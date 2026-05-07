Economía

Mercados: Wall Street se estabiliza en zona de máximos históricos y los activos argentinos caen tras el fuerte rebote

Los índices norteamericanos operan mixtos. El S&P Merval resta 1,5% y los bonos en dólares ceden un leve 0,2%, con un riesgo país en los 519 puntos. Las acciones de Tenaris caen 7% tras anunciarse que Paolo Rocca deja de ser CEO de la compañía

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Una nueva baja de 5% en el precio del petróleo impacta en los papeles del sector.
Una nueva baja de 5% en el precio del petróleo impacta en los papeles del sector.

Los indicadores de Wall Street negocian dispares este jueves, aunque aún en zona de máximos históricos, con una nueva baja cercana al 5% en los precios del petróleo, ante señales de distensión en Irán.

En ese marco, tras el fuerte rebote de cotizaciones de acciones y bonos argentinos el miércoles, en la presente sesión los activos operan con leve tendencia bajista.

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A las 11:40 horas, el índice S&P Merval cae un 1,5% en pesos, en los 2.840.000 puntos. Los bonos soberanos en dólares promedian un descenso del 0,2%, mientras que el riesgo país de JP Morgan avanza tres unidades para la Argentina, en los 519 puntos básicos.

Los índices de Wall Street negocian mixtos. El S&P 500 sube un 0,1%, para marcar un nuevo récord de 7.372 puntos. El panel tecnológico Nasdaq asciende 0,5% y también marca un nuevo máximo para rozar los 26.000 puntos. El Dow Jones de industriales resta un 0,3 por ciento.

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El precio del barril de crudo Brent del Mar del Norte cede 4,9% a USD 96,24 en los contratos con entrega en julio. El crudo de Texas en los EEUU opera con un descenso de 5%, en los USD 90,35 el barril para junio.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street abundan las bajas. Las acciones de Tenaris se hundían 7,2% luego de anunciado que Paolo Rocca dejará de ser el CEO de la empresa insignia del Grupo Techint, y líder global de la producción de tubos sin costura para la cadena petrolera. En su lugar asumirá el Gabriel Podskubka, hasta ahora director de Operaciones de Tenaris. Sin embargo, Rocca continuará ejerciendo como presidente del Grupo Techint y como chairman de Tenaris.

Dada la baja del crudo, también destacan las pérdidas del ADR de YPF (-3,3% a USD 41,84) y de Vista Energy (-6,7%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:40 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:40 horas)

Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital, afirmó que “el Gobierno es consciente de que los ingresos le están cayendo y que tiene poco margen para seguir ajustando el gasto, por eso está remonetizando para bajar la tasa, dinamizar el crédito y que así mejore el nivel de actividad. Aun así es desafiante porque lo obliga a equilibrar dos objetivos difíciles, bajar la inflación, sin enfriar más la actividad”.

“En un contexto global más adverso, el sector energético vuelve a destacarse dentro del Merval. Compañías como YPF y Vista mantienen atractivo por su exposición a Vaca Muerta y al ciclo internacional de commodities, lo que las posiciona como uno de los principales refugios relativos dentro del equity local”, añadió Botto.

Damián Palais, asesor financiero de Cocos Gold, afirmó que “la recalificación de riesgo de Fitch tuvo un impacto muy positivo en los mercados, principalmente de acciones. Por más que el cambio haya sido mínimo, es importante que desde el mundo se vea que invertir en Argentina sea menos riesgoso por acumulación de reservas por parte del Banco Central que es lo que Fitch manifestaba por las políticas económicas, destacando el superávit fiscal pero con atención a la inflación. De todos modos, mejoran la calificación de riesgo”.

“El mercado ya hace tiempo está ‘priceando’ (trasladando a precios) que la guerra va a finalizar y estas noticias lo que hacen es alimentar el optimismo que se traslada a compras de activos riesgosos en un mundo que parece que cada vez está más risk on así que si Estados Unidos sigue muy positivo”, añadió Palais.

En el plano internacional los inversores siguen de cerca el conflicto entre los EEUU e Irán. Teherán y Washington redujeron sus ambiciones de alcanzar un acuerdo de paz integral, ya que persisten diferencias, especialmente sobre el programa nuclear iraní. El memorándum estaría destinado a poner fin formalmente a la guerra, estabilizar el tránsito en el Estrecho de Ormuz, y abrir una ventana de 30 días para negociar un acuerdo más amplio.

“El mercado encontró soporte en dos frentes: menor tensión geopolítica, con fuerte caída del crudo, y balances corporativos que reforzaron el optimismo sobre tecnología e IA”, definió Cohen Aliados Financieros.

“La posibilidad de una resolución diplomática en Medio Oriente favoreció el apetito por el riesgo y habilitó una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Esta dinámica permitió un rebote significativo en metales y mercados emergentes”, consideró Milo Farro, analista de Rava Bursátil.

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