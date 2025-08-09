Salud

¿Es recomendable comer avena todos los días? Qué dicen los nutricionistas

Es uno de los cereales más utilizados por quienes buscan una alimentación saludable, pero los especialistas coinciden en que la forma de consumo y las cantidades resultan determinantes para aprovechar sus beneficios

Guardar
El tipo de avena influye
El tipo de avena influye en el aporte de nutrientes y beneficios a la salud

Por su perfil nutricional y los beneficios demostrados para la salud, la avena se convirtió en uno de los cereales más valorados en la alimentación diaria.

Sin embargo, surgen dudas sobre el impacto de incluirla a diario en la dieta, qué tipo de avena elegir y cuáles son las recomendaciones según los objetivos personales o las condiciones de salud.

Cuál es el valor nutricional de la avena

Los nutricionistas sugieren adaptar la
Los nutricionistas sugieren adaptar la cantidad diaria al perfil y objetivos de cada persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), cada 100 gramos de avena aportan 68 calorías, 1,4 gramos de grasa total, 12 gramos de carbohidratos (incluyendo 1,7 gramos de fibra alimentaria), 2,4 gramos de proteínas y cantidades significativas de calcio, hierro, magnesio y potasio.

Además, la avena destaca por su bajo contenido de azúcares y sodio, lo que la convierte en una opción adecuada para personas con necesidades de restricción calórica o dietas bajas en sal.

La Fundación Española de la Nutrición señala que la avena pertenece a la familia de las gramíneas y es fuente importante de fibra soluble e insoluble, proteínas, vitaminas del complejo B, antioxidantes y minerales. Estos compuestos contribuyen a la salud digestiva, cardiovascular y al fortalecimiento del sistema inmune.

Qué tipo de avena es más saludable

Remojar la avena mejora su
Remojar la avena mejora su digestibilidad y aprovecha mejor sus micronutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Shengmin Sang, profesor de ciencias de los alimentos en la Universidad A&T de Carolina del Norte, la elección de avena menos procesada garantiza una mejor preservación de sus propiedades nutricionales.

Entre las opciones disponibles se encuentran la avena en grano, cortada, en hojuelas y la instantánea, siendo esta última la más procesada y, con frecuencia, la que contiene azúcar y sodio añadidos.

El procesamiento afecta el valor nutricional de la avena. Las versiones completas o en hojuelas mantienen mayores cantidades de fibra, vitaminas y minerales, mientras que las instantáneas pueden perder nutrientes y, si contienen aditivos, contrarrestar los potenciales beneficios para la salud.

¿Es recomendable comer avena todos los días?

Incluir avena en el desayuno
Incluir avena en el desayuno ayuda a mantener la saciedad por más tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según un metaanálisis, consumir al menos 3 gramos diarios de fibra soluble de betaglucano (presente en la avena) puede reducir el colesterol sanguíneo en 12 puntos y contribuir al control glucémico, dos factores claves en la prevención de enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2.

Otras fuentes, como la publicación Annals of Nutrition and Metabolism, también destacan que el consumo diario de fibra de avena mejora el tránsito intestinal y previene el estreñimiento. A esto se suma su aporte para prolongar la saciedad y contribuir a la gestión del peso corporal.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) sugieren una dosis diaria que oscila entre los 25 y 30 gramos, o tres a cuatro cucharadas, para mantener estos beneficios en personas sanas.

No obstante, un consumo excesivo o la combinación frecuente de avena con azúcar y otros aditivos puede reducir o contrarrestar los efectos positivos del cereal.

Cuánta avena se recomienda consumir para aumentar la masa muscular

Combinada con proteínas, la avena
Combinada con proteínas, la avena apoya el desarrollo de masa muscular (Freepik)

La Fundación Española de la Nutrición y varias revisiones científicas publicadas en PubMed coinciden en que los carbohidratos complejos y proteínas presentes en la avena facilitan la recuperación y el desarrollo muscular.

Para quienes buscan aumentar la masa magra, la recomendación oscila entre 30 y 60 gramos diarios, distribuidos en comidas estratégicas como el desayuno y los momentos previos y posteriores al entrenamiento.

Para potenciar estos efectos, especialistas aconsejan combinar la avena con fuentes de proteínas de alto valor biológico, como leche, yogur o suplementos de proteína en polvo.

