Salud

De efectos en el cuerpo a los errores más comunes: cuáles son beneficios y riesgos del ayuno intermitente

Esta práctica, que se centra en la restricción alimentaria en determinados horarios, puede generar efectos no deseados si se realiza sin preparación previa, advierte el nutricionista David Duarte en Cosmopolitan. Qué dice la ciencia

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
El ayuno intermitente puede activar
El ayuno intermitente puede activar procesos de depuración celular si se realiza de manera adecuada y supervisada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ayuno intermitente, lejos de ser una simple tendencia impulsada por las redes sociales, ha captado el interés de especialistas en salud y nutrición por sus efectos potencialmente positivos en el organismo humano.

Sin embargo, su implementación no es universalmente segura ni recomendable sin una evaluación previa, como advierte el nutricionista David Duarte, creador del Sistema Unani y referente en terapias de nutrición integrativa.

En ese tono, en un análisis publicado por Cosmopolitan España, Duarte explica que el ayuno intermitente —la práctica de abstenerse de ingerir alimentos por largos periodos de tiempo determinados— puede aportar numerosos beneficios si se realiza bajo condiciones fisiológicas adecuadas. De lo contrario, podría generar efectos adversos, especialmente en personas con desequilibrios nutricionales o carencias específicas.

El ayuno intermitente puede retrasar
El ayuno intermitente puede retrasar el envejecimiento y prevenir enfermedades degenerativas con una nutrición adecuada (Freepik)

De acuerdo con un estudio publicado en Nature Medicine, una estrategia de ayuno con restricción temprana de la ventana de alimentación (es decir, concentrar la ingesta de alimentos en las primeras horas del día, como entre las 7 y las 15 horas, y ayunar el resto del tiempo) produjo mejoras notables en el control glucémico en adultos con riesgo de diabetes tipo 2. Este enfoque, que este comportamiento con días alternos de ayuno, superó en resultados a las dietas de restricción calórica continua.

Una práctica ancestral con implicancias actuales

Según Duarte, el ayuno intermitente no es un descubrimiento moderno, sino una costumbre con raíces antiguas que, aplicada correctamente, promueve mecanismos de depuración y renovación celular. “El cuerpo entra en un estado de eficiencia máxima cuando está correctamente nutrido y, luego, se le permite descansar”, aseguró.

Esta pausa alimentaria facilita que el organismo indique de forma natural lo que necesita, fomentando una relación más consciente con la alimentación, de acuerdo con el especialista.

Ayunos prolongados de hasta 72
Ayunos prolongados de hasta 72 horas podrían inducir procesos de autofagia, reciclando componentes celulares dañados (Freepik)

Un trabajo publicado en Cell Metabolism respalda esta observación al mostrar que, durante períodos de ayuno entre comidas, se activa el proceso de autofagia en tejidos clave como el hígado, el músculo y el cerebro. Esta respuesta, esencial para la regeneración celular y la homeostasis metabólica, revela que la interrupción alimentaria no sería solo un reposo digestivo, sino un disparador fisiológico de reparación estructural.

En ese sentido, el especialista recalca que antes de iniciar este proceso, es necesario corregir desequilibrios comunes, como la ingesta excesiva de carbohidratos frente a la escasa presencia de grasas saludables y aminoácidos esenciales. A menudo, dietas populares enfocadas exclusivamente en frutas y verduras no alcanzan a cubrir la variedad proteica necesaria, lo que puede comprometer la salud hormonal y neurológica.

Las etapas del ayuno, según el Sistema Unani

El método propuesto por Duarte contempla una reducción gradual de las ventanas de alimentación. Se comienza eliminando la cena, luego se restringen aún más los momentos del día en que se ingieren alimentos, hasta alcanzar un único momento de consumo diario.

Priorizar la estética sobre la
Priorizar la estética sobre la salud es el mayor error al adoptar el ayuno intermitente, advierte el especialista (Freepik)

En etapas más avanzadas, se consideran ayunos prolongados de hasta 48 o 72 horas. En este último caso, el cuerpo puede entrar en un proceso de autofagia, mediante el cual reciclaría componentes celulares dañados.

Una revisión sistemática publicada en BMC Medicine identificó que distintos tipos de ayuno intermitente —incluidos los modelos 5:2 (dos días no consecutivos de ayuno parcial por semana y cinco de alimentación normal), de días alternos (comer día por medio) o con ventanas restringidas (comer sólo durante un período limitado cada día, por ejemplo 8 horas)— se asociaría con mejoras claras en la composición corporal, reducción de marcadores inflamatorios y mayor sensibilidad a la insulina. Entre todas las variantes, el ayuno en días alternos fue el que mostró efectos más significativos en salud metabólica.

No obstante, Duarte enfatiza que este tipo de prácticas debe realizarse exclusivamente bajo la supervisión de un especialista. “No siempre es el momento adecuado”, subraya, y recuerda que solo un organismo bien nutrido puede beneficiarse del ayuno.

El ayuno intermitente activa procesos
El ayuno intermitente activa procesos de autofagia y regeneración celular, según investigaciones recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, una investigación publicada en Scientific Reports evaluó la combinación de ayuno diario de 16 horas con uno o dos días semanales de ayuno completo en personas con síntomas persistentes de COVID prolongado. El estudio reveló mejoras sostenidas en la fatiga, el estado de ánimo y la función cognitiva, lo que sugiere que el ayuno intermitente también puede tener aplicaciones terapéuticas más allá del control metabólico.

Uno de los argumentos que más eco ha tenido entre el público general es la supuesta mejora estética asociada al ayuno. Duarte lo confirma, pero matiza: “No solo mejora la piel y retrasa el envejecimiento, sino que también previene enfermedades degenerativas y condiciones como la menopausia precoz”. Sin embargo, advierte que estos beneficios dependen de una nutrición previa adecuada.

El mayor error: priorizar la estética sobre la salud

Duarte no pasa por alto los riesgos de una práctica mal aplicada: anemia, infecciones recurrentes, hongos, cefaleas y cansancio crónico son algunos de los síntomas que podrían surgir si el ayuno se practica sin preparación ni supervisión adecuada. En su opinión, uno de los errores más frecuentes es dejarse guiar por objetivos estéticos inmediatos sin considerar las necesidades reales del cuerpo.

Priorizar la estética sobre la
Priorizar la estética sobre la salud en el ayuno intermitente puede causar efectos adversos y complicaciones, como por ejemplo fatiga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuando se hacen cosas en momentos en los que el cuerpo no las puede resistir, aparecen consecuencias que no siempre se atribuyen correctamente”, advierte. El nutricionista insiste en la importancia de abordar cualquier cambio en los hábitos alimentarios con acompañamiento profesional.

Es que, de acuerdo con una perspectiva publicada en Frontiers in Nutrition, a largo plazo, el ayuno podría implicar pérdida de masa muscular, desalineación con los ritmos circadianos y elecciones alimentarias impulsadas por el “efecto recompensa”, factores que potencialmente se asocian con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular.

El ayuno intermitente puede ser una herramienta poderosa para mejorar la salud metabólica, fortalecer el sistema inmunológico y revitalizar órganos vitales. Pero debe adaptarse a las particularidades de cada persona. Tal como resume Duarte: “El cuerpo habla, pero para escucharlo, primero hay que nutrirlo bien”, ya que la eficacia de esta modalidad de alimentación no reside únicamente en dejar de comer, sino en cómo, cuándo y con qué preparación se aborda. Por lo cual, es esencial contar con el acompañamiento de un profesional de la salud.

Temas Relacionados

Ayuno intermitenteSistema UnaniSaludNutriciónEspañaTerapias de nutrición integrativaRenovación celularCosmopolitanNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

De la melatonina a la ashwagandha: qué suplementos son mejores para dormir, según la ciencia

La investigación médica ha revelado cuánto ayudan realmente estas opciones y cuáles son los posibles efectos asociados a su consumo

De la melatonina a la

La curiosa vida de los “merenguitos”, los crustáceos hallados por los científicos del CONICET en el cañón Mar del Plata

La expedición en convenio con una fundación estadounidense reveló la presencia de dos ejemplares con apariencia blanca y esponjosa. Un científico detalló a Infobae cómo usan sus pinzas y sobreviven en zonas inhóspitas y poco exploradas

La curiosa vida de los

Entrenamientos cortos o largos, guía para lograr una rutina equilibrada y efectiva

Establecer una planificación semanal que se adapte a las exigencias cotidianas y a las metas personales permite optimizar el rendimiento físico sin caer en el sobreentrenamiento. Por qué alternar la extensión de las sesiones es clave

Entrenamientos cortos o largos, guía

Alerta por un brote del virus chikungunya en el sur de China: cómo se transmite

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos pidieron a los viajeros extremar las precauciones ante la suba de infecciones. Cuáles son los síntomas y qué creen que causó la expansión

Alerta por un brote del

Accidentes domésticos en niños y adolescentes: cuáles son los más habituales y cómo evitarlos

La OMS estima que al año se producen en el mundo unas 950 mil muertes por esa causa. La médica intensivista del Hospital de Clínicas Vanesa Fulco explicó en Infobae en Vivo que la vigilancia constante adaptada a cada etapa es la mejor prevención

Accidentes domésticos en niños y
ÚLTIMAS NOTICIAS
La actividad industrial cayó 1,2%

La actividad industrial cayó 1,2% en junio, pero cerró el primer semestre con una mejora del 7,1%

Las medidas que tomará la Municipalidad de Córdoba tras hallar el origen del olor nauseabundo que afectó a la ciudad

Encontraron muerto al guía turístico argentino que estaba desaparecido en Paraguay

De la melatonina a la ashwagandha: qué suplementos son mejores para dormir, según la ciencia

La Corte Suprema pone en suspenso la extradición de un ex Brigadas Rojas que reclama Italia

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La reconstrucción de Mariupol avanza bajo el control ruso tras la devastación

Roman Polanski regresa a Estados Unidos con “J’accuse – El affaire Dreyfus", seis años después de su estreno

El líder de las bandas armadas de Haití amenazó con derrocar al Consejo Presidencial de Transición

La oposición brasileña reunió firmas para pedir la destitución del juez Alexandre de Moraes tras el arresto domiciliario de Bolsonaro

Las dudas sobre la imparcialidad del fiscal de la CPI Karim Khan retrasan la investigación en Venezuela

TELESHOW
Alex Caniggia fue tajante sobre

Alex Caniggia fue tajante sobre su pelea con Charlotte antes de viajar a China: “La bloqueé y priorizo a mi familia”

El sentido mensaje de Carolina Baldini a Gianluca Simeone por su retiro del fútbol: “Tener el coraje de jugártela”

Marcela Tauro se emocionó en vivo en el segundo aniversario de la muerte de su madre: “Pasa rápido”

Eva Bargiela reveló el nombre que eligieron con Gianluca Simeone para su hijo: “Íbamos cambiando todo el tiempo”

La palabra de Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi, acusado de violación: “Jamás la traté mal”