Salud

Un estudio de Harvard revela el alto contenido de azúcar en los cereales para el desayuno

La investigación analizó más de 600 cereales y encontró que la mayoría contiene niveles elevados de azúcar y aditivos, mientras que su aporte de fibra y proteínas es bajo antes de añadir leche

Por Mirko Racovsky

El estudio de Harvard Medical
El estudio de Harvard Medical School revela altos niveles de azúcar y aditivos en cereales de desayuno populares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desayuno, considerado por muchos como la comida más importante del día, suele estar protagonizado por los cereales en millones de hogares. Sin embargo, un reciente estudio de Harvard Medical School advierte que la mayoría de los cereales de desayuno más populares contienen niveles elevados de azúcar y aditivos, y que las afirmaciones de salud impresas en sus envases no reflejan necesariamente su verdadero valor nutricional.

Esta investigación, publicada en mayo de 2025, cuestiona la imagen saludable que la industria ha construido en torno a estos productos, en un contexto donde la preocupación por la alimentación equilibrada y la salud infantil va en aumento.

Un perfil nutricional bajo la lupa

El análisis realizado por Harvard Medical School se centró en más de 600 cereales de desayuno listos para consumir, muchos de ellos líderes en ventas y promocionados como opciones saludables. Los resultados muestran que, lejos de ser una fuente equilibrada de nutrientes, la mayoría de estos productos se destaca por su alto contenido de azúcar, grasas y aditivos, mientras que su aporte de proteínas y fibra resulta escaso antes de añadir leche.

El estudio de Harvard Medical
El estudio de Harvard Medical School analizó más de 600 cereales de desayuno listos para consumir (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el estudio señala que las porciones reales que consumen los usuarios suelen duplicar las recomendadas en el etiquetado, lo que incrementa la ingesta calórica y puede superar fácilmente las 300 calorías por ración.

La popularidad de los cereales de desayuno en Estados Unidos, por ejemplo, es indiscutible: más de una cuarta parte de los niños y adolescentes los consume la mayoría de los días, y cerca de la mitad de los adultos los incluye en su dieta al menos una o dos veces por semana. Esta preferencia se ve reforzada por campañas publicitarias que asocian el consumo de cereales con un estilo de vida saludable, utilizando figuras deportivas y celebridades para potenciar su atractivo.

Sin embargo, Harvard Medical School subraya que existe una desconexión entre las promesas de salud —como “bueno para el corazón”, “alto en vitaminas” o “natural”— y la composición real de estos productos, ya que en muchos casos el principal valor nutricional proviene de la leche añadida y no del cereal en sí.

Los cereales más vendidos: mucho azúcar y poca fibra

El estudio detalla el perfil nutricional de los siete cereales más vendidos en Estados Unidos. Todos ellos comparten características como un sabor dulce, un alto grado de procesamiento y una considerable cantidad de calorías vacías.

El estudio analiza el perfil
El estudio analiza el perfil nutricional de los cereales más populares en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque algunos incluyen vitaminas en pequeñas cantidades o destacan su contenido en fibra, suelen compensar estos aspectos positivos con un exceso de azúcar y sodio. Además, la eliminación de colorantes y saborizantes artificiales no transforma estos productos en opciones realmente saludables, según el análisis de Harvard Medical School.

Contrario a la percepción de que los cereales han mejorado su perfil nutricional en los últimos años, la investigación publicada en 2025 evidencia una tendencia opuesta. El equipo de Harvard Medical School examinó 1.200 cereales dirigidos a niños, lanzados o reformulados entre 2010 y 2023, y detectó un aumento progresivo en los niveles de grasa, sodio y azúcar, junto con una reducción en el contenido de proteínas y fibra.

Esta evolución preocupa a los expertos, especialmente por el impacto que puede tener en la salud infantil y en los hábitos alimenticios a largo plazo.

Nuevas reglas para el desayuno escolar

Ante este panorama, se han impulsado medidas regulatorias para revertir la tendencia. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha introducido nuevas directrices para los programas de desayuno escolar en 2025, con el objetivo de reducir gradualmente el azúcar y la sal en los cereales ofrecidos, e incrementar la presencia de granos integrales.

Las medidas regulatorias pretenden revertir
Las medidas regulatorias pretenden revertir la tendencia de mala alimentación infantil en EE.UU. (imagen ilustrativa infobae)

Estas iniciativas buscan mejorar la calidad nutricional de los alimentos consumidos por los niños en el entorno escolar y fomentar elecciones más saludables desde edades tempranas.

Para quienes desean mantener los cereales en su desayuno sin renunciar a una alimentación equilibrada, Harvard Medical School recomienda prestar especial atención a la etiqueta nutricional. Los expertos sugieren elegir cereales que incluyan granos integrales como primer ingrediente, aporten al menos 2,5 gramos de fibra por porción (preferiblemente 5 gramos o más), contengan poca o ninguna cantidad de azúcar y sodio añadidos, y no superen las 150 calorías por ración.

Además, se aconseja medir la cantidad servida —habitualmente entre ¾ y 1 taza, menos de lo que suele caber en un bol estándar— y optar por productos con una lista de ingredientes corta y reconocible, evitando aditivos como conservantes o colorantes artificiales.

No obstante, Harvard Medical School también sugiere considerar otras opciones de desayuno, como avena con frutas y frutos secos, huevos, yogur con fruta o tostadas integrales con mantequilla de maní, que pueden ofrecer un perfil nutricional más completo y variado.

El yogur con fruta es
El yogur con fruta es una alternativa saludable al cereal en el desayuno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir con criterio y moderación

Seleccionar cuidadosamente los cereales y controlar las porciones resulta fundamental para evitar que el desayuno se convierta en una fuente de calorías vacías y azúcares ocultos. Elegir alimentos que realmente nutran el organismo marca la diferencia entre un comienzo de día saludable y una comida que solo aparenta serlo.