Quiénes no deberían consumir avena todos los días

Consultar a un profesional es
Consultar a un profesional es fundamental en casos de enfermedades crónicas o alergias (Canva)

Si bien la avena es segura para la mayoría, existen excepciones. Personas con alergia a este cereal, alteraciones digestivas con sensibilidad a la fibra, o diagnosticadas con enfermedad celíaca (en caso de avena contaminada con gluten) pueden ver comprometido su bienestar si la consumen a diario.

Además, según los especialistas, el exceso de fibra puede generar molestias digestivas si se sobrepasan las cantidades recomendadas.

El consumo crudo y sin remojo prolongado también puede dificultar la absorción de ciertos minerales y ser menos tolerado por personas sensibles.

Para evitar riesgos, se recomienda adaptar la ingesta de avena a las necesidades individuales y consultar a un especialista en los casos mencionados. Optar por avena integral, controlar las porciones y evitar aditivos permite aprovechar sus beneficios nutricionales en el marco de una dieta equilibrada.

Temas Relacionados

AvenaBeneficios para la saludNutriciónMasa muscularÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cuáles son los alimentos de la dieta nórdica que ayuda a controlar la presión arterial y el colesterol

Investigaciones recientes sugieren que puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Es similar al patrón alimentario mediterráneo, con algunos cambios clave

Cuáles son los alimentos de

La vitalidad de las leyendas del rock: cuáles son los hábitos de alimentación y rutinas de ejercicio de Sting, Paul McCartney y Brian May

Adaptaron su vida para prolongar su carrera en los escenarios y potenciar su energía con 70 años o más. La opinión de los expertos a Infobae sobre las conductas que impulsan la longevidad

La vitalidad de las leyendas

Cuáles son los beneficios para la salud de una dieta sin harinas

Opciones como la harina de almendras aportan grasas saludables, proteínas y fibra, mejorando el perfil nutricional de la dieta y ofreciendo alternativas para personas con necesidades alimentarias específicas

Cuáles son los beneficios para

Alimentos procesados vs. comida casera: qué recomiendan los especialistas para perder peso y cuidar la salud

La elección de los alimentos puede marcar una diferencia significativa en el bienestar y el peso corporal. Nutricionistas consultadas por Infobae explicaron por qué no todo lo industrial es negativo, advirtieron sobre los riesgos de los aditivos y brindaron recomendaciones concretas para una alimentación más saludable

Alimentos procesados vs. comida casera:

Finaliza la misión submarina: qué buscarán las próximas cuatro exploraciones que se transmitirán en vivo desde el océano

La investigación en el buque Falkor (too) del Instituto Schmidt Ocean junto a científicos del Conicet en el cañón Mar del Plata se cierra este fin de semana. Cómo trabajarán los nuevos equipos de expertos hasta enero para aportar hallazgos y compartirlos con el público

Finaliza la misión submarina: qué
ÚLTIMAS NOTICIAS
Revocaron la condena a perpetua

Revocaron la condena a perpetua a los acusados del crimen de Otoño Uriarte, ocurrido hace más de dos décadas

El Gobierno habilitó a una empresa de Estados Unidos a ofrecer tecnología 5G satelital

Marca por marca, qué autos se venden a tasa 0% en la Argentina

Julieta Silva, la mujer que atropelló y mató a su novio en Mendoza, ahora fue acusada por secuestrar a su pareja

Las imágenes del histórico logro del grupo del Ejército Argentino que llegó a la cima del Monte Kun del Himalaya

INFOBAE AMÉRICA
Miles de israelíes se volvieron

Miles de israelíes se volvieron a movilizar en Tel Aviv para pedir la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza

El régimen de Irán amenazó con bloquear el corredor impulsado por EEUU en el marco del acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia

Ucrania atacó un depósito de drones kamikaze en la región rusa de Tatarstán

Astronautas de la Crew-10 de SpaceX completaron su misión y regresaron a la Tierra tras cinco meses en la Estación Espacial Internacional

Reino Unido, Australia, Canadá y Alemania exigieron al dictador Aleksandr Lukashenko frenar la represión en Bielorrusia

TELESHOW
Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Eva Bargiela y Gianluca Simeone contaron cómo se preparan para la llegada de su bebé: “Hay nervios”

Lali Espósito contó cómo nació su amistad con Kylie Minogue: “Me dijo si me podía conocer”

Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos tras su viaje a Turquía con la China Suárez: el video

La tarde de campo de Daniela Celis y Thiago Medina con Julieta Poggio y Nacho Castañares: “En familia”

Dalma y Gianinna Maradona con Claudia Villafañe en Nueva York: de los homenajes a Diego al recital de Damas Gratis