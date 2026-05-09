Estados Unidos revisa posibles cambios en la resolución de la ONU contra los ataques de Irán y el bloqueo en Ormuz

Los remolcadores guían al petrolero Odessa, que transporta crudo de los Emiratos Árabes Unidos después de pasar por el estrecho de Ormuz con su transpondedor del Sistema de Identificación, el 8 de mayo de 2026 (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

Estados Unidos revisó su propuesta de resolución ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exigir al régimen de Irán el cese de los ataques en Medio Oriente y la actividad minera en el estrecho de Ormuz, aunque diplomáticos consideran poco probable que los cambios eviten vetos de China y Rusia.

El borrador actualizado, distribuido a los miembros del Consejo el jueves por la tarde y al cual la agencia Reuters tuvo acceso, eliminó una cláusula que invocaba el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el cual habilita al órgano a imponer sanciones o autorizar acciones militares.

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Sin embargo, el texto mantiene un tono firme contra Teherán y estipula que, en caso de incumplimiento, el Consejo “se reuniría de nuevo para considerar medidas efectivas... incluidas medidas de sanción, con el fin de garantizar la libertad de navegación en la zona”.

Un eventual veto chino colocaría un manto de tensión para Estados Unidos antes del viaje del presidente Donald Trump a China la próxima semana, donde la guerra con Irán figura como uno de los principales temas de la agenda bilateral que debatirán ambos líderes mundiales.

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Hasta el momento, no fue definida la fecha para la votación de la resolución en el Consejo de Seguridad. Aunque el texto no autoriza explícitamente el uso de la fuerza, tampoco lo descarta y “reafirma el derecho de los Estados miembros... a defender sus buques de ataques y amenazas, incluidas aquellas que menoscaban los derechos y libertades de navegación”.

Una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU en Nueva York, EE. UU. 2 de marzo de 2026 (REUTERS/Jeenah Moon/Archivo)

Desde Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó el martes la resolución propuesta por su país ante la ONU, como una prueba de la utilidad de las Naciones Unidas. Rubio instó a China y Rusia a no ejercer nuevamente el derecho de veto.

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El Consejo inició el martes conversaciones a puerta cerrada sobre el texto redactado por Estados Unidos junto con Bahréin, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. De ser aprobada, la resolución podría derivar en sanciones contra Irán y, potencialmente, autorizar el uso de la fuerza si Teherán no cesa los ataques y amenazas contra el transporte marítimo comercial.

Los recientes enfrentamientos registrados evidenciaron la magnitud de la disputa entre Estados Unidos e Irán por el control del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para la energía y el comercio mundial. La situación ha puesto en riesgo una frágil tregua de cuatro semanas y ha intensificado los bloqueos marítimos rivales.

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Las fuerzas de Estados Unidos inutilizaron el viernes los buques M/T Sea Star III y M/T Sevda antes de que ambas embarcaciones pudieran ingresar a un puerto iraní en el Golfo de Omán, en el marco del bloqueo impuesto por Washington. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aplicó medidas de bloqueo contra estos dos petroleros de bandera iraní, que navegaban sin carga y pretendían arribar a Irán.

Un caza F/A-18 Super Hornet del portaaviones USS George H.W. Bush atacó ambos buques con municiones de precisión dirigidas a las chimeneas, impidiendo así su ingreso al país.

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EEUU inmovilizó dos buques más que violaban el bloqueo en el Golfo de Omán

Una resolución anterior impulsada por Bahréin y respaldada por Estados Unidos, que apuntaba a legitimar acciones militares contra Irán, fue rechazada el mes pasado por el doble veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad.

El nuevo borrador evita un lenguaje que autorice de forma explícita el uso de la fuerza, aunque mantiene su base en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que permite al Consejo imponer desde sanciones hasta acciones militares.

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En paralelo a la pulseada diplomática en la ONU, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que espera una respuesta de Irán a la propuesta más reciente de Washington para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente.

“Supuestamente recibiré una carta esta noche (viernes), así que veremos qué pasa”, afirmó Trump ante periodistas en la Casa Blanca. Consultado sobre la posibilidad de un retraso deliberado por parte de Teherán, el mandatario respondió: “Pronto lo sabremos”.

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El mandatario advirtió que, si no se concreta el acuerdo, su administración considerará “un camino diferente”. Trump también indicó que Pakistán, mediador en el proceso, solicitó a Estados Unidos no abandonar la vía negociadora.

(Con información de Reuters)

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