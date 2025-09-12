Fibra y probióticos: los aliados del bienestar digestivo

Expertos recomiendan priorizar alimentos naturales para cuidar la salud intestinal (Imagen ilustrativa Infobae)

La combinación de fibra prebiótica y probióticos genera interés en quienes buscan mejorar la salud digestiva. Aunque estos componentes pueden colaborar para favorecer el equilibrio del microbioma intestinal, especialistas advierten que existen matices importantes y precauciones necesarias.

Según verywell health, la interacción de estos elementos contribuye al balance de las bacterias beneficiosas en el tracto digestivo, aunque la evidencia científica sobre sus efectos combinados todavía es limitada. Diversas fuentes, como los Institutos Nacionales de Salud y Harvard Health Publishing, coinciden en que el impacto de integrar ambos componentes depende de múltiples factores y requiere una evaluación cuidadosa.

Función y fuentes de la fibra prebiótica

La fibra prebiótica es el principal alimento de las bacterias que habitan el microbioma intestinal. El organismo humano no digiere este tipo de fibra: los microorganismos intestinales la descomponen y la utilizan como fuente de energía.

De acuerdo con verywell health y Medicina de Michigan, una dieta rica en fibra prebiótica aporta nutrientes a la microbiota intestinal, favoreciendo la digestión y la regularidad. Sin embargo, la mayoría de las personas no cubre la ingesta diaria recomendada de fibra, lo que puede repercutir desfavorablemente en la salud intestinal.

a fibra prebiótica alimenta el microbioma intestinal y favorece la digestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo conjunto de fibra y probióticos, tanto mediante la alimentación como en suplementos, podría favorecer la supervivencia de los probióticos en el intestino.

Según una revisión publicada en Frontiers in Nutrition, los mecanismos que permiten que los prebióticos potencien la acción de los probióticos siguen bajo investigación, y todavía no pueden establecerse recomendaciones generales.

Preferencia por alimentos naturales frente a suplementos

El consejo más relevante de los expertos citados por verywell health y Harvard Health Publishing es obtener fibra y probióticos principalmente de fuentes alimentarias naturales. Una dieta variada que incluya diferentes tipos de fibra vegetal y alimentos fermentados, como el yogur, ofrece mayores ventajas. Además, el uso de suplementos puede acarrear gastos innecesarios y no garantiza los resultados esperados, sobre todo en personas sanas.

La combinación de fibra y probióticos despierta interés, pero la evidencia sobre suplementos es limitada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de iniciar la suplementación con fibra o probióticos, verywell health y los Institutos Nacionales de Salud aconsejan consultar a un profesional de la salud. Aunque suelen ser seguros, no están exentos de riesgos y podrían no generar beneficios en personas sin problemas digestivos específicos.

La Asociación Americana de Gastroenterología, citada en Verywell Health, no recomienda el uso de probióticos para la mayoría de las afecciones digestivas como la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, síndrome de intestino irritable o infección por Clostridium difficile, debido a la falta de respaldo concluyente sobre su eficacia.

Alimentos con alto contenido de fibra prebiótica y probiótica

Según un estudio se identificaron los alimentos más ricos en fibra prebiótica, medidos en miligramos por gramo: ajo (191-193 mg/g), puerros (123-128 mg/g) y cebollas (79-106 mg/g), entre otros. Para la mayoría, incorporar estos alimentos en la dieta diaria, priorizando los que resulten agradables al paladar, constituye la mejor opción.

Probióticos presentes en yogur, kéfir y verduras fermentadas aportan bacterias beneficiosas

Los probióticos se encuentran en diversos alimentos fermentados, incluidos kéfir, yogur, requesón, vinagre de sidra de manzana y verduras encurtidas como remolachas, cebollas y pepinos. Cada uno aporta distintas cepas de bacterias vivas que pueden sumarse al microbioma intestinal (Institutos Nacionales de Salud).

Importancia del microbioma y tipos de fibra

El microbioma intestinal está integrado por bacterias, hongos y virus. Este ecosistema se forma desde la infancia y varía a lo largo de la vida, aunque suele restablecer su equilibrio tras alteraciones como el uso de antibióticos. Los probióticos, al tratarse de organismos vivos, pueden integrarse al microbioma mediante la ingesta de alimentos o suplementos, pero aún se desconoce cuáles cepas son más adecuadas para cada persona o circunstancia.

La fibra dietética, presente en frutas, verduras, granos integrales y legumbres, desempeña un papel clave en la salud general y la digestión. Contribuye a prevenir tanto el estreñimiento como la diarrea al absorber agua y aumentar el volumen de las heces. Dietas bajas en fibra se asocian con riesgo elevado de enfermedades crónicas, entre ellas cáncer colorrectal, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2.

Aumentar la ingesta de fibra debe hacerse de forma gradual para evitar molestias digestivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen distintos tipos de fibra con efectos específicos: el psyllium, por ejemplo, es soluble y se transforma en gelatina, a la vez que nutre al microbioma; la metilcelulosa y el policarbofilo son insolubles, facilitan el tránsito intestinal, pero no alimentan a las bacterias beneficiosas.

Al aumentar la ingesta de fibra, verywell health y Harvard Health Publishing recomiendan hacerlo gradualmente. Los cambios bruscos pueden causar molestias digestivas como hinchazón, gases, sensación de plenitud excesiva o calambres abdominales. Por tanto, la incorporación paulatina resulta esencial para prevenir estos efectos.