores resultados en las pruebas cognitivas tenían menos probabilidades de recaer en comparación con aquellos con la mejor función cerebral.

Esto era contrario a lo que se observaba en personas sin antecedentes de depresión, donde un peor rendimiento en pruebas cerebrales se relacionaba con un mayor riesgo de depresión. Las bajas puntuaciones cognitivas aumentaron el riesgo de un primer episodio de depresión en un 40%, según los investigadores.

"Esperábamos que un menor rendimiento cognitivo se asociara con un mayor riesgo de depresión futura tanto en participantes con antecedentes de depresión como en controles emparejados; sin embargo, los resultados fueron más matizados de lo esperado", afirmó en un comunicado de prensa el investigador principal Angharad de Cates, profesor clínico en la Universidad de Birmingham.

"Entre las personas con depresión previa, las que tenían puntuaciones cognitivas más altas tenían más probabilidades de experimentar un episodio depresivo adicional que aquellas con puntuaciones más bajas, el patrón opuesto al observado en los controles", dijo.

Esto podría deberse a que quienes tienen una función cerebral deteriorada podrían no ser capaces de entender lo que les está ocurriendo, dijo de Cates.

"Una posible explicación es que puede ser necesario un mejor funcionamiento cognitivo para reconocer los síntomas y buscar ayuda, lo que subraya la importancia de optimizar la cognición en quienes tienen depresión previa para apoyar la intervención temprana", afirmó.

Más información

La Asociación de Alzheimer tiene más información sobre la depresión y el deterioro cognitivo.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Birmingham, 6 de mayo de 2026; BMJ Salud Mental, 6 de mayo de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las olas de calor nocturnas aumentan el riesgo de asma

Healthday Spanish

Las olas de calor nocturnas aumentan el riesgo de asma

Por qué los médicos se retiran a una edad temprana

Healthday Spanish

Por qué los médicos se retiran a una edad temprana

Los adultos mayores tienen menos arrepentimientos, según un estudio

Healthday Spanish

Los adultos mayores tienen menos arrepentimientos, según un estudio

Ese descuento en el mostrador de la farmacia puede tener costos ocultos

Healthday Spanish

Ese descuento en el mostrador de la farmacia puede tener costos ocultos

El Ministerio de Salud profundiza la investigación sobre hantavirus en Ushuaia tras el brote en el crucero

Equipos técnicos del Malbrán viajarán a la región para realizar operativos y análisis en áreas vinculadas al recorrido de los casos. El detalle y qué dijo la OMS sobre la problemática

El Ministerio de Salud profundiza la investigación sobre hantavirus en Ushuaia tras el brote en el crucero

DEPORTES

La sorpresiva declaración de Gavi tras el título del Barcelona: del inmenso elogio para Messi a su selección candidata en el Mundial

La sorpresiva declaración de Gavi tras el título del Barcelona: del inmenso elogio para Messi a su selección candidata en el Mundial

La polémica sentencia de Ralf Schumacher sobre Hamilton y Alonso que encendió el debate en la Fórmula 1

Thiago Tirante va por más ante Daniil Medvedev en el Masters 1000 de Roma: “Es el mejor año de mi vida”

Golpe de efecto en el futuro de Mauro Icardi: “Nos sentaremos y hablaremos”

Las perlitas de los festejos del Barcelona: de la “presencia” de Messi al hit argentino que hizo furor

TELESHOW

Rosenfeld confirmó la separación de Wanda Nara de Martín Migueles por sus problemas legales: “Ella le pidió explicaciones”

Rosenfeld confirmó la separación de Wanda Nara de Martín Migueles por sus problemas legales: “Ella le pidió explicaciones”

El explosivo ida y vuelta entre Marixa Balli y Eugenia Ruiz: “Por ser vedette siempre te consideran eso y no lo soy”

El tenso momento de Estanislao Bachrach con Nati Jota en vivo: “Cualquiera con un micrófono dice cualquier pelotudez”

Lit Killah viajó a España y celebró el título del Barcelona con Lamine Yamal: “El Barça no sale campeón todos los días”

Flor Peña se metió en la guerra fría de Marley y Del Moro por los Martín Fierro: “Santiago es impenetrable y lejano”

INFOBAE AMÉRICA

Llega a El Salvador el subsecretario estadounidense, Caleb Orr, para explorar oportunidades de inversión en El Salvador

Llega a El Salvador el subsecretario estadounidense, Caleb Orr, para explorar oportunidades de inversión en El Salvador

Karol G abre segunda fecha en Costa Rica tras agotar primer concierto en el Estadio Nacional

La Unión Europea aseguró que Ucrania fortaleció su posición militar en la guerra con Rusia: “Putin está más débil que nunca”

Israel autorizó un tribunal especial para juzgar a los terroristas implicados en el ataque del 7 de octubre de 2023

El monitoreo semanal permite sostener el subsidio a los carburantes en Guatemala