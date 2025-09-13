Salud

Qué impacto tiene la incorporación regular de frutos secos en la salud del corazón

Nuevas investigaciones revelan datos sorprendentes sobre la conexión entre hábitos alimenticios y protección cardiovascular a largo plazo

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
La constancia en el consumo
La constancia en el consumo de frutos secos es clave para obtener beneficios cardiovasculares, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crujientes, saludables y repletos de nutrientes, los frutos secos se han destacado como aliados indispensables en la prevención de enfermedades cardíacas. Aunque muchos se preguntan si existe una hora ideal para aprovechar al máximo sus beneficios, Verywell Health y la Fundación Nacional del Corazón de Nueva Zelanda coinciden: lo fundamental es la regularidad y la calidad de los frutos secos consumidos.

La evidencia muestra que estos alimentos promueven la salud del corazón independientemente del horario, siempre que formen parte habitual de la dieta.

¿Hay una hora ideal para consumir frutos secos?

Expertos de Verywell Health indican que, aunque algunas fuentes sugieren horarios determinados para maximizar los efectos de los frutos secos, la hora no influye en los beneficios cardíacos. Sin embargo, señalan que consumir frutos secos en la mañana o a media tarde proporciona energía sostenida, ideal para jornadas largas o actividades físicas.

Asimismo, ingerir frutos secos antes de dormir puede promover la calidad del sueño gracias a su contenido de triptófano, un aminoácido que favorece la producción de melatonina.

Consumir frutos secos en la
Consumir frutos secos en la mañana o tarde aporta energía sostenida para el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fundación Nacional del Corazón de Nueva Zelanda reafirma que lo fundamental es incorporarlos de manera sostenible, ajustando su ingesta a las necesidades y preferencias personales. De esta forma, los beneficios nutricionales de estos alimentos permanecen accesibles para toda la población.

Beneficios cardiovasculares probados

Diversos estudios han demostrado la capacidad de los frutos secos para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluyendo la enfermedad coronaria, el infarto, la insuficiencia cardíaca y la muerte súbita cardíaca. Verywell health y Harvard T.H. Chan School of Public Health destacan que el consumo habitual de frutos secos mejora los niveles de colesterol y triglicéridos, ambos factores críticos en la prevención de enfermedades cardíacas.

Estudios demuestran que los frutos
Estudios demuestran que los frutos secos reducen el riesgo de infarto y mejoran el colesterol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio publicado en la revista Circulation analizó a personas durante más de 30 años y concluyó que un consumo frecuente de frutos secos, como nueces y almendras, se asocia con una reducción significativa del riesgo de infarto y muerte cardíaca.

Otro estudio citado por verywell health, evaluó el efecto de las nueces pecanas, reportando una disminución del colesterol LDL y de los triglicéridos, junto con un aumento del colesterol HDL. Además, la reducción de la inflamación crónica es otro de los aportes observados con la ingesta regular de frutos secos, una condición relevante en la protección cardiovascular.

Los frutos secos se destacan por su aporte de grasas saludables, especialmente ácidos grasos omega-3, vitamina E, potasio, fibra, proteína vegetal, folato, magnesio y fitoquímicos. Según la Harvard T.H. Chan School of Public Health, estos nutrientes contribuyen a mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos, controlar la presión arterial y reducir la oxidación de las grasas en sangre.

El consumo habitual de nueces,
El consumo habitual de nueces, almendras y pistachos ayuda a controlar la presión arterial y la inflamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Formas recomendadas de incorporar frutos secos en la dieta

Para agregar frutos secos a la alimentación diaria, verywell health y la Fundación Nacional del Corazón de Nueva Zelanda recomiendan elegir variedades naturales, tostadas o crudas, evitando aquellas con sal o aditivos. Entre las alternativas más saludables se incluyen nueces pecanas, nueces, almendras, pistachos, avellanas, y castañas de cajú.

Su versatilidad permite añadirlos a ensaladas, platos salteados, yogur o postres, además de consumirlos solos como un snack saludable y práctico.

