Salud

Cuáles son los 7 alimentos que reducen el riesgo de cataratas y fortalecen la salud visual

Estudios recientes citados por Women’s Health destacan que la alimentación puede desempeñar un rol fundamental en vista y hasta protegerla a largo plazo

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
Estudios destacan el papel de
Estudios destacan el papel de ciertos alimentos en la prevención de enfermedades oculares y el mantenimiento de la función visual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alimentación variada y rica en nutrientes esenciales puede proteger la visión y favorecer el bienestar ocular a largo plazo, según los estudios recopilados por Women’s Health. Distintas investigaciones analizan cómo ciertos alimentos y nutrientes ayudan a prevenir enfermedades oculares y a mantener las funciones visuales.

Cada componente del ojo requiere nutrientes específicos. Por ejemplo, los aceites derivados de los ácidos grasos omega-3 presentes en el pescado estimulan la producción de lágrimas, mientras que el estrés oxidativo se vincula a enfermedades oculares asociadas a la edad, como la degeneración macular, debido a la sobreproducción de radicales libres.

La evidencia científica muestra que los antioxidantes presentes en diversos alimentos contribuyen a neutralizar los radicales libres. En ese sentido, las catequinas del té verde han demostrado efectos protectores frente a glaucoma y cataratas, de acuerdo con un estudio difundido por la American Chemical Society en el Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Una dieta variada y rica
Una dieta variada y rica en nutrientes protege la visión y previene enfermedades oculares (Imagen ilustrativa Infobae)

Por otra parte, la vitamina E y el betacaroteno ayudan a reducir el riesgo de cataratas y, junto con otros antioxidantes, a ralentizar la degeneración macular asociada a la edad.

7 alimentos clave para la salud ocular

1. Té verde

Rico en catequinas, especialmente galato de epigalocatequina-3 (EGCG), el consumo de té verde ofrece propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Diversas investigaciones señalan que puede proteger frente a glaucoma, cataratas y ojo seco.

El té verde aporta antioxidantes
El té verde aporta antioxidantes que ayudan a prevenir glaucoma, cataratas y ojo seco (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Huevos

La yema contiene luteína y zeaxantina, carotenoides fundamentales para la mácula. Un estudio citado por Women’s Health muestra una reducción del 62% en el riesgo de desarrollar degeneración macular asociada a la edad al consumir de dos a cuatro huevos semanales.

3. Frutas cítricas

Naranjas, pomelos, limones y limas son fuentes de vitamina C, que protege el cristalino del daño oxidativo y favorece la producción de colágeno para la salud corneal. Según los estudios, la vitamina C retrasa la formación de cataratas y mantiene los capilares de la retina.

Las frutas cítricas, ricas en
Las frutas cítricas, ricas en vitamina C, protegen el cristalino y retrasan la formación de cataratas (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Cúrcuma

Esta especia contiene curcumina, un compuesto con efectos antioxidantes y antiinflamatorios, que puede reducir la inflamación asociada a la sequedad ocular y favorecer la producción de lágrimas, además de asociarse a la prevención de cataratas, según reportó un nuevo estudio.

5. Morrones

Los morrones contienen betacaroteno, vitaminas E y C, vitamina K y B6. Estos nutrientes favorecen la reparación de tejidos, el control de la presión ocular y la protección del nervio óptico. Un estudio reciente asocia la ingesta elevada de pimientos y otras verduras de colores con mejor salud ocular y menor riesgo de deterioro funcional en la retina.

El consumo de morrones favorece
El consumo de morrones favorece la salud ocular gracias a su aporte de betacaroteno y vitaminas E y C (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Frutos secos y semillas

Almendras, avellanas y pipas de girasol aportan vitamina E, que ayuda a prevenir el deterioro del tejido ocular y podría reducir el riesgo de enfermedades de la visión. Junto con las vitaminas B6 y niacina, preserva la visión y disminuye la probabilidad de cataratas. Un estudio actualizado respalda el efecto protector de la vitamina E, presente en frutos secos y semillas, contra la degeneración macular asociada a la edad:

7. Verduras de hoja verde

Estas verduras, según diversas investigaciones, contienen altos niveles de betacaroteno, incluso superiores a los de la zanahoria. Se ha demostrado que pueden retrasar la formación de cataratas hasta en un 20%. Además, el repollo y otras verduras de hoja verde son fuentes de luteína y zeaxantina, que protegen frente al daño de los rayos UV.

