Guatemala

La formación de guardias penitenciarios en Guatemala avanza en busca de elevar estándares en cárceles de máxima seguridad

El inicio de las siguientes etapas contempla notificar a los aspirantes seleccionados para integrarse a la formación, en busca de fortalecer la transparencia y profesionalización en las prisiones guatemaltecas

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Escena al aire libre con escenario cubierto, personas sentadas y de pie, y un grupo en un campo. Edificios y árboles al fondo bajo cielo azul
Autoridades del Sistema Penitenciario de Guatemala anuncian el cierre de la convocatoria de personal el 17 de abril, con grupos de aspirantes y personal reunidos en una zona rural.

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) de Guatemala ha iniciado la tercera fase del Curso de Formación de Guardia Penitenciario 2026. El programa busca consolidar un cuerpo de seguridad mejor preparado y resistente a la corrupción.

Con el avance a esta etapa, las autoridades comenzarán a contactar a los aspirantes seleccionados para asignarles una cita en la siguiente fase, comunicó el medio Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN).

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Esta acción responde a la necesidad de dotar a las cárceles de máxima seguridad de personal capacitado y con nuevas directrices orientadas a fortalecer la transparencia y la profesionalización de la gestión penitenciaria.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, precisó que la recepción de expedientes, cerrada el pasado 17 de abril, alcanzó cerca de mil solicitudes para la convocatoria actual.

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En la fase previa se habían recibido más de 1.600 expedientes para 300 plazas, mostrando un crecimiento sostenido en el interés por integrar la guardia penitenciaria. El proceso busca filtrar cuidadosamente al nuevo personal, orientando los cupos a 600 plazas, distribuidas en dos cohortes de formación.

El proceso de selección busca renovar la función penitenciaria con nuevos perfiles

La renovación del cuerpo de guardias penitenciarios implica una transformación en la estructura jerárquica, en la formación técnica y en los incentivos para reducir la vulnerabilidad ante la corrupción. El ministro Villeda anunció a AGN: “En este momento, estamos haciendo una convocatoria para 300 nuevos guardias penitenciarios. Hemos recibido 1.600 solicitudes de personas que quieren ser parte de la guardia penitenciaria”.

Un grupo de personas, mayormente jóvenes, se encuentra en fila al aire libre escuchando a un instructor. Hay árboles y estructuras en el fondo bajo un cielo nublado
Decenas de aspirantes participan en el proceso de convocatoria del Sistema Penitenciario de Guatemala, que cierra este 17 de abril, demostrando un alto interés en unirse a la institución.

El desarrollo del nuevo reglamento para la carrera penitenciaria será central. Villeda admitió que los bajos salarios, situados alrededor de 4.000 quetzales mensuales, influyen en el riesgo de corrupción entre el personal, por lo que se diseñan normativas para profesionalizar el servicio y atraer perfiles más comprometidos.

De acuerdo con AGN, la formación comprenderá una capacitación intensiva de aproximadamente tres meses, con al menos diecinueve asignaturas sobre seguridad penitenciaria, derechos humanos, manejo de crisis, protocolos de actuación y conocimientos normativos y operativos. Estos contenidos buscan proporcionar a los aspirantes competencias técnicas y herramientas éticas y operativas para enfrentar los retos de los recintos carcelarios.

Nuevos agentes serán destinados a cárceles de máxima seguridad con protocolos estrictos

El objetivo de la Dirección General del Sistema Penitenciario es asignar estos nuevos agentes a las cárceles de máxima seguridad que el Gobierno tiene en preparación, evitando cualquier contacto con estructuras internas asociadas a prácticas corruptas que han afectado el funcionamiento del sistema penitenciario. Villeda afirmó a AGN: “No podemos inaugurar una nueva cárcel de máxima seguridad con la misma guardia penitenciaria que ha venido gestionando los penales hasta el día de hoy”.

La combinación de capacitación, cambio estructural y nuevos incentivos busca garantizar que Guatemala cuente, tras este proceso, con un cuerpo de seguridad penitenciaria ajustado a los altos estándares de las instalaciones de máxima seguridad, donde los protocolos y la integridad del personal serán determinantes para la gobernabilidad y el control carcelario.

El sistema penitenciario enfrenta déficit de guardias ante sobrepoblación

A mediados de 2025, el sistema penitenciario de Guatemala contaba con 3.134 guardias activos para custodiar a una población de cerca de 24.000 reclusos, según cifras oficiales. Los agentes cumplían turnos de 8x8 días, lo que limitaba la cantidad de personal disponible simultáneamente y generaba una sobrecarga de funciones.

El Ministerio de Gobernación reportó que en enero de 2025 se incorporaron 492 nuevos agentes tras completar su formación, en un intento por renovar y fortalecer el cuerpo de seguridad penitenciaria.

El hacinamiento carcelario es la principal dificultad del sector. Según datos de febrero de 2026, la cifra de internos alcanzó casi 24.000,excediendo ampliamente la capacidad oficial y los estándares internacionales en la proporción de guardias por recluso.

Ante el déficit de personal y la crisis de sobrepoblación, el gobierno de Guatemala planea impulsar la profesionalización y aumentar la formación de futuras promociones de agentes.

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