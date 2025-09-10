Salud

5 hábitos que dañan la salud intestinal, según expertos

Especialistas consultados por Real Simple señalan que acciones cotidianas suelen alterar el equilibrio del microbioma intestinal, afectando la digestión y el bienestar general, aunque muchas veces pasan desapercibidas

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
Expertos advierten sobre cinco hábitos
Expertos advierten sobre cinco hábitos cotidianos que dañan la salud intestinal

Diversos hábitos cotidianos pueden afectar la salud intestinal sin que la mayoría de las personas lo adviertan. Expertos en nutrición han identificado cinco conductas comunes que, aunque pasan desapercibidas, perjudican el equilibrio del microbioma y el bienestar digestivo.

El intestino cumple funciones que van mucho más allá de la simple digestión. Según especialistas consultados por Real Simple, este órgano regula la inflamación, ayuda a mantener los niveles de energía y su buen funcionamiento se refleja en un microbioma diverso y la ausencia de síntomas digestivos.

Un intestino saludable facilita el consumo de alimentos integrales variados sin molestias, garantiza la regularidad digestiva y aporta una sensación general de vitalidad. Sin embargo, varios hábitos cotidianos pueden perjudicar este equilibrio, incluso si no hay señales evidentes.

Un microbioma diverso es clave
Un microbioma diverso es clave para la salud intestinal y la ausencia de síntomas digestivos (freeplic)

1. Estrés crónico

El estrés crónico está ligado a alteraciones intestinales. Existe un vínculo comprobado entre el cerebro y el intestino, conocido como eje intestino-cerebro. Las hormonas del estrés, como el cortisol, afectan el movimiento intestinal y modifican la microbiota.

Un meta-análisis publicado en Frontiers in Microbiology señala que el estrés prolongado aumenta la permeabilidad intestinal y produce inflamación, debilitando el sistema inmunitario e impactando el equilibrio bacteriano. Harvard Medical School también advierte que reducir el estrés ayuda a preservar la diversidad microbiana y a fortalecer la salud global del intestino

2. Falta o mala calidad de sueño

Dormir en horarios irregulares altera
Dormir en horarios irregulares altera los ritmos circadianos de los microbios intestinales (Imagen ilustrativa Infobae)

Dormir mal o con horarios irregulares debilita la microbiota. Los microbios intestinales siguen ritmos circadianos como el organismo humano. El sueño insuficiente altera ciclos, reduce la diversidad bacteriana benéfica e incrementa el crecimiento de microbios poco saludables.

Un estudio publicado en European Journal of Nutrition asocia la falta de sueño con menor diversidad microbiana y mayor inflamación en la mucosa intestinal. Harvard destaca que optimizar la higiene del sueño puede mejorar la composición microbiana.

3. Alimentación monótona

Repetir los mismos alimentos limita la diversidad nutricional y reduce la variedad de bacterias intestinales. Investigadores resaltan que cuanto más variada es la dieta, mayor es la diversidad microbiana, vital para el funcionamiento inmunológico y metabólico. Un análisis publicado en Cell Host & Microbe demuestra que incorporar más frutas y verduras mejora la riqueza y la resiliencia de la flora intestinal.

4. Evitar los carbohidratos complejos

Evitar carbohidratos complejos priva al
Evitar carbohidratos complejos priva al microbioma de energía esencial y genera desequilibrios intestinales (Freepik)

Prescindir de carbohidratos complejos compromete la salud intestinal. Estos nutrientes son el “combustible” principal para las bacterias beneficiosas del intestino. Su ausencia priva al microbioma de energía esencial y genera desequilibrios. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology destacó que una dieta baja en carbohidratos reduce microbios útiles y está relacionada con inflamación y deterioro de la barrera intestinal.

5. Uso excesivo de medicamentos

El uso frecuente de antibióticos y antiinflamatorios no esteroideos (AINE) afecta el revestimiento intestinal y altera la composición bacteriana. Los episodios repetidos de antibióticos pueden destruir bacterias beneficiosas. Un estudio científico encontró que el uso reiterado de AINE y antibióticos se asocia con mayor permeabilidad intestinal y alteraciones prolongadas en la microbiota.

Cómo proteger la salud intestinal

Para fortalecer el sistema digestivo es recomendable incorporar variedad en la dieta, preferir alimentos integrales, establecer un patrón de sueño constante y emplear recursos efectivos para gestionar el estrés cotidiano. Además, conviene recurrir a medicamentos solo cuando sea imprescindible y bajo supervisión médica, para evitar consecuencias perjudiciales en la flora intestinal.

