Salud

Investigadores analizaron la relación entre obesidad y deterioro de la salud respiratoria

Un trabajo encabezado por científicos de Alemania identificó que el sobrepeso severo produce alteraciones moleculares y funcionales que podrían afectar los pulmones

Valeria Chavez

Por Valeria Chavez

Guardar
La investigación ofrece nuevas pistas
La investigación ofrece nuevas pistas sobre prevención y tratamiento de enfermedades respiratorias asociadas al sobrepeso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de científicos planteó que la obesidad severa provoca cambios en la estructura pulmonar que reflejan signos de envejecimiento prematuro.

Según publicó recientemente la revista Cell Reports, los hallazgos contribuyen a entender por qué el sobrepeso sostenido suele asociarse con dificultades respiratorias y mayor riesgo de enfermedades pulmonares.

El equipo internacional a cargo del trabajo fue liderado por la profesora Veronika Lukacs-Kornek, del Clúster de Excelencia ImmunoSensation2 de la Universidad de Bonn y el Instituto de Medicina Molecular e Inmunología Experimental (IMMEI) del Hospital Universitario de Bonn (UKB).

Objetivos y alcance de la investigación

Especialistas alertan que los pulmones
Especialistas alertan que los pulmones de individuos obesos presentan resequedad, menor elasticidad y mayor susceptibilidad al daño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, encabezado por Lukacs-Kornek, buscó determinar cómo los pulmones se adaptan ante un exceso sostenido de nutrientes en el contexto de la obesidad. El objetivo principal fue descubrir los efectos moleculares y funcionales provocados en los tejidos pulmonares por el exceso de grasa corporal. Cell Reports precisó que esta línea de investigación apuntala la relación entre envejecimiento pulmonar y obesidad.

Metodología y técnicas implementadas

Para alcanzar sus resultados, el equipo empleó técnicas multiómicas avanzadas. Se analizaron de manera simultánea proteínas, lípidos y actividad genética en muestras de pulmón, en combinación con imágenes microscópicas y ensayos funcionales que permitieron observar el comportamiento real del tejido. Los investigadores realizaron comparaciones entre pulmones de ratones obesos y delgados, y también examinaron células de tejido conectivo humano pulmonar. Esta aproximación integral facilitó la identificación precisa de cambios tanto a nivel molecular como funcional.

Hallazgos detectados sobre el envejecimiento pulmonar

Según el estudio, una reducción
Según el estudio, una reducción de la elasticidad pulmonar se asocia a la obesidad grave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los resultados destacados, la publicación científica subrayó que la obesidad desencadena una remodelación de la matriz extracelular pulmonar, denominada matrisoma, que es el andamiaje proteico responsable de la forma y elasticidad del órgano. Estos cambios, reveló el artículo, se asemejan a los observados habitualmente en personas de edad avanzada. En el tejido pulmonar de sujetos obesos, los fibroblastos —las células encargadas del tejido conectivo— acumulan lípidos, se desplazan más y muestran signos de envejecimiento anticipado.

Además, se documentó la alteración del equilibrio de inhibidores de la proteasa, moléculas que regulan la degradación proteica, y la pérdida paulatina de elasticidad en los pulmones, fenómeno que podría vincularse directamente con las dificultades respiratorias frecuentes en personas con obesidad. El grupo experimental verificó que estos cambios estructurales favorecen un entorno más propicio al daño tisular. Los investigadores destacaron: “La obesidad induce alteraciones del matrisoma superpuestas a las presentes en pulmones envejecidos y reduce inhibidores de la proteasa en el tejido y el líquido broncoalveolar”.

Impacto de la obesidad sobre la salud pulmonar y retos del análisis científico

Los fibroblastos pulmonares cambian su
Los fibroblastos pulmonares cambian su composición bajo condiciones de sobrepeso, según vieron los investigadores (Imagen ilustrativa Infobae)

A partir del enfoque funcional, el equipo observó que los fibroblastos cargados de lípidos presentan una contractilidad superior, modificando la mecánica pulmonar. Este proceso condiciona la capacidad de recuperación del órgano y podría contribuir a explicar el deterioro funcional asociado a edades avanzadas, reportaron en la publicación de las conclusiones.

