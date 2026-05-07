La formación en realidad virtual ayuda a las personas autistas a enfrentarse a la policía

MIÉRCOLES, 6 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Las personas con autismo encuentran difíciles, si no desgarradoras, las interacciones con los agentes de policía.

Tienen dificultades para leer las señales sociales y pueden comportarse de forma inquieta, aumentando el riesgo de que un encuentro policial pueda escalar, según los investigadores.

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Pero un innovador programa educativo de realidad virtual (RV) podría ayudar a adolescentes y adultos con autismo a gestionar mejor las interacciones con los agentes de seguridad, informaron los investigadores el 5 de mayo en el Journal of Autism and Developmental Disorders.

Un pequeño grupo de pacientes que participaron en el programa de realidad virtual se inquietó menos durante las interacciones en directo con agentes de policía reales, según los investigadores.

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También respondieron mejor a la policía utilizando las habilidades para la vida impartidas por la formación en realidad virtual, según el estudio.

"Utilizar la realidad virtual móvil es una excelente manera de involucrar a las personas y ofrecer una oportunidad flexible y personalizada para practicar habilidades específicas", dijo la investigadora senior Julia Parish-Morris en un comunicado de prensa. Es profesora asociada de psicología en el Hospital Infantil de Filadelfia.

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Estudios previos han demostrado que las personas con autismo enfrentan tasas más altas de contacto policial en comparación con quienes no tienen autismo, y que esos encuentros pueden tomar un giro potencialmente peligroso, según los investigadores en notas de fondo.

Para el estudio, los investigadores crearon un programa basado en realidad virtual que utiliza terapia cognitivo-conductual para guiar a los pacientes a través de interacciones con agentes de policía virtuales.

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El equipo la probó con 47 personas con autismo de entre 12 y 60 años. Los participantes fueron elegidos al azar para participar en el programa de realidad virtual o ver una película que modelara comportamientos similares durante los encuentros policiales.

Los resultados mostraron que ambos grupos utilizaron sus nuevas habilidades cuando tuvieron encuentros prácticos con agentes de policía de Filadelfia, según los investigadores.

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Sin embargo, el grupo de VR se inquietaba menos durante las interacciones en directo y tuvo mejor respuesta y comportamiento general, según los investigadores.

"Nuestros hallazgos muestran que esta intervención puede proporcionar a las personas autistas habilidades y herramientas generalizables para ayudarlas a mantenerse seguras", dijo Parish-Morris.

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El investigador principal Joseph McCleery, director ejecutivo de programas académicos del Kinney Center for Autism Education and Support en la Universidad St. Joseph de Filadelfia, afirmó que la "tremenda cooperación" del Departamento de Policía de Filadelfia fue clave.

"Varios agentes de policía dedicaron su tiempo personal para venir a nuestro centro varias veces a lo largo de semanas y meses para que pudiéramos determinar si la intervención en realidad virtual realmente ayudaría a las personas autistas a sentirse y rendir mejor durante las interacciones policiales en directo", dijo McCleery en un comunicado de prensa. "Sus esfuerzos nos ayudaron a documentar el impacto real de la intervención en adolescentes y adultos autistas."

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Más información

Autism Speaks habla más sobre cómo interactuar con las fuerzas del orden.

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FUENTES: Children's Hospital of Philadelphia, comunicado de prensa, 5 de mayo de 2026; Journal of Autism and Developmental Disorders, 5 de mayo de 2026