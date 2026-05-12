El caso Adorni trabó la Ley Hojarasca y Macri prepara una gira por el país para acentuar sus diferencias

Varios partidos de la oposición presentaron pedidos de indagatoria y de moción de censura contra el jefe de Gabinete (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Aunque tímidamente y por lo bajo, cada vez son más los integrantes del oficialismo que reconocen que la situación que atraviesa Manuel Adorni en la Justicia está frenando, en mayor o menos medida, los planes del Gobierno, que no logra recuperar del todo la agenda pública, mientras continúa resistiendo los cuestionamientos de la oposición e incluso de aliados históricos, como Mauricio Macri.

En el Congreso, por caso, hasta hace tan solo unos días el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tenía bastante avanzadas las conversaciones para comenzar el debate por la ley “Hojarasca”, el principal proyecto que preparó durante casi dos años el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

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La iniciativa plantea la derogación de alrededor de 70 normas que datan de incluso hace más de un siglo, pero que técnicamente continúan vigentes, algunas de las cuales ya no se aplican en la práctica, pero otras siguen generando algunas trabas en la producción.

Un ejemplo de esto último es una regulación todavía activa que obliga a que cualquier producto que tenga un mapa de la Argentina en su etiqueta, como puede ser una botella de vino, debe ser aprobado por el Instituto Geográfico Nacional.

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A pesar de que algunos puntos generaron ciertas rispideces en el recinto, luego de algunos cambios el texto finalmente obtuvo dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General el 21 de abril pasado.

Menem encabeza las negociaciones en Diputadis (REUTERS/Mariana Nedelcu)

En ese contexto, Menem tenía previsto convocar a una sesión para el próximo 20 de mayo con el objetivo de darle media sanción a “Hojarasca”, pero la polémica por el patrimonio del jefe de Gabinete se interpuso.

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Un grupo de legisladores de la oposición, encabezados por el socialista Esteban Paulón, solicitó otro encuentro para tratar exclusivamente los cuatro expedientes que están pendientes en esta Cámara vinculados a Adorni, entre los cuales hay pedidos de interpelación e incluso de moción de censura.

En La Libertad Avanza confían en que van a poder frenar los intentos de esos espacios de llamar al funcionario para que dé explicaciones en el recinto o, incluso, forzar su salida del Gobierno, para lo cual se requiere la mayoría absoluta del total de los miembros de Diputados.

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“Podemos pedirles que nos ayuden para que no prospere este nuevo intento, pero en el corto plazo ya no vamos a poder conseguir también los votos para Hojarasca, porque te van a decir ‘ya cooperé con lo otro’ y te empiezan a pedir cosas”, lamentó una persona al tanto de las negociaciones.

En el entorno de Paulón y del resto de los partidos que promueven estas medidas sabe que no cuentan con esa cifra, pero su objetivo es llegar este jueves al quorum de 129 presentes para intentar un emplazamiento y que los proyectos en cuestión avancen en sus respectivas comisiones.

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El movimiento de Paulón llegó justo cuando el vínculo entre el oficialismo y el PRO, su principal aliado parlamentario, no pasa por su mejor momento, luego de que el partido amarillo publicara un duro comunicado en las redes sociales con el que marcó sus diferencias respecto de, justamente, la causa judicial que enfrenta Adorni.

El Gobierno no logra avanzar con las reformas en el Congreso (Tomas CUESTA / AFP)

“Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, señaló el espacio fundado por Macri.

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De hecho, en las últimas horas circuló una versión que indicaba que el ex presidente les había pedido a sus legisladores que votaran a favor de la moción de censura contra el funcionario, lo que implicaría apoyar su remoción, pero esto fue negado rotundamente por diferentes fuentes de esa fuerza política.

“Nosotros no vamos nunca a una sesión que no sea convocada por nosotros, y mucho menos cuando la solicita Paulón, que se está sumando al show del kirchnerismo”, explicó uno de los integrantes de esa bancada.

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En el entorno del ex mandatario, en tanto, también aseguraron que es falso que él se haya comunicado directamente con algunos diputados, pasando por alto al jefe del bloque, Cristian Ritondo, con quien no habla hace algunos días ya.

La semana pasada, el líder del armado del PRO en la provincia de Buenos Aires se reunió con su par de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, para conversar sobre las estrategias tanto electorales como legislativas.

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Poco después, también fue recibido en la Casa Rosada por el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien promueve para candidato en territorio bonaerense, en una eventual alianza de los dos partidos.

Cristian Ritondo y Diego Santilli en la sede del PRO, junto a un grupo de intendentes y dirigentes bonaerenses (Prensa PRO)

Durante ese encuentro también acompañaron a Ritondo todos los intendentes que tiene todavía el espacio “dialoguista”: ⁠Soledad Martínez (Vicente López), Marcelo Matzkin (Zárate), ⁠Juan Ibarguren (Pinamar), Fernando Bouvier (Arrecifes), Jorge Etcheverry (Lobos), Sebastián Abella (Campana), Javier Martínez (Pergamino), María José Gentile (9 de Julio), ⁠Juan Fiorini (Junín) y Agustín Neme (Gral. Pueyrredón).

También asistieron los jefes del bloque PRO en ambas Cámaras de la Legislatura provincial, Alejandro Rabinovich y Pablo Petrecca, y ⁠Guillermo Montenegro, que tiene una banca como diputado local.

Sin embargo, tanto cerca de Ritondo como de Macri aceptan que el diálogo institucional está cortado con el Gobierno cuando se trata de la cuestión de Adorni o de asuntos de gestión, donde siguen sin consultarlos.

“No hay iniciativa que avance o que se rechace sin nuestro apoyo. No solo por la cantidad de diputados que podemos aportar, sea mucha o poca, sino también porque otros bloques suelen seguir lo que nosotros hacemos”, asegura uno de los miembros de la bancada amarilla.

Lo cierto es que el ex presidente continúa marcando sus diferencias con Milei y ya tiene lista una gira para seguir reflotando su partido e instalando el eslogan de “próximo paso”, mientras crecen las versiones de que podría competir para volver a la Casa Rosada en 2027.

Macri iniciará una nueva gira por el país

Este viernes, el ex mandatario nacional encabezará una actividad en Vicente López, donde lo esperará Soledad Martínez, una de las dirigentes con las que tiene mayor confianza desde hace años.

Para el jueves siguiente convocó a una reunión de legisladores provinciales del PRO en sede nacional del partido, a pocas cuadras de Balcarce 50, y justo antes de que termine el mes estará en Mendoza, donde gobierna el radical Alfredo Cornejo, ex cambiemita que ahora está más cerca de los libertarios.

El 5 de junio, en tanto, visitará la ciudad de Paraná, Entre Ríos, tierra de su ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, donde realizará su última parada antes de viajar al Mundial de Fútbol, en el marco de su rol como titular de la Fundación FIFA.

En el Gobierno confían en que la competencia deportiva calme la tensión política y haga que la agenda deje de estar centrada en las novedades judiciales en torno a Adorni, pero saben también que después del evento será el tiempo del lanzamiento de varias candidaturas. Resta descubrir cuáles.