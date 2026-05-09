Sociedad

Nacieron bebés infectados con chikungunya durante el embrazo en Salta y confirmaron una suba de contagios

Las autoridades informaron que al menos seis bebés adquirieron el virus tras el contagio de sus madres durante el final del embarazo, mientras la circulación del brote continúa activa en la región

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El Ministerio de Salud confirmó el tercer caso de chikungunya en Costa Rica durante 2026, detectado en un hombre extranjero residente en Guanacaste. (Cortesía: Revista Fapesp)
El Ministerio de Salud confirmó el tercer caso de chikungunya en Costa Rica durante 2026, detectado en un hombre extranjero residente en Guanacaste. (Cortesía: Revista Fapesp)

Al menos seis recién nacidos en Salta contrajeron chikungunya tras la transmisión del virus por parte de sus madres en los últimos días del embarazo, según confirmó el Ministerio de Salud Pública provincial. Todos los bebés permanecen estables y bajo seguimiento médico, sin registrar por ahora complicaciones graves, informó la cartera sanitaria.

La provincia de Salta atraviesa una situación de vigilancia epidemiológica reforzada tras confirmarse 1.632 casos de chikungunya en lo que va de 2026, con una concentración particular en los departamentos San Martín y Orán, donde las autoridades sanitarias han intensificado el seguimiento, sobre todo en embarazadas y neonatos, según datos de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica difundidos por la Secretaría de Prensa y Comunicación del Gobierno de Salta.

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Ante el continuo ascenso de contagios, la provincia busca limitar el avance del virus transmitido por el mosquito, priorizando la protección de los grupos más vulnerables. En este contexto, el informe técnico oficial detalló que, hasta el 5 de mayo de 2026, 113 personas han requerido internación a causa de síntomas graves asociados al chikungunya. Además, la vigilancia sanitaria se ha enfocado en 46 gestantes que contrajeron la infección y seis recién nacidos menores de 28 días, lo que marca un aumento notable en la incidencia de la enfermedad en grupos de riesgo.

El análisis por edades realizado por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica expone que la franja más afectada es la de 45 a 65 años, que representa 19,8% del total de infectados. Le siguen los adolescentes de 10 a 14 años con un 15,8%, luego los adultos de 25 a 34 años con un 13,6%, y las personas de 35 a 44 años con un 13,2%. El grupo de mayores de 65 años corresponde al 7,2% del total, mientras los niños de 5 a 9 años constituyen un 9,6% de los reportes. Los casos en neonatos, aunque infrecuentes, alcanzan el 0,3%.

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El monitoreo focalizado en mujeres embarazadas y en neonatos plantea un desafío sanitario adicional, en tanto estos grupos poseen mayor riesgo de complicaciones clínicas. La presencia de chikungunya en menores de un mes evidencia la necesidad de reforzar la vigilancia en maternidades y neonatologías públicas y privadas de toda la provincia.

Prevención del chikungunya

La prevención adquiere un papel central, ya que la eliminación de criaderos de mosquitos es la única medida comprobada para interrumpir la circulación del virus. La recomendación sanitaria enfatiza eliminar criaderos de mosquitos (vaciar o cubrir baldes, floreros y recipientes con agua), implementar el uso de repelentes, vestir ropa de colores claros que cubra brazos y piernas, instalar telas mosquiteras en puertas y ventanas y utilizar espirales o tabletas insecticidas en los hogares. La limpieza de patios, jardines y canaletas forma parte de las acciones para cortar el ciclo de vida del Aedes aegypti y, con ello, frenar la transmisión del virus.

Autoridades sanitarias señalan que el caso en Guanacaste es importado, pues el paciente ingresó al país durante el periodo de incubación del virus. (Cortesía: MedlinePlus)
Autoridades sanitarias señalan que el caso en Guanacaste es importado, pues el paciente ingresó al país durante el periodo de incubación del virus. (Cortesía: MedlinePlus)

El chikungunya es causado por un virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti, vector también responsable del dengue y la infección por Zika. La vía principal de transmisión es la picadura de este mosquito tras haberse alimentado con la sangre de una persona infectada. Existe, además, riesgo de transmisión vertical: una persona gestante infectada puede contagiar el virus a su bebé durante el embarazo, lo que exige medidas estrictas de protección para este grupo.

Se recomienda que ante la aparición de estos síntomas, el paciente asista a un centro de salud, evite la automedicación e incrementar la ingesta de líquidos:

  • Fiebre alta
  • Dolor de articulaciones
  • Dolor Muscular
  • Dolor de cabeza
  • Conjuntivitis
  • Náuseas y vómitos
  • Fatiga
  • Erupción cutánea

Uno de los rasgos distintivos de la infección del virus es que los dolores articulares pueden persistir durante meses después del episodio febril inicial. Esta prolongación dificulta la recuperación total y retrasa el regreso a las actividades cotidianas, lo cual la diferencia de otras enfermedades transmitidas por el mismo mosquito Aedes aegypti.

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