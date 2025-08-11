¿El envejecimiento se acelera desde los 50 años? Un análisis de sangre podría prevenir enfermedades e impulsar la longevidad

El envejecimiento de los vasos sanguíneos se acelera a partir de los 50 años, según un estudio internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo del envejecimiento, los procesos fisiológicos afectan a cada órgano y sistema del cuerpo de forma distinta, pero existen etapas de la vida en las que el deterioro se intensifica y puede tener repercusiones más marcadas en la salud, según Verywell Health.

Una investigación internacional publicada en Nature Medicine proporciona nueva evidencia sobre cómo el envejecimiento se acelera, particularmente a partir de la mediana edad, y destaca el valor de los relojes proteómicos como herramientas avanzadas para anticipar riesgos y promover una longevidad saludable. ¿Qué son y cómo funcionan?

Ritmo del envejecimiento y hallazgos principales

El estudio de Nature, citado por Verywell Health, analizó datos de miles de individuos de distintas edades y orígenes, combinando perfiles sanguíneos, mediciones clínicas y seguimiento a largo plazo. Utilizando el reloj proteómico del envejecimiento, los autores identificaron que, a partir de los cincuenta años, existe una aceleración significativa en el proceso de envejecimiento.

Este fenómeno es especialmente evidente en el sistema cardiovascular y se asocia con un aumento de proteínas vinculadas a la inflamación, el deterioro vascular y la pérdida de función metabólica.

El reloj proteómico permite anticipar riesgos de enfermedades asociadas a la edad con mayor precisión que los marcadores tradicionales

El reloj proteómico, basado en la medición de cientos de proteínas en sangre, permitió detectar que algunos órganos —entre ellos arterias, corazón y sistema inmunitario— muestran cambios acelerados desde la mediana edad.

Además, el estudio observó que la edad biológica, determinada por estos perfiles proteómicos, puede diferir notablemente de la edad cronológica, lo que explica por qué personas de la misma edad pueden presentar niveles distintos de riesgo para enfermedades cardíacas, neurodegenerativas y metabólicas.

Los autores subrayaron que el reloj proteómico predice el riesgo de mortalidad y de enfermedades crónicas asociadas a la edad con mayor precisión que otros marcadores tradicionales. Esto representa un avance relevante para la medicina personalizada, dado que permite identificar anticipadamente a quienes presentan un envejecimiento biológico acelerado y actuar de forma preventiva.

Prevención y hábitos de vida

El enfoque de Nature Medicine resalta la trascendencia de la prevención desde la mediana edad. Adoptar una dieta equilibrada, sostener la actividad física regular, mantener un buen descanso y estimular el cerebro son estrategias que pueden retrasar los cambios detectados por el reloj proteómico.

Adoptar hábitos saludables desde la mediana edad puede retrasar el deterioro biológico y mejorar la longevidad, según Nature Medicine

Estas recomendaciones cuentan con respaldo de otros trabajos, como el publicado en Nutrients, y de las pautas emitidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La capacidad de medir el envejecimiento biológico con precisión aporta una herramienta para personalizar acciones preventivas y ajustar el seguimiento clínico a cada individuo, optimizando así la protección de la salud en las décadas decisivas de la vida.

Limitaciones y perspectivas

Aunque el estudio citado por Verywell Health constituye un avance importante, los autores reconocen la necesidad de ampliar estas investigaciones a otros órganos y a poblaciones aún más diversas. Aun así, sus hallazgos reafirman que el envejecimiento es un proceso complejo, multifacético y en parte modificable, donde el estilo de vida y la medicina preventiva pueden marcar diferencias duraderas en la longevidad y en la calidad de vida.

El estilo de vida y la medicina preventiva influyen en la longevidad y la calidad de vida

El avance en el conocimiento de los perfiles proteómicos y su relación con distintos estados de salud abre una puerta para el desarrollo de terapias dirigidas que puedan intervenir específicamente en los mecanismos moleculares implicados en el envejecimiento.

Además, estos hallazgos refuerzan la importancia de la investigación multidisciplinaria y la integración de la biología molecular en la práctica clínica para afrontar los retos de una población cada vez más longeva; siendo que el envejecimiento es un proceso complejo, multifacético y en parte modificable, donde el estilo de vida y la medicina preventiva pueden marcar diferencias duraderas en la longevidad y en la calidad de vida.

Adoptar hábitos saludables desde etapas tempranas y contar con biomarcadores confiables como el reloj proteómico abren nuevas posibilidades para anticipar riesgos, retrasar enfermedades y envejecer con mayor bienestar.