¿Por qué el té de manzanilla con leche es ideal antes de dormir?

La infusión natural combina propiedades calmantes y nutrientes esenciales. Los especialistas la recomiendan para quienes buscan relajación, alivio estomacal y un mejor descanso

El té de manzanilla con leche combina propiedades calmantes y digestivas para mejorar el sueño y el bienestar (Freepik)

El té de manzanilla con leche se convirtió en una bebida tradicional recomendada para quienes buscan mejorar la calidad del sueño y el bienestar digestivo antes de dormir.

La infusión une las propiedades calmantes y antiinflamatorias de la manzanilla con los efectos reconfortantes y nutricionales de la leche, por lo que favorece la relajación y un descanso reparador.

Entre los beneficios generales de esta bebida se destaca su capacidad para aliviar molestias estomacales, reducir la inflamación intestinal y relajar el sistema nervioso.

Consumirla antes de dormir puede facilitar la conciliación del sueño y ayudar a disminuir el estrés acumulado durante el día. Además, su ingesta en ayunas se asocia con una mejor asimilación de nutrientes y un inicio de jornada más equilibrado.

La combinación de manzanilla y leche no solo aporta calor y confort, sino que también ayuda a regular el metabolismo y generar una sensación de bienestar integral.

¿Cuáles son los beneficios del té de manzanilla?

La apigenina, los flavonoides y el bisabolol de la manzanilla aportan efectos ansiolíticos, digestivos y antiinflamatorios (Foto: Canva)

El secreto de la manzanilla reside en sus compuestos activos, como la apigenina, los flavonoides y el bisabolol.

La apigenina actúa como un ansiolítico suave, ayudando a calmar el sistema nervioso y a reducir el estrés. Los flavonoides y el bisabolol ejercen efectos carminativos, digestivos y antiespasmódicos, lo que permite prevenir la distensión abdominal y los gases, además de aliviar la inflamación tanto en el aparato digestivo como en las vías respiratorias.

Estos compuestos también favorecen la motilidad intestinal, previenen el estreñimiento y contribuyen a la protección hepática.

Los compuestos de la manzanilla, como flavonoides y bisabolol, le otorgan propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas(Freepik)

El respaldo científico sobre la manzanilla es amplio. Diversas investigaciones han confirmado su eficacia para aliviar molestias digestivas, reducir la inflamación y mejorar el confort intestinal.

Una revisión de la Academia Científica de Medicina y Fitoterapia (ACAAF) y estudios publicados en Molecular Medicine Reports documentaron su capacidad para disminuir la inflamación y mejorar el bienestar digestivo.

La Universidad Nacional Kharkov Karazin de Ucrania señaló su efecto positivo en la inflamación intestinal y hepática. El Departamento de Medicina Familiar de la Universidad de Michigan demostró que el consumo regular de manzanilla favorece la conciliación y duración del sueño, con una reducción de los síntomas de insomnio y depresión. Además, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos destacan su papel en la regulación inmunitaria y la modulación del cortisol.

Propiedades de la leche y beneficios de combinarla con manzanilla

Una botella de leche fresca destacada entre La leche potencia la inducción y calidad del sueño gracias a su contenido en triptófano y micronutrientes esenciales (Imagen ilustrativa Infobae)

La leche aporta un valor añadido en la inducción y calidad del sueño gracias a su contenido en triptófano, un aminoácido esencial que sirve de base para la síntesis de serotonina y melatonina, hormonas clave en la regulación del ciclo sueño-vigilia.

Las proteínas de la leche presentan una proporción elevada de triptófano en relación con otros aminoácidos neutros de cadena larga, lo que facilita su llegada al cerebro y potencia su efecto promotor del sueño.

Además, la leche contiene micronutrientes que favorecen la transformación del triptófano en serotonina y melatonina, así como componentes antioxidantes, antiinflamatorios y péptidos bioactivos. Estudios recientes señalaron que el consumo adecuado de leche, dentro de una dieta equilibrada, contribuye a mantener un sueño de calidad y modula positivamente la microbiota intestinal.

La combinación de manzanilla y leche en una sola infusión potencia los beneficios de ambos ingredientes. Esta bebida resulta especialmente recomendable en ayunas, para favorecer la digestión y el metabolismo desde el inicio del día, o antes de dormir, para inducir la relajación y mejorar la calidad del descanso.

Aunque no existen estudios científicos específicos sobre el té de manzanilla con leche como tal, la evidencia sobre sus componentes por separado respalda su uso como remedio natural para el bienestar digestivo y el sueño. Los especialistas califican esta infusión como “una bebida medicinal”, subrayando su utilidad frente al estrés y el insomnio.

Cómo preparar el té de manzanilla con leche

La combinación de manzanilla y leche resulta ideal para consumir en ayunas o antes de dormir, favoreciendo la relajación y la digestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar té de manzanilla con leche es sencillo. Se debe hervir una taza de agua, añadir una bolsita o una cucharada de flores secas de manzanilla y dejar reposar la infusión durante cinco minutos. Tras colar el té, se incorpora media taza de leche caliente y se mezcla bien. Puede endulzarse al gusto, si se prefiere.

A pesar de sus múltiples beneficios, es importante consumir esta bebida con responsabilidad. No se realizaron estudios específicos sobre la combinación de manzanilla y leche, por lo que las recomendaciones se basan en la evidencia disponible sobre cada ingrediente por separado. Se aconseja precaución en personas con alergias o condiciones médicas particulares, y consultar con un profesional de la salud ante cualquier duda.

Disfrutar esta infusión tibia, ya sea al comenzar el día o antes de acostarse, puede integrarse fácilmente en una rutina orientada al bienestar y al descanso.

