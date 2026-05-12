Desde Taylor Swift hasta los Oscar, el “Hamlet”, de 400 años de antigüedad, florece en la era de TikTok

Hiran Abeysekera interpretando a Hamlet en el Teatro Nacional de Londres el 25 de septiembre de 2025 (Foto: Sam Taylor/Polk & Co. vía AP)

Está en la pantalla, en el escenario, de gira, en internet y cantando. Hamlet, la obra maestra de William Shakespeare sobre un príncipe danés melancólico, parece estar viviendo un momento de auge.

Una producción del National Theatre ha llegado a la Academia de Música de Brooklyn protagonizada por Hiran Abeysekera. Hay una versión cinematográfica ambientada en la comunidad del sur de Asia de Londres protagonizada por Riz Ahmed. Anthony Hopkins, a sus 88 años, está deleitando a sus fans en TikTok con algunos de los soliloquios del príncipe Hamlet, «Ser o no ser». La película Hamnet —la historia ficticia de la pérdida que inspiró la creación de Hamlet— le valió un Oscar a Jessie Buckley. The Fate of Ophelia de Taylor Swift —la ex de Hamlet— llegó al número 1 en la lista de sencillos de Billboard. Eddie Izzard está llevando su producción unipersonal de la obra de gira mundial.

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Cuatrocientos años después, Hamlet, cuyo antihéroe, aparentemente muy moderno, reflexiona sin cesar sobre qué hacer después de que su tío asesinara a su padre y se casara con su madre, sigue siendo una obra inspiradora.

¿Quieres aún más? Incluso hay una obra de teatro de Hamnet, adaptada de la novela original de Maggie O’Farrell, y la Royal Shakespeare Company la está llevando de gira por el Reino Unido. Shakespeare & Company presentará Hamlet este agosto en los Berkshires. Hay una producción canadiense de Hamlet, Sweet Prince, con una perspectiva queer y contemporánea. The Acting Company de Nueva York presentará una versión en verso moderno dirigida por una mujer, y la compañía de teatro peruana Teatro La Plaza presentó recientemente una versión fuera de Broadway protagonizada por ocho actores hispanohablantes con síndrome de Down.

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Jeffrey R. Wilson, un estudioso de Shakespeare de Harvard, dice que Hamlet es perfecto para nuestra época, cuando la avalancha de malas noticias ha provocado constantes controles existenciales, como: “Oye, ¿cómo está todo el mundo?”.

Riz Ahmed (izquierda) y Timothy Spall en una escena de "Hamlet"

“La gente está agotada por la avalancha de cosas terribles que hay en el mundo”, dice, “y ‘Hamlet’ les da al público permiso para ‘adentrarse en ese mundo’ y explorar esas emociones, además de un conjunto de ideas que nos ayudan a procesar la angustia”.

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Un Hamlet neurodiverso

La gran cantidad de obras son notablemente vibrantes y frescas, desde el Hamlet de Brooklyn que lleva un gorro hasta el que disfruta de bailes al estilo de Bollywood en Londres.

“Las grandes obras de teatro sobreviven no porque permanezcan intactas, sino porque pueden seguir transformándose”, afirma la directora y dramaturga Chela De Ferrari, del Teatro La Plaza, cuyo Hamlet neurodiverso es un llamado visceral y urgente de aquellos que a menudo quedan excluidos de las narrativas culturales.

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“Trabajar con actores con síndrome de Down y discapacidades cognitivas me hizo recordar algo esencial de ‘Hamlet’: que debajo de su brillantez filosófica hay un ser humano expuesto que se pregunta, de una forma u otra, cómo existir en un mundo que no deja de malinterpretarlo”, dijo.

En uno de los momentos más impactantes del espectáculo, un actor intenta imitar la interpretación de Laurence Olivier del soliloquio de Hamlet «Ser o no ser» con una imagen del famoso actor proyectada en una pantalla. Adquiere una nueva urgencia al ser pronunciado por alguien cuyo derecho a estar en espacios públicos o artísticos suele ser cuestionado.

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“Me gusta imaginar una especie de continuidad entre nuestros actores y todos los grandes actores que han interpretado la obra anteriormente. Creo que Shakespeare vive en todos ellos”, dice De Ferrari.

El actor peruano Octavio Bernaza aparece durante una función de "Hamlet" del Teatro La Plaza en el Theatre for a New Audience del Polonsky Shakespeare Center en Nueva York (Foto: Julieta Cervantes vía AP)

Shakespeare en un BMW

En las excursiones escolares para ver obras de Shakespeare, el cineasta Aneil Karia siempre tenía la sensación de que estaban a un paso de distancia.

