El consumo moderado de picante favorece la saciedad y potencia beneficios para la salud

Un estudio revela que añadir picante a las comidas reduce la cantidad ingerida sin perder sabor

Añadir un toque de picante a los platos favoritos no solo despierta los sentidos: también puede favorecer una menor ingesta de alimentos sin sacrificar el sabor. Este efecto se produce gracias a la capsaicina, el compuesto responsable del picor en los chiles, que participa en la regulación del metabolismo y la saciedad, aunque sus efectos no bastan para garantizar una pérdida de peso sostenida.

Efectos del picante sobre la saciedad y el disfrute

Un estudio reciente reveló que incorporar un nivel moderado de picante en las comidas puede llevar a consumir entre un 11% y un 18% menos de alimento, sin afectar el disfrute del plato. Este hallazgo, publicado por Verywell Health, sitúa el papel de la capsaicina —presente en los chiles— en la regulación del metabolismo y la conducta alimentaria en el centro del debate. Sin embargo, su impacto sobre la pérdida de peso a largo plazo resulta limitado.

La investigación, dirigida por Paige Cunningham, investigadora postdoctoral en la Universidad Estatal de Pensilvania, analizó el consumo de platos como chili de carne y pollo tikka masala condimentados con distintas cantidades de pimentón dulce y picante.

La capsaicina del chile ayuda a regular el metabolismo y la saciedad, pero no garantiza pérdida de peso sostenida

La clave del experimento estuvo en un solo detalle: la cantidad de pimentón picante. Ese ajuste mínimo bastó para darle a los platos un sabor moderadamente intenso y, al mismo tiempo, disminuir de forma notable la ingesta calórica, explicó Cunningham.

Los participantes comieron menos, pero disfrutaron tanto como con las versiones menos picantes. El consumo de agua no mostró diferencias relevantes entre las preparaciones, señal de que la reducción de la comida ingerida no se debió a mayor hidratación.

“Simplemente agregar chile picante a una comida, en la cantidad justa para que resulte agradable, podría ayudar a disminuir la cantidad que se ingiere”, afirmó Cunningham.

Capsaicina y metabolismo: efectos posibles y límites

La capsaicina ha ganado atención tanto en la industria alimentaria como en la investigación científica; suele aparecer en suplementos que buscan “quemar grasa” y controlar el apetito.

John Wesley McWhorter, dietista y portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética, señaló que la capsaicina posee propiedades antiinflamatorias, que podrían reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Además, puede activar la termogénesis, proceso vinculado a la estimulación del metabolismo. A pesar de esto, la evidencia actual indica que estos efectos no generan una pérdida de peso significativa a largo plazo.

Comer despacio y mantener una dieta variada es clave para la salud, más allá del uso de picante

Aunque ofrece beneficios, la capsaicina está lejos de ser una fórmula mágica. Según Verywell Health, si bien puede acelerar el metabolismo de manera temporal y reducir la inflamación, la evidencia científica no respalda su eficacia como herramienta para controlar el peso a largo plazo.

Recomendaciones y precauciones en el consumo de picante

El consumo de alimentos picantes no resulta adecuado para todas las personas. Emma M. Laing, profesora clínica y directora de dietética en la Universidad de Georgia, señaló que quienes tengan reflujo ácido, enfermedad inflamatoria intestinal o celiaquía deben evitarlos.

En caso de síntomas como dificultad para respirar, dolor en el pecho, palpitaciones o reacciones alérgicas tras su ingesta, se recomienda suspenderla.

Ante síntomas como dificultad para respirar, dolor en el pecho o reacciones alérgicas tras ingerir picante, se aconseja suspender su consumo

Laing subrayó que los alimentos picantes ofrecen beneficios antioxidantes y antiinflamatorios, y pueden favorecer la salud cardiovascular, digestiva y cutánea. Las personas que no toleren el picante pueden obtener los mismos nutrientes mediante otras fuentes.

Hábitos alimentarios: velocidad y variedad

La velocidad al comer puede marcar una gran diferencia en la salud. Ingerir los alimentos con rapidez se asocia a mayor riesgo de obesidad, hipertensión y triglicéridos elevados. En cambio, hacerlo despacio prolonga el contacto de la comida con la boca y activa con más eficacia la señal de saciedad que llega al cerebro y al intestino, explicó Cunningham, lo que ayuda a controlar la cantidad total que se consume.

Los beneficios y riesgos del picante dependen de la condición de salud de cada persona, según especialistas en dietética

McWhorter aconsejó fomentar la conversación durante las comidas y evitar el uso de dispositivos electrónicos, conductas que ayudan a limitar la ingesta calórica diaria, incluso si la reducción equivale a tan solo unos bocados.

Mantener una alimentación variada y equilibrada, con frutas, verduras, proteínas, cereales integrales y grasas saludables, resulta mucho más beneficioso para la salud general que centrarse en un solo ingrediente o tipo de comida.