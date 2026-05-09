Encontraron a Gracian Scalco, el argentino que era intensamente buscado en España

La última vez que lo habían visto fue el martes

Luego de varios días de búsqueda, la policía española confirmó que Gracian Scalco, el ciudadano argentino de 52 años, fue localizado sano y salvo en las cercanías de su vivienda en el municipio de Ribarroja del Turia, en la provincia de Valencia, España.

El hallazgo se produjo luego de que las autoridades activaran un operativo tras la denuncia de desaparición presentada por sus familiares y allegados. Según trascendió, el hombre había sido visto por última vez el martes pasado alrededor de las 11:30 horas en un taller ubicado en L’Eliana, a unos 20 kilómetros del centro de Valencia, donde reside junto a su esposa y sus cuatro hijos.

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De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades locales, la desaparición generó preocupación porque Scalco dejó todas sus pertenencias dentro del vehículo, lo que fue advertido tanto por el mecánico como por su familia.

“Empezamos a llamarlo por teléfono, pero no contestaba”, contó uno de sus hijos en un medio local. Incluso, se presentaron en el taller mecánico y, al no tener noticias sobre su paradero, decidieron notificar lo sucedido a la Guardia Civil. Asimismo, señalaron que se trataba de una persona que gozaba de buena salud y consideraron que quizás se encontraba estresado por el reciente cambio de país.

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El hombre se encontraba sano y salvo, según confirmaron fuentes policiales (@policia/X)

La difusión de una alerta en redes sociales y medios de la región permitió que la búsqueda sumara voluntarios y amplificara la información sobre el caso. Finalmente, según informó Agencias Noticias Argentinas, Scalco fue encontrado cerca de su domicilio. “Estaba desorientado, pero en buenas condiciones”, comunicaron sus familiares a la prensa local.

Según se conoció, Scalco es oriundo de Monte Grande, en la zona sur del conurbano bonaerense, donde se desempeñaba como gerente en el colegio Grilli antes de emigrar a España en 2025. Actualmente, reside junto a su familia en la pequeña localidad de Ribarroja del Turia, en las afueras de Valencia.

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Continúa la búsqueda de Juan Ignacio Debandi Álvarez, el argentino desaparecido en Francia

La familia de Juan Ignacio Debandi Álvarez, un biólogo argentino de 36 años nacido en General Rodríguez, inició una búsqueda internacional tras tres meses sin información sobre su paradero en Europa. El último contacto con Debandi Álvarez fue una videollamada el 11 de enero. Desde entonces, no se recibieron noticias confirmadas, hecho que encendió las alertas entre sus allegados.

Los datos del biólogo de 36 años que desapareció en Francia y es buscado por la Interpol

Según explicó su entorno, Debandi Álvarez solía responder todos los mensajes. Al notar la ausencia prolongada de respuestas, la familia decidió realizar la denuncia formal por desaparición. La inquietud se profundizó cuando, el 18 de enero, los dispositivos electrónicos del biólogo dejaron de emitir señal en la ciudad de Marsella, en el sur de Francia.

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Desde que se perdió rastro del biólogo, se desplegó un operativo de búsqueda en Francia, España e Irlanda, con la colaboración de Interpol, según relató la familia. Paralelamente, allegados y familiares solicitaron a cualquier persona con información que la aporte a las autoridades.

Cuando un ciudadano argentino desaparece en el extranjero, los consulados argentinos actúan como enlace con las autoridades locales, gestionando la activación de alertas internacionales, como las notificaciones amarillas de Interpol. En este caso, la familia confirmó que tales mecanismos están en marcha, en coordinación con la Cancillería argentina.

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Frente a esto, la Cancillería argentina recomendó a quienes viajan o residen fuera del país que registren su estadía en el consulado correspondiente, mantengan contacto frecuente con familiares y contraten seguros de viaje que incluyan cobertura ante emergencias o desapariciones. Esta práctica facilita la rápida intervención y la coordinación de acciones en situaciones críticas.

En casos como el de Debandi Álvarez, la cooperación internacional, la presión social y el acceso a tecnología de rastreo son herramientas centrales para intentar localizar a las personas desaparecidas, mientras la familia insiste en la importancia de no dejar de difundir el caso y aportar cualquier dato que pueda contribuir al avance de la investigación.

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