Mundo

Estados Unidos revisa posibles cambios en la resolución de la ONU contra los ataques de Irán y el bloqueo en Ormuz

La delegación estadounidense presentó un nuevo borrador buscando respaldo del Consejo de Seguridad, después de eliminar la referencia al Capítulo VII, aunque se mantiene la advertencia sobre posibles sanciones en caso de desacato del régimen iraní

Guardar
Google icon
Los remolcadores guían al petrolero Odessa, que transporta crudo de los Emiratos Árabes Unidos después de pasar por el estrecho de Ormuz con su transpondedor del Sistema de Identificación, el 8 de mayo de 2026 (REUTERS/Kim Soo-hyeon)
Los remolcadores guían al petrolero Odessa, que transporta crudo de los Emiratos Árabes Unidos después de pasar por el estrecho de Ormuz con su transpondedor del Sistema de Identificación, el 8 de mayo de 2026 (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

Estados Unidos revisó su propuesta de resolución ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exigir al régimen de Irán el cese de los ataques en Medio Oriente y la actividad minera en el estrecho de Ormuz, aunque diplomáticos consideran poco probable que los cambios eviten vetos de China y Rusia.

El borrador actualizado, distribuido a los miembros del Consejo el jueves por la tarde y al cual la agencia Reuters tuvo acceso, eliminó una cláusula que invocaba el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el cual habilita al órgano a imponer sanciones o autorizar acciones militares.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el texto mantiene un tono firme contra Teherán y estipula que, en caso de incumplimiento, el Consejo “se reuniría de nuevo para considerar medidas efectivas... incluidas medidas de sanción, con el fin de garantizar la libertad de navegación en la zona”.

Un eventual veto chino colocaría un manto de tensión para Estados Unidos antes del viaje del presidente Donald Trump a China la próxima semana, donde la guerra con Irán figura como uno de los principales temas de la agenda bilateral que debatirán ambos líderes mundiales.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, no fue definida la fecha para la votación de la resolución en el Consejo de Seguridad. Aunque el texto no autoriza explícitamente el uso de la fuerza, tampoco lo descarta y “reafirma el derecho de los Estados miembros... a defender sus buques de ataques y amenazas, incluidas aquellas que menoscaban los derechos y libertades de navegación”.

Una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU en Nueva York, EE. UU. 2 de marzo de 2026 (REUTERS/Jeenah Moon/Archivo)
Una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU en Nueva York, EE. UU. 2 de marzo de 2026 (REUTERS/Jeenah Moon/Archivo)

Desde Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó el martes la resolución propuesta por su país ante la ONU, como una prueba de la utilidad de las Naciones Unidas. Rubio instó a China y Rusia a no ejercer nuevamente el derecho de veto.

El Consejo inició el martes conversaciones a puerta cerrada sobre el texto redactado por Estados Unidos junto con Bahréin, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. De ser aprobada, la resolución podría derivar en sanciones contra Irán y, potencialmente, autorizar el uso de la fuerza si Teherán no cesa los ataques y amenazas contra el transporte marítimo comercial.

Los recientes enfrentamientos registrados evidenciaron la magnitud de la disputa entre Estados Unidos e Irán por el control del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para la energía y el comercio mundial. La situación ha puesto en riesgo una frágil tregua de cuatro semanas y ha intensificado los bloqueos marítimos rivales.

Las fuerzas de Estados Unidos inutilizaron el viernes los buques M/T Sea Star III y M/T Sevda antes de que ambas embarcaciones pudieran ingresar a un puerto iraní en el Golfo de Omán, en el marco del bloqueo impuesto por Washington. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aplicó medidas de bloqueo contra estos dos petroleros de bandera iraní, que navegaban sin carga y pretendían arribar a Irán.

Un caza F/A-18 Super Hornet del portaaviones USS George H.W. Bush atacó ambos buques con municiones de precisión dirigidas a las chimeneas, impidiendo así su ingreso al país.

EEUU inmovilizó dos buques más que violaban el bloqueo en el Golfo de Omán

Una resolución anterior impulsada por Bahréin y respaldada por Estados Unidos, que apuntaba a legitimar acciones militares contra Irán, fue rechazada el mes pasado por el doble veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad.

El nuevo borrador evita un lenguaje que autorice de forma explícita el uso de la fuerza, aunque mantiene su base en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que permite al Consejo imponer desde sanciones hasta acciones militares.

En paralelo a la pulseada diplomática en la ONU, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que espera una respuesta de Irán a la propuesta más reciente de Washington para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente.