Este fruto seco puede incorporarse
Este fruto seco puede incorporarse en ensaladas, platos salteados, yogur, postres o consumirse solo como snack saludable (Freepik)

Ambas fuentes destacan la importancia de moderar las porciones, ya que estos alimentos son densos en calorías y el consumo excesivo puede favorecer el aumento de peso. Mantener el equilibrio en la cantidad ingerida garantiza disfrutar de todos sus beneficios sin comprometer otros aspectos de la salud.

Así, los frutos secos se posicionan como una alternativa nutritiva y saciante a los snacks salados tradicionales, convirtiéndose en aliados claves para quienes buscan cuidar la salud cardiovascular sin renunciar al placer de comer entre horas.

Temas Relacionados

Frutos secosSalud del corazónEnfermedades cardiovascularesColesterolFundación Nacional del Corazón de Nueva ZelandaHarvard T.H. Chan School of Public HealthOmega-3verywell healthNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Por qué la capacitación en primeros auxilios es decisiva ante el aumento de fenómenos climáticos extremos

En el marco del Día Mundial que conmemora las prácticas de asistencia, preparar a la población con conocimientos básicos puede marcar la diferencia ante los riesgos crecientes del calentamiento global

Por qué la capacitación en

Día Mundial de la sepsis: el 85% de los casos y muertes ocurre en América Latina, África y Asia

La sepsis es una reacción descontrolada del cuerpo a una infección. Investigadores de Australia, Argentina y Canadá detectaron cómo la falta de insumos y las demoras en el acceso al tratamiento agravan el riesgo de fallecimiento

Día Mundial de la sepsis:

Valentín Fuster, el mejor cardiólogo del mundo: “Comer mejor, moverse más y atender las emociones pueden cambiar el destino del corazón y el cerebro”

Es el director del Mount Sinai Heart de Nueva York y del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de Madrid y un referente indiscutido de la cardiología mundial. De paso por Buenos Aires, en el IV Simposio Internacional de la Fundación Favaloro, dejó definiciones únicas. Su palabra en exclusiva a Infobae

Valentín Fuster, el mejor cardiólogo

Cómo adquirir el hábito de hacer ejercicio todos los días

Para integrar la actividad física en la vida diaria, es clave entender cómo se crean nuevas rutinas y cómo vencer las dificultades del comienzo. La opinión de un experto a Infobae

Cómo adquirir el hábito de

La vida social de los mamuts mexicanos: el dato inesperado y los hallazgos de su historia genética única

Un análisis genómico, que fue publicado en la revista Science, reveló que existió un equilibrio entre machos y hembras. Cómo los resultados ayudan a reescribir la historia evolutiva de la especie

La vida social de los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Día de la Madre 2025:

Día de la Madre 2025: ¿cuándo se celebra en Argentina?

La histórica isla a dos horas de Tigre, ideal para conocer el fin de semana y disfrutar de la naturaleza

En una elección sindical clave, Barrionuevo buscará prolongar su poder en Gastronómicos y resolver su feroz interna

Anularon el procesamiento de Gerardo Milman en una causa donde lo investigaron por contratar “espías fantasma”

La historia del camionero que transporta granos, trabaja en el campo y es campeón de automovilismo

INFOBAE AMÉRICA
Llamamiento para apoyar la participación

Llamamiento para apoyar la participación de Taiwán en la OACI

El increíble caso del panadero del Titanic: sobrevivió horas en aguas heladas tras una decisión desesperada

Día de la Madre 2025: ¿cuándo se celebra en Argentina?

“Non gratos”: la dictadura de Ortega impide el ingreso a Nicaragua a influencers extranjeros

Preocupación en el empresariado uruguayo por los cambios tributarios propuestos por el gobierno de Yamandú Orsi

TELESHOW
Ramiro Bilbao, tiktoker: “Los que

Ramiro Bilbao, tiktoker: “Los que odian a un gay son gays reprimidos”

Luis Ventura responde a las críticas sobre los Martín Fierro de la televisión: “Los resultados son claros y transparentes”

Nicolás Behringer, de vivir en la calle a triunfar en La Voz: “No todos quieren que sus hijos se junten con el nene sin techo”

El emotivo momento en el que Juana Repetto le reveló a sus hijos que estaba embarazada: “Van a tener un hermanito”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana