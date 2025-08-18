Cuáles son los 7 alimentos que reducen el riesgo de cataratas y fortalecen la salud visual

Estudios destacan el papel de ciertos alimentos en la prevención de enfermedades oculares y el mantenimiento de la función visual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alimentación variada y rica en nutrientes esenciales puede proteger la visión y favorecer el bienestar ocular a largo plazo, según los estudios recopilados por Women’s Health. Distintas investigaciones analizan cómo ciertos alimentos y nutrientes ayudan a prevenir enfermedades oculares y a mantener las funciones visuales.

Cada componente del ojo requiere nutrientes específicos. Por ejemplo, los aceites derivados de los ácidos grasos omega-3 presentes en el pescado estimulan la producción de lágrimas, mientras que el estrés oxidativo se vincula a enfermedades oculares asociadas a la edad, como la degeneración macular, debido a la sobreproducción de radicales libres.

La evidencia científica muestra que los antioxidantes presentes en diversos alimentos contribuyen a neutralizar los radicales libres. En ese sentido, las catequinas del té verde han demostrado efectos protectores frente a glaucoma y cataratas, de acuerdo con un estudio difundido por la American Chemical Society en el Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Una dieta variada y rica en nutrientes protege la visión y previene enfermedades oculares (Imagen ilustrativa Infobae)

Por otra parte, la vitamina E y el betacaroteno ayudan a reducir el riesgo de cataratas y, junto con otros antioxidantes, a ralentizar la degeneración macular asociada a la edad.

7 alimentos clave para la salud ocular

1. Té verde

Rico en catequinas, especialmente galato de epigalocatequina-3 (EGCG), el consumo de té verde ofrece propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Diversas investigaciones señalan que puede proteger frente a glaucoma, cataratas y ojo seco.

El té verde aporta antioxidantes que ayudan a prevenir glaucoma, cataratas y ojo seco (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Huevos

La yema contiene luteína y zeaxantina, carotenoides fundamentales para la mácula. Un estudio citado por Women’s Health muestra una reducción del 62% en el riesgo de desarrollar degeneración macular asociada a la edad al consumir de dos a cuatro huevos semanales.

3. Frutas cítricas

Naranjas, pomelos, limones y limas son fuentes de vitamina C, que protege el cristalino del daño oxidativo y favorece la producción de colágeno para la salud corneal. Según los estudios, la vitamina C retrasa la formación de cataratas y mantiene los capilares de la retina.

Las frutas cítricas, ricas en vitamina C, protegen el cristalino y retrasan la formación de cataratas (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Cúrcuma

Esta especia contiene curcumina, un compuesto con efectos antioxidantes y antiinflamatorios, que puede reducir la inflamación asociada a la sequedad ocular y favorecer la producción de lágrimas, además de asociarse a la prevención de cataratas, según reportó un nuevo estudio.

5. Morrones

Los morrones contienen betacaroteno, vitaminas E y C, vitamina K y B6. Estos nutrientes favorecen la reparación de tejidos, el control de la presión ocular y la protección del nervio óptico. Un estudio reciente asocia la ingesta elevada de pimientos y otras verduras de colores con mejor salud ocular y menor riesgo de deterioro funcional en la retina.

El consumo de morrones favorece la salud ocular gracias a su aporte de betacaroteno y vitaminas E y C (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Frutos secos y semillas

Almendras, avellanas y pipas de girasol aportan vitamina E, que ayuda a prevenir el deterioro del tejido ocular y podría reducir el riesgo de enfermedades de la visión. Junto con las vitaminas B6 y niacina, preserva la visión y disminuye la probabilidad de cataratas. Un estudio actualizado respalda el efecto protector de la vitamina E, presente en frutos secos y semillas, contra la degeneración macular asociada a la edad:

7. Verduras de hoja verde

Estas verduras, según diversas investigaciones, contienen altos niveles de betacaroteno, incluso superiores a los de la zanahoria. Se ha demostrado que pueden retrasar la formación de cataratas hasta en un 20%. Además, el repollo y otras verduras de hoja verde son fuentes de luteína y zeaxantina, que protegen frente al daño de los rayos UV.

El consumo regular de verduras de hoja verde puede retrasar la aparición de cataratas hasta en un 20% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todas estas recomendaciones se fundamentan en estudios recientes y revisiones científicas sobre nutrición y salud ocular. La evidencia actual respalda que una alimentación variada, rica en antioxidantes, vitaminas y ácidos grasos esenciales, contribuye a prevenir enfermedades de la vista y a mantener la función ocular a lo largo del tiempo.

Consumir regularmente los alimentos mencionados reduce el riesgo de patologías como las cataratas, la degeneración macular y el deterioro de los tejidos oculares.

Adoptar estos hábitos alimenticios favorece tanto la salud visual como el bienestar general. Si deseas profundizar en la evidencia científica que respalda estos beneficios, puedes solicitar los enlaces directos a los estudios más recientes sobre los efectos de cada nutriente y alimento en la protección de la visión.