“Supuestamente recibiré una carta esta noche (viernes), así que veremos qué pasa”, afirmó Trump ante periodistas en la Casa Blanca. Consultado sobre la posibilidad de un retraso deliberado por parte de Teherán, el mandatario respondió: “Pronto lo sabremos”.

El mandatario advirtió que, si no se concreta el acuerdo, su administración considerará “un camino diferente”. Trump también indicó que Pakistán, mediador en el proceso, solicitó a Estados Unidos no abandonar la vía negociadora.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaEstados UnidosONUChinaRusiaMarco RubioWashingtonTeheránBeijingGuerra en Medio OrienteMedio OrienteConsejo de Seguridadestrecho de Ormuz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Ejército israelí destruyó 85 infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

El anuncio de la ofensiva militar surge luego de que la organización respaldada por el régimen iraní reivindicara su primer ataque contra el territorio de Israel desde que comenzó la tregua

El Ejército israelí destruyó 85 infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Rusia violó el alto al fuego anunciado por Donald Trump en el marco del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial

La tregua de tres días fue interrumpida en las primeras horas de esta madrugada, luego del lanzamiento por parte de Moscú de un misil balístico Iskander y 43 drones contra territorio ucraniano

Rusia violó el alto al fuego anunciado por Donald Trump en el marco del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial

8 años de litigio y 102 millones de dólares: el fallo que protegió el legado de Robert Indiana

Un jurado de Nueva York condenó al editor Michael McKenzie por producir y comercializar obras no autorizadas del creador del célebre símbolo LOVE, en un veredicto que marca un antes y un después en el mercado del arte

8 años de litigio y 102 millones de dólares: el fallo que protegió el legado de Robert Indiana

Un asesor del líder supremo iraní comparó el poder de controlar el estrecho de Ormuz con una bomba atómica

El funcionario de confianza del líder iraní subrayó el papel determinante del paso marítimo para la economía mundial, al tiempo que destacó la importancia de aprovechar su situación geopolítica durante un momento de tensión militar

Un asesor del líder supremo iraní comparó el poder de controlar el estrecho de Ormuz con una bomba atómica

Lo que revelan las discretas celebraciones del Día de la Victoria en Rusia sobre Putin y la guerra en Ucrania

Las decisiones de limitar el desfile militar y reforzar la seguridad reflejan la presión por los ataques ucranianos, el descontento social y los riesgos que enfrenta el Kremlin en el contexto actual del conflicto bélico

Lo que revelan las discretas celebraciones del Día de la Victoria en Rusia sobre Putin y la guerra en Ucrania
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Investigan la muerte de dos recién nacidos por presunta negligencia médica en el Hospital SAMIC de El Calafate

Investigan la muerte de dos recién nacidos por presunta negligencia médica en el Hospital SAMIC de El Calafate

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, llegada a Canarias y reacciones, en directo | Menos de 24 horas para que el barco fondee frente a Tenerife

Baja California registra sismo de 4.2 de intensidad en San Felipe

Trasladan a alias ‘Pocho’ a cárcel de Girón tras polémica parranda vallenata en prisión de Itagüí

Sábado de chubascos en toda España: lluvias, tormentas e incluso granizo en la mayor parte del país

INFOBAE AMÉRICA

Runet y el Día de la Victoria: la arquitectura del control digital ruso se pone a prueba en su fecha más sensible

Runet y el Día de la Victoria: la arquitectura del control digital ruso se pone a prueba en su fecha más sensible

El Ejército israelí destruyó 85 infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

El Arsenal de “Los invencibles”: un equipo que marcó época y ganó una liga única

El valor oculto de la lentitud: por qué el cerebro humano supera a la velocidad de las máquinas

Rusia violó el alto al fuego anunciado por Donald Trump en el marco del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial

ENTRETENIMIENTO

“Quiero que todo lo que haga tenga significado”: Demi Moore reflexionó sobre la presencia y el sentido en su vida

“Quiero que todo lo que haga tenga significado”: Demi Moore reflexionó sobre la presencia y el sentido en su vida

Cómo una discusión entre David Cross y Bill Maher puso en duda el valor real de los premios Emmy

Vince, el personaje de Rápidos y Furiosos que demuestra que la saga nunca olvida sus propios detalles

“Interpretar a Rhodey fue el viaje más largo y extraño de mi vida”, confesó Don Cheadle sobre su paso por Marvel

Foo Fighters regresan con su nuevo álbum y una promesa: “No dejaremos que la muerte tenga la última palabra”