Salud

El consumo moderado de picante favorece la saciedad y potencia beneficios para la salud

Un estudio citado por Verywell Health revela que añadir chile a las comidas puede ayudar a reducir la ingesta sin perder el disfrute del sabor

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
Un estudio revela que añadir
Un estudio revela que añadir picante a las comidas reduce la cantidad ingerida sin perder sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Añadir un toque de picante a los platos favoritos no solo despierta los sentidos: también puede favorecer una menor ingesta de alimentos sin sacrificar el sabor. Este efecto se produce gracias a la capsaicina, el compuesto responsable del picor en los chiles, que participa en la regulación del metabolismo y la saciedad, aunque sus efectos no bastan para garantizar una pérdida de peso sostenida.

Efectos del picante sobre la saciedad y el disfrute

Un estudio reciente reveló que incorporar un nivel moderado de picante en las comidas puede llevar a consumir entre un 11% y un 18% menos de alimento, sin afectar el disfrute del plato. Este hallazgo, publicado por Verywell Health, sitúa el papel de la capsaicina —presente en los chiles— en la regulación del metabolismo y la conducta alimentaria en el centro del debate. Sin embargo, su impacto sobre la pérdida de peso a largo plazo resulta limitado.

La investigación, dirigida por Paige Cunningham, investigadora postdoctoral en la Universidad Estatal de Pensilvania, analizó el consumo de platos como chili de carne y pollo tikka masala condimentados con distintas cantidades de pimentón dulce y picante.

La capsaicina del chile ayuda
La capsaicina del chile ayuda a regular el metabolismo y la saciedad, pero no garantiza pérdida de peso sostenida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave del experimento estuvo en un solo detalle: la cantidad de pimentón picante. Ese ajuste mínimo bastó para darle a los platos un sabor moderadamente intenso y, al mismo tiempo, disminuir de forma notable la ingesta calórica, explicó Cunningham.

Los participantes comieron menos, pero disfrutaron tanto como con las versiones menos picantes. El consumo de agua no mostró diferencias relevantes entre las preparaciones, señal de que la reducción de la comida ingerida no se debió a mayor hidratación.

“Simplemente agregar chile picante a una comida, en la cantidad justa para que resulte agradable, podría ayudar a disminuir la cantidad que se ingiere”, afirmó Cunningham.

Capsaicina y metabolismo: efectos posibles y límites

La capsaicina ha ganado atención tanto en la industria alimentaria como en la investigación científica; suele aparecer en suplementos que buscan “quemar grasa” y controlar el apetito.

John Wesley McWhorter, dietista y portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética, señaló que la capsaicina posee propiedades antiinflamatorias, que podrían reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Además, puede activar la termogénesis, proceso vinculado a la estimulación del metabolismo. A pesar de esto, la evidencia actual indica que estos efectos no generan una pérdida de peso significativa a largo plazo.

Comer despacio y mantener una
Comer despacio y mantener una dieta variada es clave para la salud, más allá del uso de picante (Imagen Ilustrativa Infobae).

Aunque ofrece beneficios, la capsaicina está lejos de ser una fórmula mágica. Según Verywell Health, si bien puede acelerar el metabolismo de manera temporal y reducir la inflamación, la evidencia científica no respalda su eficacia como herramienta para controlar el peso a largo plazo.

Recomendaciones y precauciones en el consumo de picante

El consumo de alimentos picantes no resulta adecuado para todas las personas. Emma M. Laing, profesora clínica y directora de dietética en la Universidad de Georgia, señaló que quienes tengan reflujo ácido, enfermedad inflamatoria intestinal o celiaquía deben evitarlos.

En caso de síntomas como dificultad para respirar, dolor en el pecho, palpitaciones o reacciones alérgicas tras su ingesta, se recomienda suspenderla.

Ante síntomas como dificultad para
Ante síntomas como dificultad para respirar, dolor en el pecho o reacciones alérgicas tras ingerir picante, se aconseja suspender su consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Laing subrayó que los alimentos picantes ofrecen beneficios antioxidantes y antiinflamatorios, y pueden favorecer la salud cardiovascular, digestiva y cutánea. Las personas que no toleren el picante pueden obtener los mismos nutrientes mediante otras fuentes.

