Crimen y Justicia

Alquiló un departamento en La Plata de forma temporaria y su huésped la desvalijó

Por el momento, no hay detenidos. Sin embargo, en el caso intervino la Policía Científica, tras encontrarse rastros de pelo

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Por el momento, no hay detenidos (X: @hechosanderecho)

Una vecina de La Plata denunció que un hombre alquiló de forma temporal su departamento a través de una plataforma especializada en la renta de alojamientos temporarios y, tras hospedarse durante dos noches, desvalijó la propiedad antes de marcharse. Según confirmaron, la secuencia del robo quedó completamente grabada por las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en la calle 5, entre 42 y 43, a metros de la Terminal de Ómnibus de la ciudad. Según relató la propietaria, el individuo ingresó al departamento el lunes alrededor de las 13:45 horas, tras abonar la estadía en efectivo y justificar su viaje alegando la muerte de su padre.

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Posteriormente, solicitó extender la reserva una noche más. Sin embargo, el miércoles por la mañana, la mujer descubrió el robo al acudir para recibir las llaves. “Cuando fui a recibir las llaves a las 09:00 horas, me encontré con el departamento vacío”, afirmó la denunciante.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, el inventario de lo robado incluye dos televisores de 50 pulgadas marca BGH, dos mesas de centro, ocho sillas —seis de tipo Pampa con tapizado color cian y dos de exterior—, cortinas, dos veladores y un juego de sábanas.

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El acusado alquiló la propiedad por medio de una aplicación (X: @hechosanderecho)

Además, en la denuncia también se detalló la ausencia de una pava eléctrica, una sandwichera, un juego de ollas y un set de cubiertos, ambos de la marca Tramontina.

Todo el accionar del acusado quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio, lo que permitió a la propietaria constatar el saqueo. Según la mujer, la denuncia fue realizada ante la aplicación, pero la plataforma respondió que “lo único que te pueden reconocer es si alguien se llega a accidentar adentro del departamento, si te llegan a robar, no se hacen cargo de eso”.

De esta manera, la denunciante destacó que la empresa no exige datos como domicilio o DNI a los inquilinos, lo que, según su testimonio, facilitó el engaño. “Yo tendría que haberle pedido. Me dijo que había venido por la muerte de su papá y terminé confiando”, relató.

Todo el robo quedó registrado por las cámaras de seguridad (X: @hechosanderecho)

Mientras tanto, la propietaria debía preparar el departamento para el siguiente inquilino, previsto para el sábado. Al limpiar el lugar, notó indicios del reciente robo, como una botella de agua y pelos en la cama. A raíz de este hallazgo, la Comisaría Segunda de La Plata le indicó que convocaría a la Policía Científica para intentar levantar huellas del sospechoso.

Arrestaron en Avellaneda a un hombre acusado de robar $7.000.000 frente a un banco en La Plata

Un hombre de 41 años fue arrestado en Avellaneda tras ser señalado como el presunto autor de un robo de $7.000.000 ocurrido el 24 de abril frente a una sucursal bancaria en La Plata. El acusado fue identificado a través del análisis de imágenes de cámaras de seguridad municipales, lo que permitió a la Policía localizar el vehículo utilizado, un Ford Fiesta Max negro, y proceder a su detención.

Detuvieron al hombre que robó 7 millones de pesos durante un allanamiento en Avellaneda (Fuente: 0221)
Detuvieron al hombre que robó 7 millones de pesos durante un allanamiento en Avellaneda (Fuente: 0221)

El hecho investigado se produjo cuando un hombre de 35 años estacionó su Volkswagen Amarok alrededor de las 13:20 horas en la calle 44 entre 29 y 30 de La Plata. Al regresar, descubrió que habían sustraído un morral negro con alrededor de $7.000.000 y documentación personal.

Durante el procedimiento de captura, la Policía recuperó más de $1.000.000 en efectivo, además del vehículo utilizado en el hecho y varios teléfonos celulares. Estos elementos fueron incautados como parte de la investigación en curso, según se informó oficialmente.

La detención y el secuestro de pruebas forman parte de una causa que permanece bajo la órbita de la UFIJ N° 11 del Departamento Judicial La Plata. Finalmente, el acusado quedó alojado en una dependencia policial y se confirmó que cuenta con antecedentes por hurto, robo agravado y resistencia a la autoridad.

Sin embargo, las autoridades mantienen abierta la pesquisa para determinar la posible implicancia de otras personas en el robo y para intentar recuperar el monto total sustraído. El aprehendido permanece a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa para esclarecer el hecho y dar con los eventuales cómplices.

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