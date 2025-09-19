Té verde o té negro: la batalla de las infusiones saludables que conquista a quienes quieren bajar de peso

El té verde y el té negro ofrecen beneficios distintos para quienes buscan perder peso, según expertos (VisualesIA)

El debate sobre cuál es la mejor opción entre té negro y té verde para quienes buscan perder peso y mejorar su salud persiste, alimentado por el auge de los hábitos saludables y el respaldo de estudios científicos recientes.

Si bien ambas variantes tienen fama de bebidas sanas, expertos citados por Women’s Health consideran que una podría tener una ligera ventaja en la descomposición de las grasas, manteniendo así la incertidumbre sobre cuál conviene elegir.

Popularidad y perfil nutricional

El té, en sus distintas variedades, se consolida como una de las bebidas más consumidas del mundo. En el Reino Unido y diversas regiones de Asia forma parte de la vida diaria, y en España su popularidad crece, con el té negro y el té verde cada vez más presentes en supermercados.

La elección entre ambos suele basarse en los beneficios para la salud y el potencial para ayudar en el control del peso, inquietud que Women’s Health ha analizado con dietistas y nutricionistas.

La diferencia en el impacto sobre la pérdida de peso entre té verde y té negro es mínima y depende del contexto individual (Imagen Ilustrativa Infobae).

Desde el punto de vista nutricional, ambos se preparan por infusión y no aportan calorías, azúcares, grasas ni proteínas en su estado puro. Estos valores pueden cambiar al añadir leche, azúcar o miel. Una diferencia importante es el contenido de cafeína: según Mayo Clinic, una taza (237 ml) de té negro proporciona 48 mg de cafeína, mientras la misma cantidad de té verde contiene 29 mg. Como referencia, el café aporta 96 mg por taza.

Proceso de elaboración y compuestos

El proceso de elaboración también marca diferencias. Las hojas de té negro se someten a oxidación, lo que influye en sabor, color y compuestos presentes, mientras que el té verde se procesa sin oxidarse, conservando más propiedades originales.

El contenido de antioxidantes, la cafeína y los hábitos personales influyen en la elección entre té verde y té negro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cleveland Clinic y las investigaciones de Harvard coinciden en que ambos tés ofrecen polifenoles y antioxidantes que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Harvard agrega que los dos contribuyen a la salud cardíaca, aunque el té verde se asocia más con la protección frente a ciertos tipos de cáncer, una mejoría metabólica y menor cafeína.

Beneficios del té negro

Diversos estudios científicos han confirmado que el té negro puede ser beneficioso para la salud cardiovascular. Según una investigación publicada en Frontiers in Nutrition, el consumo de una a cuatro tazas diarias podría contribuir a la prevención de la enfermedad coronaria gracias a sus compuestos antioxidantes, entre los cuales destacan las teaflavinas, formadas durante el proceso de oxidación de las hojas y exclusivas de este tipo de té.

Además, los flavonoides presentes en el té negro han demostrado favorecer la presión arterial y la función cognitiva.Sin embargo, es importante tener en cuenta sus posibles desventajas. Su elevado contenido de cafeína puede afectar a personas sensibles y el consumo habitual puede manchar los dientes. Asimismo, el té negro puede reducir la absorción de hierro de origen vegetal, aunque este efecto disminuye si se deja pasar aproximadamente una hora entre el consumo de la infusión y las comidas.

El té negro destaca por sus teaflavinas y su potencial para la salud cardiovascular, aunque contiene más cafeína (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios del té verde

El té verde también ha sido ampliamente investigado por sus efectos positivos en la salud. Un metaanálisis recogido en Frontiers in Nutrition asocia su consumo con un menor riesgo de enfermedad coronaria. Además, una revisión publicada en el British Journal of Nutrition respalda su contribución a la pérdida de peso, efecto que se atribuye al antioxidante EGCG, capaz de favorecer la transformación de la grasa blanca en grasa parda, más activa metabólicamente.

Las catequinas del té verde inciden en la proliferación y supervivencia celular. Por su parte, la L-teanina presente en las hojas puede contribuir a mejorar la concentración y el estado de ánimo, induciendo un estado de alerta sereno que favorece el rendimiento cognitivo.

El té verde se asocia con la protección frente a ciertos tipos de cáncer y una mejoría metabólica, gracias al EGCG (Europa Press)

Expertos de Harvard y Cleveland Clinic indican que el consumo regular de ambos tés puede integrarse en una dieta saludable y equilibrada. La diferencia en su impacto sobre la pérdida de peso es mínima y depende del contexto individual. Ambos aportan distintos tipos de antioxidantes y polifenoles —teaflavinas en el té negro, EGCG en el té verde— que contribuyen a un entorno antiinflamatorio importante para el bienestar. La clave está en la variedad, la moderación y los buenos hábitos en su conjunto.