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“Sentía que principalmente estaba presenciando el desarrollo de una experiencia intelectual y que tenía que usar mi cerebro para seguir el hilo de la trama, el lenguaje y todo lo demás”, dice.

Se asoció con Ahmed y el guionista Michael Lesslie para una reinterpretación minimalista y moderna de Hamlet que se centra en la inquietud del personaje principal por ser cómplice de un sistema empresarial corrupto.

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“Eso resulta muy pertinente para el momento político que estamos viviendo y para todo lo demás. Parece ser la pregunta que mucha gente se está haciendo”, dice Karia. “Siento que estas historias son, en realidad, una conversación a través del tiempo mismo”.

Aquí vemos a Hamlet de fiesta en una discoteca bañada en luces de neón, recitando su soliloquio mientras recorre a toda velocidad las calles mojadas de Londres en un BMW, soltando el volante cuando un camión se le acerca de frente. Ser o no ser, en efecto.

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“El mejor escenario posible es que esto acerque a Shakespeare a un público que no creía que fuera para ellos, o que tenía dificultades para comprenderlo anteriormente”, dice Karia, cuya película se estrena el martes. “Es una afirmación audaz, pero creo que Shakespeare lo aprobaría. Siento que su filosofía era: ‘Tomen esto y hagan lo suyo’”.

Hiran Abeysekera interpretando a Hamlet en el Teatro Nacional de Londres el 25 de septiembre de 2025 (Foto: Sam Taylor/Polk & Co. vía AP)

Un príncipe más bufonesco

La producción de Hamlet en Brooklyn se apoya en el humor de la obra por una buena razón: el actor que interpreta a Hamlet es gracioso por naturaleza.

Abeysekera se muestra frenético y travieso al explotar el humor físico de la obra, dirigiéndose directamente al público en sus soliloquios, a veces sentándose al borde del escenario y estableciendo contacto visual.

“Es una obra muy consciente de sí misma. Es como si supiera que es una obra de teatro, si es que eso tiene algún sentido”, dice el director Robert Hastie. “Hamlet sabe que está en una obra llamada ‘Hamlet’, igual que Deadpool sabe que está en una película llamada Deadpool”.

Abeysekera aborda su discurso “Ser o no ser” como un pensamiento fugaz, una idea fugaz, en lugar del enfoque tradicional, teatral y de gran trascendencia.

“En lugar de pensar: ‘Oh, se acerca el gran discurso y eso me está poniendo nervioso’, empecé a pensar: ‘Es un pensamiento que la mayoría de nosotros tenemos’”, dice. “A veces, frente al espejo, nos vemos y decimos: ‘Uf. Hoy es un día difícil’”.

Riz Ahmed en una escena de "Hamlet".

Hastie cree que Hamlet es una de esas obras que revela algo nuevo constantemente. Basada en la condición humana, transmite mensajes novedosos a cada espectador y nos permite descubrir aspectos que siempre han estado presentes.

“Creo que una de las razones por las que seguimos hablando de Shakespeare, y de esta obra en particular, es que cuando esas palabras se fusionan con un nuevo actor o un nuevo grupo de actores, se convierte en una obra diferente”, afirma. “Quizás esa sea una buena definición práctica de un clásico”.

Un bardo extremadamente online

Caitlin Cardile está haciendo todo lo posible por mantener viva la obra del dramaturgo de 400 años en la era de TikTok. Ella y su compañía de teatro de tres personas, Mad Spirits Theatre Company, están presentes en prácticamente todas las plataformas de redes sociales para difundir su mensaje.

“Queríamos acercar a Shakespeare al público moderno y hacerlo comprensible”, dice Cardile. “Queremos que la gente se sienta más cómoda con Shakespeare y que no piense que es inglés antiguo y algo tan difícil de entender”.

Publican lecturas en directo y comentarios de las obras en YouTube, pero es en Instagram y TikTok donde empieza lo realmente interesante. Buscan fragmentos de audio virales —desde diálogos de The Office hasta una canción de Lady Gaga— y asignan a un personaje de Shakespeare la tarea de recitarlos.

Así, la famosa frase de Kitty Forman, «Puede que hoy haya estado un poco irracional», de That ’70s Show, es interpretada en playback por una actriz que da vida a Ofelia. Un fragmento del diálogo entre Scar y Simba de El Rey León es pronunciado por actores que interpretan a Claudio y Hamlet.

“Pensamos: ‘Oye, ¿no sería gracioso si tomáramos estos sonidos ridículos que todo el mundo está usando y se los asignáramos a personajes de Shakespeare?’”, dice Cardile. “Al final, ha resultado ser divertidísimo”.

Fuente: AP