Proteger el ecosistema intestinal es
Proteger el ecosistema intestinal es fundamental para mantener la salud integral a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El intestino cumple funciones que trascienden la mera digestión: una microbiota equilibrada impacta en la respuesta del sistema defensivo, la eficiencia en el uso de nutrientes y la estabilidad emocional. Por el contrario, hábitos como la rutina alimentaria limitada, la privación de descanso, el estrés sostenido o el uso frecuente de fármacos pueden alterar la composición bacteriana, dañar la mucosa intestinal y propiciar procesos inflamatorios.

Adoptar prácticas de autocuidado orientadas a proteger el ecosistema intestinal ayuda a fortalecer la salud integral, favorece una mayor resistencia ante enfermedades y contribuye a mantener el bienestar físico y mental a lo largo del tiempo.

Temas Relacionados

Salud intestinalMicrobiomaHábitos cotidianosEstrés crónicoAntibióticosHarvard Medical SchoolsueñomedicamentosReal SimpleNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

¿Comer una manzana al día es realmente bueno para la salud?

La costumbre de consumir esta fruta a diario se asocia popularmente con múltiples beneficios para el bienestar. Informes de BBC y Harvard analizan qué se sabe realmente sobre este hábito y sus posibles ventajas nutricionales

¿Comer una manzana al día

Cuáles son los frutos secos con más proteínas y nutrientes para sumar al consumo diario

Algunos alimentos de origen vegetal destacan por su aporte de compuestos esenciales para el organismo en la alimentación cotidiana. Verywell Health señala cuáles concentran los valores más altos

Cuáles son los frutos secos

5 factores claves detrás de la caída del cabello y las estrategias más efectivas para detenerla

Especialistas consultados por The Independent señalaron causas como cambios hormonales, deficiencias nutricionales o estrés, y ofrecieron pautas basadas en evidencia para mantener la salud del cuero cabelludo y la fortaleza capilar

5 factores claves detrás de

El valor nutricional del tomate

Estudios de universidades y organismos internacionales revelan que su consumo habitual puede reducir riesgos cardiovasculares, mejorar la función intestinal y aportar nutrientes fundamentales para el bienestar general

El valor nutricional del tomate

Fumar aumenta el riesgo y la agresividad del cáncer de páncreas, según científicos

Investigadores de la Universidad de Michigan identificaron el proceso que desencadena el humo del cigarrillo en ese órgano y cómo acelera el crecimiento tumoral mediante la acción de células inmunitarias específicas

Fumar aumenta el riesgo y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un argentino se hizo pasar

Un argentino se hizo pasar por refugiado cubano para tener la ciudadanía de Estados Unidos y ahora podrían revocársela

El valor nutricional del tomate

Designaron a los directivos de áreas clave de Transporte tras el rechazo de los decretos delegados

Declaración de uso de IAGen: ¿necesidad o formalidad sin sentido?

Tecnología y rentabilidad: el camino para el crecimiento de las pymes en Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Polonia calificó de “provocación a

Polonia calificó de “provocación a gran escala” la incursión de drones rusos y pidió una acción coordinada de la OTAN

Nepal extendió el toque de queda tras los violentos disturbios que dejaron 25 muertos y forzaron la renuncia del gobierno

Tensión en Francia: bloqueos, barricadas y enfrentamientos en el arranque de las protestas contra el ajuste económico

Una defensa de la Constitución de Estados Unidos tal como es

Ucrania acusó a Putin de “ampliar su guerra” y alertó sobre nuevas provocaciones a Occidente tras la violación del espacio aéreo polaco

TELESHOW
Graciela Borges, Asif Kapadia, Juan

Graciela Borges, Asif Kapadia, Juan Gatti y los magistrados del Juicio a las Juntas recibirán el doctorado Honoris Causa en FIC.UBA 2025

Yanina Latorre apuntó contra Lola del Carril tras su respaldo a Sofía Martínez: “Antes tenía otra personalidad”

La confesión de Maru Botana que sorprendió a Pampita en Los 8 Escalones: “Tengo muy buen olfato”

Quién es Ransom, el mutante argentino de X-Men que le compartió un mate a Wolverine en el último cómic de Marvel

Se filtraron fotos de Luciana Salazar para una plataforma para adultos: la recreación de la Chocoluli