Estados Unidos amplió las sanciones contra empresas chinas e iraníes que apoyan al sector armamentístico del régimen persa

Un misil balístico del régimen iraní se exhibe delante de una imagen gigante del ex líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes sanciones contra diez personas y empresas, incluidas varias con sede en China e Irán, acusadas de colaborar con el régimen persa en la obtención de armamento y materias primas para la fabricación de drones Shahed y misiles balísticos. La nueva medida surgió en medio de la incertidumbre

La medida ocurre en la antesala de un viaje del presidente estadounidense Donald Trump a China para reunirse con Xi Jinping y en un contexto de estancamiento en los esfuerzos para poner fin a la guerra con Irán, mientras el inquilino de la Casa Blanca aguarda la respuesta del régimen a su propuesta para la paz.

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En un comunicado, el Tesoro aseguró que continuará adoptando acciones económicas dirigidas a la base industrial militar iraní para impedir que Teherán recupere su capacidad productiva.

La cartera advirtió que también está dispuesta a actuar contra cualquier empresa extranjera que respalde el comercio ilícito de Irán, incluidas aerolíneas, y que podría imponer sanciones secundarias a instituciones financieras que colaboren con los esfuerzos iraníes, entre ellas aquellas vinculadas a las refinerías de petróleo chinas independientes conocidas como “refinerías de té”.

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Entre las empresas que se enfrentarán a las sanciones emitidas por la administración de Trump se encuentran la empresa china Yushita Shanghai International Trade Co. Ltd, la cual facilitó los esfuerzos de adquisición de armas para que Irán las comprara a China, y Elite Energy FZCO, con sede en Dubái, fue sancionada por transferir millones de dólares a una empresa de Hong Kong para facilitar el proceso de adquisición.

A su vez, HK Hesin Industry Co. Ltd, con sede en Hong Kong, y a Armory Alliance LLC, con sede en Bielorrusia, fueron las compañías que trabajaron como intermediarios en las adquisiciones y recibieron el revés económico de EEUU.

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La empresa Mustad Ltd, con su central en Hong Kong, según la información del gobierno estadounidense, fue contratada para facilitar la adquisición de arsenal por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y también resultó sancionada.

En los detalles del informe, también se conoció que Pishgam Electronic Safeh Co., con sede en Irán, se encargó del suministro de motores utilizados en drones, mientras que Hitex Insulation Ningbo Co. Ltd, con sede en China, suministró materiales utilizados en misiles balísticos.

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Irán, uno de los principales fabricantes de drones, cuenta con capacidad industrial para producir cerca de 10.000 unidades mensuales, según el Centro para la Resiliencia de la Información, financiado por el gobierno británico.

Varias personas pasan junto a un cartel informativo en una casa de cambio mientras el valor del rial iraní cae, en Teherán, Irán. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Brett Erickson, director gerente de Obsidian Risk Advisors, explicó que las sanciones buscan frenar la capacidad de Irán para amenazar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y a sus aliados regionales. El régimen persa cerró esta vía estratégica, por la que circula una quinta parte del petróleo crudo y gas natural licuado mundial, tras los ataques de Estados Unidos e Israel a objetivos iraníes el 28 de febrero. El transporte marítimo en la zona se paralizó desde el inicio de la guerra, lo que provocó un fuerte aumento en los precios de la energía a nivel internacional.

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Erickson señaló que las sanciones estadounidenses siguen centradas en objetivos específicos, lo que permite a Irán adaptarse y buscar nuevos proveedores, y remarcó que el Tesoro aún no ha actuado contra los bancos chinos que sostienen la economía iraní.

Por otra parte, las autoridades estadounidenses informaron en el documento del Tesoro que ampliaron las medidas contra Chang Guang Satellite Technology Co., Ltd., empresa china previamente señalada por riesgos asociados a sanciones vinculadas a Rusia y que ahora también figura bajo restricciones relacionadas con el programa armamentístico iraní.

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La cartera a cargo del secretario Scott Bessent revisó la información sobre el llamado Centro de Exportación del Ministerio de Defensa iraní, conocido como “MINDEX” o “MODLEX”, entidad acusada por Washington de participar en actividades de exportación vinculadas al sector de defensa de Irán.

El secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una rueda de prensa, el 15 de abril de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) advirtió que varias de las personas y empresas incluidas en esta nueva ronda de sanciones quedan expuestas a sanciones secundarias, una medida que puede afectar también a terceros que mantengan relaciones comerciales con ellas.

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(Con información de Reuters)