Consejos claves para prevenir manchas dentales y conservar una sonrisa radiante

Recomendaciones de sociedades científicas y estudios internacionales ofrecen alternativas eficaces para mantener la tonalidad natural de los dientes y evitar manchas difíciles de eliminar, según Verywell Health

Por Martina Cortés Moschetti

El amarilleamiento dental puede deberse
El amarilleamiento dental puede deberse a causas poco conocidas más allá del café, té y tabaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

El color de los dientes se modifica por razones que van mucho más allá de los factores habitualmente conocidos. Aunque café, té y tabaco se asocian con el amarilleamiento dental, existen causas menos evidentes que alteran la tonalidad de la sonrisa.

Comprender estos factores, como señala Verywell Health, así como saber cómo prevenirlos, resulta esencial para conservar una buena salud bucal y una imagen cuidada.

Diversos estudios han demostrado que el impacto de ciertos hábitos cotidianos puede sorprender. Una investigación resalta que, más allá del consumo de sustancias clásicamente asociadas al oscurecimiento dental, existen múltiples agentes menos conocidos capaces de alterar el color de los dientes.

De hecho, otro artículo advierte que muchos pacientes desconocen el papel de la genética o de ciertos medicamentos en la decoloración dental.

Causas frecuentes y poco conocidas de los dientes amarillos

El desgaste del esmalte y
El desgaste del esmalte y la exposición de la dentina son claves en la aparición de dientes amarillos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El amarilleamiento dental preocupa tanto por motivos estéticos como de salud. La dentina, una capa interna amarillenta bajo el esmalte, contribuye a este fenómeno cuando queda expuesta por desgaste o daño del esmalte, acentuando la coloración.

Este proceso afecta a cualquier persona y suele generar inseguridad al sonreír. De acuerdo con la Sociedad Odontológica Nacional, los cambios en el esmalte y la dentina representan factores clave en la estética dental:

  • Alimentación y bebidas oscuras: Alimentos y líquidos como vino, café, té, zanahorias, naranjas, bayas, chocolate, salsa de soja, salsa de tomate o cúrcuma facilitan la aparición de manchas en el esmalte frente a otros productos de tonos claros.
  • Tabaco: Tanto el fumado como el masticado intervienen de manera significativa en el oscurecimiento dental. El alquitrán y la nicotina producen manchas amarillas persistentes, una de las razones más señaladas por especialistas como Howen M.
La prevención incluye higiene rigurosa,
La prevención incluye higiene rigurosa, evitar tabaco y limitar alimentos y bebidas que manchan los dientes (Imagen ilustrativa Infobae)
  • Envejecimiento natural: El paso del tiempo adelgaza el esmalte, dejando la dentina más expuesta y aumentando la visibilidad del color amarillento.
  • Genética: Algunas personas heredan un esmalte más fino, lo que incrementa la tendencia al amarilleamiento. Condiciones hereditarias como la porfiria, la dentinogénesis imperfecta o la amelogénesis, y situaciones como fiebre alta en la infancia o ictericia neonatal, influyen en la tonalidad dental.
  • Higiene bucal deficiente: Acumulación de placa y sarro, consecuencia de un cepillado o uso de hilo dental inadecuados, favorece las manchas. El bruxismo (rechinar los dientes) desgasta el esmalte y contribuye a la aparición de decoloraciones.
La higiene rigurosa, el cepillado
La higiene rigurosa, el cepillado frecuente y el uso diario de hilo dental previenen los dientes amarillos (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Tratamientos médicos: El empleo de antibióticos como tetraciclina y amoxicilina, terapias inhaladas (salmeterol, fluticasona, budesonida), antisépticos (clorhexidina, triclosán) y tratamientos contra el cáncer (quimioterapia o radioterapia en cabeza y cuello) pueden afectar el color dental, como describe Mark AM.
  • Productos de higiene bucal: Ingredientes como cloruro de cetilpiridinio, sales de cobre o clorhexidina tienden a teñir los dientes. El exceso de flúor, presente en pastas, enjuagues o suplementos, y el empleo inapropiado de peróxido de hidrógeno en blanqueamientos, también alteran la tonalidad.
  • Trauma dental: Un golpe o lesión ocasiona decoloración amarilla o grisácea, que puede aparecer inmediatamente o con el transcurso del tiempo.

Opciones de tratamiento y consejos de prevención

Existen varias opciones para tratar los dientes amarillos. Las alternativas de venta libre, como pastas y tiras blanqueadoras con el Sello de Aceptación de la Asociación Dental Americana (ADA. Los dentistas pueden indicar geles domiciliarios u optar por procedimientos profesionales ajustados a cada paciente.

Según la Sociedad Odontológica Nacional, es fundamental mantener una higiene rigurosa: cepillarse dos veces al día durante dos minutos y emplear hilo dental a diario. Limitar el consumo de alimentos y bebidas que manchan, y cepillarse después de ingerirlos, reduce el riesgo de manchas. Las revisiones dentales periódicas son imprescindibles, al igual que evitar el tabaco en todas sus formas.

Los dentistas pueden recomendar geles
Los dentistas pueden recomendar geles domiciliarios o procedimientos profesionales según las necesidades del paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras estrategias útiles consisten en añadir leche al café o té para disminuir su capacidad de manchar, emplear pajitas en bebidas oscuras y masticar chicle sin azúcar para neutralizar ácidos bucales. Los alimentos ricos en fibra, como verduras de hoja verde, fomentan la producción de saliva, lo que contribuye a la limpieza natural de los dientes.

La importancia de la consulta profesional

Verywell Health subraya la importancia de consultar al odontólogo con regularidad, ya que no todas las manchas desaparecen con métodos caseros. Frente a manchas persistentes, sensibilidad, dolor, dificultades al masticar o tras una lesión bucal, la evaluación por parte de un profesional resulta necesaria para identificar la causa y elegir el tratamiento más adecuado.

La consulta regular al odontólogo
La consulta regular al odontólogo es esencial para identificar causas y elegir el tratamiento adecuado para las manchas dentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud bucal y la apariencia de los dientes dependen de factores inevitables y modificables. El dentista puede asesorar sobre expectativas realistas y alternativas seguras, garantizando un enfoque personalizado y eficaz para la salud oral.

La Sociedad Odontológica Nacional recomienda a la población mantenerse informada y acudir a controles periódicos para detectar a tiempo cualquier cambio en la coloración dental.

