Cuándo hay que cepillarse los dientes, ¿antes o después del desayuno?

La decisión sobre cuál es el momento ideal impacta la salud oral, según destaca Women’s Health al analizar los hallazgos científicos más relevantes sobre este hábito cotidiano

Por Martina Cortés Moschetti

Cepillarse los dientes antes del
Cepillarse los dientes antes del desayuno elimina bacterias acumuladas durante la noche y protege el esmalte dental (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es lo mismo cepillarse los dientes a cualquier hora: elegir el momento ideal puede marcar la diferencia entre una boca saludable y problemas dentales. Estudios recientes y expertos consultados por la revista Women’s Health coinciden en que el timing del cepillado impacta no solo la salud bucal, sino también el bienestar general del organismo.

La importancia del cuidado dental sobrepasa la simple higiene diaria: “Cepillarse por la mañana no solo elimina el mal aliento, sino que resulta crucial para proteger la salud bucal y general”, subrayó Anjali Rajpal, fundadora de Beverly Hills Dental Arts.

Además, existe una relación clara entre la salud bucal y el bienestar integral. Según Steven J. Katz, presidente de la Asociación Americana de Endodoncistas, el cuidado bucal “protege la boca, el corazón, los pulmones, el cerebro y más”.

¿Antes o después del desayuno?

Si solo se realiza el cepillado una vez cada mañana, los expertos coinciden en que el mejor momento es justo después de despertar, antes de comer. Cepillarse en este instante elimina la placa y las bacterias acumuladas durante la noche, cuando la producción de saliva disminuye, lo que favorece la proliferación bacteriana.

La higiene bucal matutina reduce
La higiene bucal matutina reduce el riesgo de caries y enfermedades periodontales, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, este hábito recubre los dientes con flúor protector y otros minerales presentes en la pasta dental, que ayudan contra los ácidos del desayuno, especialmente si se consumen alimentos o bebidas azucaradas o ácidas.

Steven J. Katz explica que quienes respiran por la boca durante el sueño enfrentan mayor sequedad bucal y acumulación de placa, por lo que el cepillado matutino resulta aún más relevante para reducir el riesgo de caries y enfermedades periodontales.

Esperar 30 minutos tras consumir
Esperar 30 minutos tras consumir alimentos ácidos antes de cepillarse ayuda a proteger el esmalte dental (Freepik)

El estudio científico más reciente sobre el tema analizó si retrasar el cepillado tras consumir alimentos o bebidas ácidas disminuye el desgaste del esmalte. Los resultados no mostraron una diferencia significativa entre cepillarse inmediatamente o esperar; sin embargo, muchos profesionales siguen aconsejando esperar al menos 30 minutos después de comidas ácidas para permitir la remineralización del esmalte.

Recomendaciones clave para una rutina saludable

  • El hilo dental antes del cepillado favorece la eliminación de placa y potencia la acción del flúor.
  • Dedicar exactamente dos minutos al cepillado, empleando movimientos suaves y manteniendo el cepillo en un ángulo de 45 grados hacia la línea de las encías.
  • Utilizar cepillos de cerdas suaves, evitar pastas abrasivas y recordar la limpieza de la lengua.
El uso de hilo dental
El uso de hilo dental antes del cepillado potencia la acción del flúor y mejora la limpieza bucal (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Si se prefiere cepillarse después del desayuno, optar por un enjuague bucal sin alcohol y esperar 30 minutos tras alimentos o bebidas ácidas.
  • No enjuagar con agua inmediatamente después de cepillarse, para que el flúor permanezca más tiempo en los dientes.
  • Cambiar el cepillo o el cabezal cada tres meses y mantenerlo seco y expuesto al aire.

La constancia de estos hábitos —junto con visitas regulares al odontólogo— no solo preserva los dientes y encías, sino que representa una inversión real en la salud y calidad de vida a largo plazo.

¿Es necesario cepillarse los dientes después del almuerzo?

Para la mayoría, cepillarse dos veces al día —al despertar y antes de dormir— y utilizar hilo dental a diario es suficiente para mantener una buena salud bucal y prevenir problemas como caries o enfermedad periodontal. Esta rutina permite controlar la placa bacteriana siempre que se empleen técnicas correctas y productos con flúor.

No obstante, algunas personas pueden beneficiarse de un cepillado extra tras el almuerzo: quienes son propensos a caries, consumen alimentos azucarados o ácidos, usan ortodoncia, alineadores o prevén largos periodos sin acceso a un cepillo. En esos casos, limpiar los dientes tras la comida ayuda a eliminar restos alimenticios y reducir el riesgo de formación de placa y mal aliento.

Una buena higiene dental contribuye
Una buena higiene dental contribuye a la prevención de infecciones respiratorias y deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se han ingerido alimentos o bebidas ácidas, los expertos aconsejan esperar al menos 30 minutos antes de cepillarse para evitar dañar el esmalte, que queda temporalmente más blando. Mientras tanto, enjuagarse con agua o un colutorio sin alcohol puede ser útil hasta el cepillado.

Cuidar dientes y encías va más allá de la estética y la función oral. Una buena higiene dental contribuye a la salud del corazón, ayuda a controlar la diabetes y puede proteger frente a infecciones respiratorias y deterioro cognitivo.