Uno de los principales obstáculos metodológicos fue la complejidad del análisis del estroma fibroblástico —región formada por una variedad de tipos celulares— y la resistencia de la matriz extracelular a los métodos de estudio convencionales por su estructura insoluble y compleja. Superar estas trabas requirió sofisticación tecnológica y multidisciplinariedad en el abordaje experimental, según los investigadores.

El estudio concluyó que la sobrenutrición sostenida actúa como factor acelerador del envejecimiento pulmonar, influyendo en la progresión de enfermedades respiratorias y reduciendo la elasticidad y la capacidad funcional del órgano. Y remarcaron en la necesidad de profundizar en el entendimiento de estos mecanismos para desarrollar estrategias preventivas y terapéuticas ante la obesidad.

Temas Relacionados

ObesidadEnvejecimiento pulmonarEnfermedades respiratoriasDaño tisularEstudioÚltimas noticias

Últimas Noticias

Por qué moverse después de entrenar favorece la reparación de los músculos, según la ciencia

Una investigación experimental advirtió que evitar el reposo prolongado tras el ejercicio intenso brinda beneficios en la recuperación física. Qué otros aspectos positivos identificaron

Por qué moverse después de

Expertos en Argentina incorporaron un robot quirúrgico para realizar cirugías: cómo funciona

El Hospital Italiano de Buenos Aires estrenó un modelo robótico de última generación que optimiza los procedimientos, reduce los riesgos y acelera la recuperación de los pacientes

Expertos en Argentina incorporaron un

La historia del joven que tenía síntomas de gripe y perdió las piernas tras una infección inesperada

A sus 20 años, Levi Dewy acudió al hospital tras sentirse mal, sin imaginar que su vida cambiaría por completo. Cómo sigue hoy

La historia del joven que

Seis frutas recomendadas por especialistas para mejorar la calidad del sueño

Expertos e investigaciones han analizado los compuestos de estos alimentos y sus beneficios para el descanso

Seis frutas recomendadas por especialistas

Fumar tabaco aumenta el riesgo de hipertensión arterial, según científicos

Se trata de un trabajo realizado por expertos de Canadá. Los detalles

Fumar tabaco aumenta el riesgo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jornada financiera: los bonos en

Jornada financiera: los bonos en dólares volvieron a subir a la espera de un blindaje de EEUU

Investigan las causas de la muerte de un reconocido ciclista de Mar del Plata al que golpearon en un robo

Expertos en Argentina incorporaron un robot quirúrgico para realizar cirugías: cómo funciona

Gustavo Sáenz reclamó por la reactivación de la obra pública en Plaza de Mayo y Guillermo Francos se acercó a saludarlo

El dólar superará el techo de la banda a fin de año y el PBI crecerá en 2025 menos del 4%, según los analistas que releva el BCRA

INFOBAE AMÉRICA
Informe alerta por violencia, malos

Informe alerta por violencia, malos tratos y omisiones ante abusos en los centros de protección de menores de Uruguay

Ucrania investiga la posible ejecución de 263 soldados tras rendirse o ser capturados por Rusia

¿Qué hará la Unión Europea con los miles de millones de dólares rusos que están congelados?

Noboa renovó el estado de excepción en cinco zonas de Ecuador por la actividad del crimen organizado

Negociaciones en Egipto por Gaza: Trump presiona para un acuerdo inmediato y dijo que Hamas “está accediendo a cosas muy importantes”

TELESHOW
Florencia Peña, la dupla de

Florencia Peña, la dupla de Luis Brandoni y Soledad Silveyra, Sex y todos los platos fuertes de Multiteatro para Mar del Plata

Daniela Celis contó cuántos kilos bajó tras el accidente de Thiago Medina y la posibilidad de una reconciliación

Mauro Icardi y la China Suárez encendieron Madrid: besos en el cuello y looks urbanos

Wanda Nara, sobre Maxi López en MasterChef Celebrity: “Si pierde, no sé qué sacarle; los chicos y la casa ya los tengo”

El descargo de Sabrina Rojas, señalada de “tener un moño en la cabeza” con un influencer: “¡Machirulismo!”