Sociedad

Frío polar, cielo despejado y sin pronóstico de lluvia: cómo seguirá el tiempo esta semana

Una masa de aire polar se ubicó sobre el centro del país y mantendrá el frío en el AMBA durante toda la semana. Para hoy se esperan mínimas de 8 °C, y recién hacia el jueves comenzará a notarse una suba en las temperaturas

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La combinación de cielo despejado, viento débil y baja humedad favorece el enfriamiento nocturno, con heladas de intensidad moderada a localmente fuerte en áreas rurales
La combinación de cielo despejado, viento débil y baja humedad favorece el enfriamiento nocturno, con heladas de intensidad moderada a localmente fuerte en áreas rurales

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará esta semana una de las instancias frías más marcadas del otoño, con heladas, cielo despejado y una masa de aire polar que se instaló sobre la zona central del país y no cederá terreno hasta bien entrada la semana. La combinación de baja humedad y viento débil durante las noches provocará un enfriamiento nocturno que hará que las madrugadas sean las más frías de los últimos días.

Este martes comienza con los valores más bajos de la semana. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el pronóstico marca una mínima de 8 °C y una máxima de 20 °C. El cielo se mostrará parcialmente nublado durante la mañana y mayormente despejado hacia la tarde. La probabilidad de precipitaciones será nula durante toda la jornada.

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El aire que sopla desde el sur y sudeste hará que el frío se sienta más intenso durante el día. Aunque el ambiente se mantendrá seco y sin humedad, eso no suavizará el efecto de la masa de aire polar que ingresó con fuerza al inicio de la semana.

El miércoles traerá un leve retroceso respecto al martes: la máxima en CABA descenderá a 17 °C y la mínima se ubicará en 10 °C. A lo largo del día, el cielo irá combinando momentos de sol y nubes, sin pronóstico de lluvias.

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Las temperaturas en CABA irán de una mínima de 8 °C el martes a una máxima de 19 °C el viernes, con una recuperación gradual a lo largo de la semana
Las temperaturas en CABA irán de una mínima de 8 °C el martes a una máxima de 19 °C el viernes, con una recuperación gradual a lo largo de la semana

De acuerdo con el sitio especializado Meteored, “la atmósfera continuará mostrando bajos niveles de humedad en las capas bajas”, lo que hará que haya pocas nubes y no se esperen lluvias. Ese aire seco permitirá que las temperaturas varíen bastante entre la mañana y la tarde, con una diferencia cercana a los 7 °C entre la mínima y la máxima del día.

El jueves marcará el inicio de una recuperación gradual. En la capital, la máxima trepará a 18 °C con una mínima de 11 °C. La estabilidad atmosférica seguirá presente, con cielo mayormente despejado y viento moderado del norte que comenzará a insinuarse. Ese viento del norte será el factor clave que impulsará el cambio de temperatura en los próximos días. El ambiente se mantendrá seco, con poca humedad y sin probabilidades de lluvia.

El viernes continuará en esa misma dirección. La máxima en CABA llegará a 19 °C, con una mínima de 11 °C. Pese a la mejora en los registros máximos, las madrugadas seguirán siendo frías y el riesgo de heladas en zonas rurales y bajos topográficos del AMBA y alrededores se mantendrá. Según Meteored, “el viento del sector norte comenzará a ganar protagonismo de manera gradual a partir de mitad de semana”, aunque sin eliminar por completo el riesgo de heladas matinales en áreas expuestas.

El sábado y el domingo cerrarán la semana con máximas de 15 °C en ambos días y mínimas de 12 °C y 9 °C, respectivamente. El cielo irá de nubes y sol, y las chances de lluvia seguirán en cero para la ciudad.

La estabilidad atmosférica y el predominio de jornadas sin lluvia marcarán la semana, con una baja probabilidad de precipitaciones aisladas recién hacia el sábado, según el modelo ECMWF
La estabilidad atmosférica y el predominio de jornadas sin lluvia marcarán la semana, con una baja probabilidad de precipitaciones aisladas recién hacia el sábado, según el modelo ECMWF

A escala regional, Meteored advirtió que “solo aparece una baja probabilidad de lluvias aisladas hacia el próximo sábado sobre algunos sectores de la franja central”, con acumulados previstos escasos y de distribución irregular según el modelo de referencia ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts). La fuente aclaró que se trata de una situación preliminar y que, de concretarse, los registros serían muy pobres.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas que abarcan gran parte del territorio nacional, específicamente en el sur. Según Meteored, las regiones más comprometidas son el sur de Córdoba, La Pampa, el centro y sur de Buenos Aires y sectores de San Luis, donde los valores mínimos se concentrarán especialmente durante las primeras horas del día.

Durante toda la semana, la atmósfera mostrará mucha estabilidad. La baja humedad en las capas bajas no permitirá que se formen sistemas de lluvia organizados en el centro del país. De acuerdo con Meteored, esto traerá días con cielo mayormente despejado, amplias diferencias de temperatura entre la mañana y la tarde y condiciones favorables para el avance de la cosecha gruesa en distintas zonas productivas del interior. Además, la fuente advirtió que las heladas podrían afectar cultivos sensibles y pasturas en áreas del centro y sur del país.

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