Hábitos alimentarios: velocidad y variedad

La velocidad al comer puede marcar una gran diferencia en la salud. Ingerir los alimentos con rapidez se asocia a mayor riesgo de obesidad, hipertensión y triglicéridos elevados. En cambio, hacerlo despacio prolonga el contacto de la comida con la boca y activa con más eficacia la señal de saciedad que llega al cerebro y al intestino, explicó Cunningham, lo que ayuda a controlar la cantidad total que se consume.

Los beneficios y riesgos del
Los beneficios y riesgos del picante dependen de la condición de salud de cada persona, según especialistas en dietética (Imagen Ilustrativa Infobae)

McWhorter aconsejó fomentar la conversación durante las comidas y evitar el uso de dispositivos electrónicos, conductas que ayudan a limitar la ingesta calórica diaria, incluso si la reducción equivale a tan solo unos bocados.

Mantener una alimentación variada y equilibrada, con frutas, verduras, proteínas, cereales integrales y grasas saludables, resulta mucho más beneficioso para la salud general que centrarse en un solo ingrediente o tipo de comida.

Temas Relacionados

Comida picanteCapsaicinaPérdida de pesoMetabolismoSalud digestivaReflujo ácidoAntioxidantesalimentosVerywell HealthNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Qué hacer ante los despertares nocturnos y cuáles son las claves más efectivas para volver a dormir

Las causas de los desvelos son diversas. Expertos de Harvard citados por Women’s Health recomiendan consultar a un profesional si la dificultad para volver a conciliar el sueño se repite o afecta la vida cotidiana

Qué hacer ante los despertares

Cuál es la postura más conveniente para dormir y por qué favorece al organismo, según la ciencia

Un nuevo estudio citado por Women’s Health indica que adoptar una posición específica al descansar puede mejorar la digestión, optimizar la circulación y aliviar molestias gástricas

Cuál es la postura más

Por qué entrenar glúteos es la clave oculta para mejorar el rendimiento físico y evitar lesiones

Expertos de Harvard y la revista GQ coinciden en que desarrollar la musculatura de la zona posterior va más allá de lo estético. Mejora la postura, protege la espalda y reduce el riesgo de molestias en la vida diaria

Por qué entrenar glúteos es

Qué pan comer para evitar hinchazón: 5 variedades que mejoran la digestión y reducen la inflamación

El análisis de médicos y dietistas resalta cómo la fibra, los procesos de fermentación y la elección de alternativas sin harinas refinadas pueden favorecer la salud intestinal, según destacaron expertos consultados por Women’s Health

Qué pan comer para evitar

La ciencia desmiente mitos sobre gamers y salud psicológica en relación a los videojuegos

Un estudio internacional con más de 700 participantes reveló que los jugadores no presentan desventajas mentales frente a quienes no juegan y, en algunos casos, desarrollan mejores estrategias de afrontamiento

La ciencia desmiente mitos sobre
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei ya se prepara

Javier Milei ya se prepara para el acto en el Movistar Arena: volverá a cantar con su banda

Un nene de un año murió tras el vuelco de una camioneta en Puerto Madryn: su padre manejaba borracho y quedó detenido

El gremio La Fraternidad criticó las políticas del Gobierno con los ferrocarriles y advirtió por posibles cierres

Científicos analizaron los niveles históricos de carbono en los océanos y encontraron un dato inesperado

Seis barrios de Latinoamérica están entre los 40 más “cool” del mundo: uno de ellos se encuentra en Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Elecciones en Moldavia: el partido

Elecciones en Moldavia: el partido gobernante denunció que el intento de Rusia de interferir en los comicios fue “colosal”

Portbou se prepara para honrar a Walter Benjamin con un centro cultural único en Europa

Un retrato oculto de John Singer Sargent sorprende en París

La Hispanic Society de Nueva York subastará 45 obras para enfrentar su crisis financiera

Rodrigo Paz, candidato a presidente de Bolivia: “Voy a gobernar para todos, sin crisis económica y con plena vigencia de la justicia”

TELESHOW
La nueva coincidencia entre la

La nueva coincidencia entre la China Suárez y Wanda Nara: la actriz lanzaría su propio maquillaje

El conmovedor homenaje de Valentín Yan a su mamá Romina a 15 años de su muerte

Los preparativos de Valeria Mazza para el desfile de Armani en Milán

Cande Ruggeri y Nico Maccari anunciaron su casamiento: el emotivo video del pedido de mano

Juana Viale impuso su sello en su programa: mix de estampas y actitud desafiante para robarse todas las miradas