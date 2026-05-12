Cerebros más agudos podrían enfrentarse a un mayor riesgo de recaída en depresión, según un estudio

LUNES, 11 DE MAYO DE 2026 (HealthDay News) -- La relación entre la depresión y el deterioro cerebral relacionado con la edad podría depender del historial de la persona con el trastorno del estado de ánimo, según un nuevo estudio.

Los investigadores pensaban que las personas que experimentan "niebla mental" por el envejecimiento podrían ser más propensas a recaer en la depresión.

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Pero encontraron que ocurría lo contrario: las personas con cerebros más agudos tenían más probabilidades de volver a caer en la depresión, según resultados publicados el 6 de mayo en la revista BMJ Mental Health.

"La gente suele pensar que los problemas de memoria son simplemente una consecuencia de la depresión, pero nuestros hallazgos sugieren que la relación es más compleja", dijo la investigadora principal Dra. Anya Topiwala, psiquiatra consultora en la Universidad de Oxford en el Reino Unido, en un comunicado de prensa.

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"Entre las personas con antecedentes de depresión, aquellas con mejor rendimiento cognitivo tenían en realidad más probabilidades de experimentar síntomas depresivos futuros", dijo Topiwala.

Por otro lado, las personas que nunca habían tenido depresión tenían más probabilidades de sufrir su primer episodio si sus puntuaciones cognitivas eran más bajas, según los investigadores.

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Los deterioros en la memoria, la atención y otras funciones cerebrales afectan hasta al 90% de las personas con depresión mayor, y el 40% de las personas con depresión tienen deterioro cerebral persistente, según los investigadores en notas de fondo.

Para el estudio, los investigadores rastrearon a casi 1.900 residentes del Reino Unido con antecedentes de depresión, comparándolos con un número igual de personas que nunca habían tenido depresión. Todos los participantes se sometieron a pruebas cognitivas y resonancias magnéticas para comprobar su salud cerebral.

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En general, las personas que habían sufrido depresión anteriormente tenían casi tres veces más riesgo de recaída que aquellas que sufrieron su primer episodio de depresión: 33% frente al 13% durante años de seguimiento.

Los resultados mostraron que los pacientes con depresión que obtuvieron peores resultados en las pruebas cognitivas tenían menos probabilidades de recaer en comparación con aquellos con la mejor función cerebral.

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Esto era contrario a lo que se observaba en personas sin antecedentes de depresión, donde un peor rendimiento en pruebas cerebrales se relacionaba con un mayor riesgo de depresión. Las bajas puntuaciones cognitivas aumentaron el riesgo de un primer episodio de depresión en un 40%, según los investigadores.

"Esperábamos que un menor rendimiento cognitivo se asociara con un mayor riesgo de depresión futura tanto en participantes con antecedentes de depresión como en controles emparejados; sin embargo, los resultados fueron más matizados de lo esperado", afirmó en un comunicado de prensa el investigador principal Angharad de Cates, profesor clínico en la Universidad de Birmingham.

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"Entre las personas con depresión previa, las que tenían puntuaciones cognitivas más altas tenían más probabilidades de experimentar un episodio depresivo adicional que aquellas con puntuaciones más bajas, el patrón opuesto al observado en los controles", dijo.

Esto podría deberse a que quienes tienen una función cerebral deteriorada podrían no ser capaces de entender lo que les está ocurriendo, dijo de Cates.

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"Una posible explicación es que puede ser necesario un mejor funcionamiento cognitivo para reconocer los síntomas y buscar ayuda, lo que subraya la importancia de optimizar la cognición en quienes tienen depresión previa para apoyar la intervención temprana", afirmó.

Más información

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La Asociación de Alzheimer tiene más información sobre la depresión y el deterioro cognitivo.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Birmingham, 6 de mayo de 2026; BMJ Salud Mental, 6 de mayo de 2026