El consumo regular de verduras
El consumo regular de verduras de hoja verde puede retrasar la aparición de cataratas hasta en un 20% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todas estas recomendaciones se fundamentan en estudios recientes y revisiones científicas sobre nutrición y salud ocular. La evidencia actual respalda que una alimentación variada, rica en antioxidantes, vitaminas y ácidos grasos esenciales, contribuye a prevenir enfermedades de la vista y a mantener la función ocular a lo largo del tiempo.

Consumir regularmente los alimentos mencionados reduce el riesgo de patologías como las cataratas, la degeneración macular y el deterioro de los tejidos oculares.

Adoptar estos hábitos alimenticios favorece tanto la salud visual como el bienestar general. Si deseas profundizar en la evidencia científica que respalda estos beneficios, puedes solicitar los enlaces directos a los estudios más recientes sobre los efectos de cada nutriente y alimento en la protección de la visión.

Temas Relacionados

Salud ocularAlimentación saludableDegeneración macularAntioxidantesÁcidos grasos omega-3Universidad de California DavisWomen’s HealthCataratasNutriciónTé verdeVitamina EWomen´s HealthNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Qué es más efectivo para la salud y el rendimiento: correr rápido o recorrer distancias largas

Alternar esfuerzos cortos e intensos con trayectos intermedios puede ayudar a mantener la motivación y reducir el riesgo de lesiones, según especialistas consultados por The Times

Qué es más efectivo para

Por qué cuesta tanto decir que no: estrategias para fortalecer la autoestima y proteger nuestro tiempo y energía

En Infobae en Vivo, la doctora Lucía Crivelli explicó cómo la capacidad de poner límites y negar solicitudes influye en la salud mental, la construcción del autocuidado y la autenticidad en los vínculos personales y laborales

Por qué cuesta tanto decir

Encontraron una dupla que potencia la memoria: la relación entre la microbiota y la dosis justa de actividad física

Científicos de España, Irlanda y Países Bajos descubrieron que la llave de la agilidad mental puede ocultarse en la combinación precisa entre lo que sucede en el intestino y cómo se ejercita

Encontraron una dupla que potencia

Las 10 claves de la nueva guía de la Asociación Estadounidense del Corazón para controlar la presión arterial alta

El nuevo documento hace hincapié en la prevención personalizada, la medición en el hogar y herramientas innovadoras para reducir el impacto de la hipertensión, principal factor de riesgo de enfermedades cardíacas y renales y también del deterioro cognitivo

Las 10 claves de la

Nuevos estudios advierten sobre el rol del entorno familiar en la prevención de la diabetes

Científicos de la Universidad de Stanford y otras instituciones de los Estados Unidos hicieron un análisis de más de 350.000 adultos estadounidenses con prediabetes y sus familias. Cómo descubrieron que los factores de riesgo se agrupan por hogar

Nuevos estudios advierten sobre el
ÚLTIMAS NOTICIAS
El sindicalismo logró más candidaturas

El sindicalismo logró más candidaturas a Diputado de las que preveía y se prepara para dar batalla en el Congreso

Plan canje: cuál es el debate en el sector respecto al intento de emular el programan de los ‘90

Con la baja del dólar la competitividad cambiaria se redujo 5 puntos en lo que va de agosto

La actividad industrial retrocedió a niveles de 2007 tras cuatro meses de caídas, según un informe privado

Dónde voto en La Plata en las elecciones Buenos Aires 2025

INFOBAE AMÉRICA
La historia del artista colombiano

La historia del artista colombiano que moldea la realidad de su país en plastilina

Evo Morales reconoció el resultado de los comicios en Bolivia y dijo que se trata de un “voto castigo a la traición”

San Martín fue un “hombre justo” y “absolutamente honesto”, dijo Eduardo Kovalivker

El extraño sombrero de 2.000 años de antigüedad que fue utilizado por los militares romanos

Robaron un diamante rosa valorado en 25 millones de dólares y la policía lo encontró en un refrigerador

TELESHOW
Valeria Aquino y Barby Silenzi,

Valeria Aquino y Barby Silenzi, enfrentadas por la presencia en el cumpleaños de su hija Alma: “No fue invitada”

Quién es Mancha La Torre, el amigo íntimo de la China Suárez que la acompaña siempre: su vínculo con Mauro Icardi

Silvina Escudero celebró los 15 años de su mascota Mulata con una gran fiesta: brillos, tul y globos rosas

Dolor en la televisión: murió Jorge Maestro, el histórico guionista de los grandes éxitos de la pantalla argentina

L-Gante habló sobre su relación con Tamara Báez: “Ella me pidió tomarse un tiempo para pensar”