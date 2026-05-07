Un terreno y un departamento en La Plata, los inmuebles de la herencia del padre de Manuel Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni (Foto de archivo)

Manuel Adorni prepara su declaración jurada de bienes correspondiente al año 2025. Con ese informe patrimonial, el jefe de Gabinete apunta a esclarecer, definitivamente, de dónde obtuvo los fondos para hacer frente al ritmo de vida que desplegó en los últimos dos años, mientras se desempeñaba como funcionario en el Gobierno.

Según trascendió en la Casa Rosada, Adorni explicaría -al menos parte- de sus ingresos de los últimos dos años con una herencia que recibió de su padre, que falleció en 2002, de acuerdo a un mensaje que el propio Adorni publicó en la red social X en 2018.

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Buena parte de la expectativa del Gobierno está puesta en ese punto: que el ministro justifique sus gastos mediante ingresos, hasta ahora desconocidos, que puedan explicar las erogaciones en inmuebles y en viajes que se fueron revelando en la causa por enriquecimiento ilícito.

Según pudo saber Infobae, en el juicio universal del padre de Manuel Adorni figuran sólo dos bienes: un departamento de La Plata y un terreno en la misma localidad. Siempre de acuerdo a esos papeles, el jefe de Gabinete no habría heredado la totalidad del terreno de su padre, sino solo el 33 por ciento.

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El juicio sucesorio universal -que figura en un registro público- es el que se inicia tras el fallecimiento de una persona para identificar herederos, determinar el patrimonio y transmitir los bienes.

El ingreso al departamento que heredó Adorni en La Plata. Actualmente el inmueble se encuentra en venta

Los otros herederos que figuran en ese expediente de sucesión son el hermano del ministro coordinador, Francisco, y la madre de ambos.

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Se verá las explicaciones ulteriores que dará el funcionario sobre esta herencia y si presenta documentación adicional que no figura en ese expediente de la sucesión como -por ejemplo- una posible cesión de derechos de sus familiares o una donación posterior.

También es posible que Adorni informe otros ingresos adicionales para justificar su estilo de vida. No se descarta, por ejemplo, que sume fondos obtenidos por Bettina Angeletti.

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Inmuebles en La Plata

Lo que se sabía hasta ahora de la herencia del padre de Adorni surge de un tuit que él publicó en 2018 y donde dejaba entrever que su padre estaba lejos de amasar una fortuna. “Me costó años arreglar todo”, escribió el jefe de gabinete en ese entonces.

El mensaje de Adorni en 2018 que alude a la herencia que recibió de su papá

Semanas atrás, de hecho, Adorni puso en venta el departamento de La Plata, en medio de la investigación judicial por enriquecimiento ilícito. El inmueble está situado en la calle 48, entre 6 y 7, y se publicó a 95.000 dólares.

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En su declaración jurada del 2024, Adorni informó que obtuvo este departamento como una ‘donación’, producto de la herencia de sus padres, en junio de 2016. En ese documento también consignó que la propiedad era suya en un 100%, y no en un 33 por ciento.

Adorni debe explicar en en su declaración patrimonial frente a la Oficina Anticorrupción lo que hasta ahora no quiso precisar en público: cómo afrontó los gastos para sumar un departamento en Caballito y una casa en un country que remodeló a nuevo, con refacciones que -de acuerdo a la declaración testimonial del contratista- sumarían 245.000 dólares en efectivo.

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Además, Adorni debe justificar los múltiples viajes que hizo con su familia, tanto de cabotaje como al exterior: las vacaciones en Aruba de diciembre de 2025, el viaje a Bariloche con estadía en el Llao Llao y dos viajes a un hotel all inclusive en Gualeguaychú, además de un viaje de Angeletti a Madrid y un pasaje en primera clase sin utilizar a Nueva York.

En la causa todavía se aguarda información sobre billeteras virtuales de Adorni y sobre sus gastos corrientes.

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