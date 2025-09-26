Cafeína y dolor de cabeza: qué revelan los expertos sobre los riesgos y beneficios de su consumo habitual

La cafeína puede aliviar el dolor de cabeza en dosis bajas, pero su consumo excesivo lo agrava (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomar una taza de café para despejarse o combatir un dolor de cabeza es un hábito extendido en todo el mundo. Lo que para muchos resulta un remedio práctico y confiable, puede romper ese equilibrio y transformarse en parte del problema.

La cafeína, presente en infusiones, bebidas energéticas y fármacos de venta libre, produce efectos que varían según la dosis, la regularidad del consumo y la predisposición personal. ¿Sirve o agrava el dolor de cabeza? ¿En qué circunstancias resulta útil? Expertos de Verywell Health y Harvard Health aportan información clave para comprender por qué esta sustancia puede aliviar e incluso intensificar el dolor, y cuándo conviene regular su uso.

Cafeína: ¿aliada o desencadenante?

Al buscar alivio inmediato, muchas personas recurren a la cafeína como una solución eficiente y cotidiana frente al dolor de cabeza. En pequeñas cantidades, la sustancia es capaz de reducir el malestar, sobre todo en casos de migraña o cefalea tensional.

Los expertos de Verywell Health afirman: “Pequeñas dosis de cafeína pueden proporcionar un alivio leve del dolor de cabeza”. Esta propiedad ha llevado a que la cafeína forme parte de muchos fármacos analgésicos: potencia el efecto del medicamento y facilita el alivio.

Sin embargo, esta condición favorable no es universal ni libre de riesgos. Harvard Health advierte que el consumo elevado o poco constante puede provocar cefaleas recurrentes, transformar un cuadro esporádico en un problema crónico y potenciar las migrañas en personas predispuestas.

La cantidad ideal varía según cada caso, y la automedicación o el uso prolongado sin control pueden resultar contraproducentes, sobre todo cuando se mezcla la cafeína con otros estimulantes o analgésicos.

El lado oscuro: dependencia y efecto rebote

El consumo habitual de cafeína genera cambios en el funcionamiento cerebral que, con el tiempo, pueden revertir sus beneficios iniciales.

Expertos de Harvard Health identifican la sustancia como un factor de riesgo para el desarrollo de dolores de cabeza diarios y persistentes (15 días o más al mes durante más de tres meses). Uno de los mayores peligros es la dependencia: la costumbre de ingerir cafeína a diario puede dejar al organismo vulnerable a episodios de abstinencia si se interrumpe o retrasa el consumo. El dolor de cabeza, la fatiga y la irritabilidad figuran entre los síntomas más frecuentes de este síndrome.

En casos de migraña, la situación puede complicarse aún más. El consumo continuado induce cambios fisiológicos que agravan la intensidad y frecuencia de los episodios, y aumenta la posibilidad de sufrir cefaleas por uso excesivo de analgésicos que contienen cafeína.

Asimismo, otros efectos secundarios contribuyen al malestar: el insomnio derivado de su impacto estimulante y la deshidratación por su acción diurética constituyen factores suplementarios para desencadenar crisis de dolor de cabeza.

El mecanismo: cómo actúa la cafeína en el cerebro

El funcionamiento de la cafeína en el tratamiento y la aparición del dolor de cabeza se explica por su estructura, que se asemeja a la de la adenosina. Esta molécula regula varias funciones fisiológicas, incluida la percepción del dolor.

Según explican Verywell health y Harvard Health, la cafeína compite con la adenosina por los mismos receptores en las neuronas, bloqueando su acción e inhibiendo la transmisión de estímulos dolorosos. Gracias a esta propiedad, el uso controlado de cafeína como coadyuvante terapéutico contribuye al alivio de ciertos tipos de dolor de cabeza.

No obstante, cuando el organismo se habitúa a la exposición constante, el efecto disminuye y la suspensión del consumo puede desencadenar el efecto contrario: un aumento repentino de la sensibilidad al dolor, fenómeno conocido como efecto rebote.

Recomendaciones: adaptar el consumo según el caso

Dadas las posibles ventajas y riesgos, expertos Harvard Health insisten en la necesidad de personalizar las recomendaciones. Las personas con dolores de cabeza diarios o migrañas crónicas deberían limitar, e incluso suspender, el consumo de cafeína durante meses. Aquellos con dolores episódicos pueden tolerar hasta 200 miligramos diarios, siempre que mantengan una ingesta estable y en horarios fijos, para evitar síntomas de abstinencia.

Cuando existe la sospecha de que la cafeína influye negativamente, la reducción debe ser gradual, a razón de un 25% menos cada semana, para evitar el síndrome de abstinencia. En todos los casos, la valoración médica resulta fundamental para identificar patrones de consumo, determinar la influencia de la cafeína y ajustar su cantidad sin exponer al organismo a complicaciones.

Consultar con un especialista permite diseñar una estrategia segura y adecuada, y discriminar si la cafeína es aliada u obstáculo en la batalla contra el dolor de cabeza. La clave no reside solo en el consumo, sino en la dosis, la frecuencia y la respuesta de cada persona.