Ozzy Osbourne: cómo evolucionó su salud, desde las cirugías hasta el Parkinson que marcaron su final

Entre otras afecciones, Osbourne arrastraba desde 2003 las secuelas de un accidente con un cuatriciclo en su finca de Buckinghamshire (REUTERS/Mario Anzuoni)

El músico británico Ozzy Osbourne, ícono del heavy metal y voz fundacional de Black Sabbath, murió el martes 22 de julio a los 76 años, tras una larga etapa marcada por múltiples complicaciones de salud. En los últimos años, su vida estuvo signada por una lucha constante contra el Parkinson, severos traumatismos en la columna vertebral y una sucesión de intervenciones quirúrgicas que deterioraron progresivamente su calidad de vida.

El Parkinson fue el primer diagnóstico grave que Ozzy hizo público en enero de 2020, durante una entrevista en el programa “Good Morning America”.

Según explicó junto a su esposa Sharon Osbourne, se trataba de una forma de fase 2, caracterizada por una progresión lenta, pero con síntomas fluctuantes: “algunos días son buenos, otros muy difíciles”.

"No he vuelto a caminar bien desde entonces", dijo Ozzy tras la caída que describió como el inicio del periodo más doloroso de su vida Backgrid/The Grosby Group

Osbourne arrastraba desde 2003 las secuelas de un accidente con un cuatriciclo en su finca de Buckinghamshire, que le provocó una fractura cervical, clavícula y seis costillas rotas, además de hemorragias pulmonares que obligaron a una intervención quirúrgica de urgencia.

A raíz de ese incidente, se le implantaron varillas metálicas en la espalda. Sin embargo, en 2019, una nueva caída —esta vez desde el inodoro— desplazó esas estructuras internas y desencadenó lo que describió como el “periodo más largo, doloroso y miserable” de su vida.

“Me caí y aterricé mal... No he vuelto a caminar bien desde entonces”, recordó el músico en una entrevista posterior. A partir de ese momento, enfrentó múltiples cirugías —llegó a tener 15 tornillos en la columna— y fue sometido a una intensa rutina de fisioterapia.

A las consecuencias del Parkinson y los accidentes se sumaron los efectos secundarios del tratamiento. “Estoy tomando muchos medicamentos, principalmente por la operación... Tengo adormecimiento en este brazo y las piernas se me enfrían. No sé si es el Parkinson o qué”, dijo.

Osbourne atribuía gran parte del deterioro físico no solo a la enfermedad, sino a las consecuencias quirúrgicas del accidente REUTERS/Russell Cheyne/File Photo

Aunque la enfermedad neurológica que padecía era de evolución lenta, Osbourne consideraba que el deterioro físico derivaba en gran medida de la cirugía tras el accidente de cuatriciclo: “Cuando me caí en 2003, seguí de gira y ya tenía Parkinson. Fue esa maldita cirugía”.

Otro aspecto decisivo en su trayectoria personal fue la lucha contra el alcohol y las drogas, adicciones que arrastraba desde la década del setenta. En sus últimos años, Ozzy reconoció no estar completamente sobrio, pero afirmó que había dejado el alcohol.

Ozzy Osbourne fue padre de seis hijos, fruto de dos matrimonios. Compartió tres hijos —Jessica, Louis y Elliot— con su primera esposa, Thelma Riley. Con su actual esposa Sharon Osbourne tuvo a Aimee, Kelly y Jack.

Qué es el Parkinson

El Parkinson es un trastorno neurodegenerativo que afecta a las neuronas productoras de dopamina en una región del cerebro llamada sustancia negra (Imagen ilustrativa Infobae)

A Ozzy Osbourne le diagnosticaron Parkinson en 2020, tras una grave caída que le provocó problemas para caminar.

La enfermedad de Parkinson afecta a más de 8,5 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta patología es una afección cerebral que causa trastornos del movimiento, mentales y del sueño, dolor y otros problemas de salud, los cuales empeoran con el tiempo, señaló el máximo ente sanitario internacional.

Según la Fundación de Parkinson de EE. UU., esta enfermedad es un trastorno neurodegenerativo que afecta a las neuronas productoras de dopamina, un neurotransmisor o “mensajero químico” responsable de los movimientos normales del cuerpo, en un área específica del cerebro llamada sustancia negra. Aunque las causas aún son en gran parte desconocidas, los científicos creen que se debe a una combinación de factores genéticos y ambientales.

El doctor Norberto Raschella, médico neurólogo y jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Austral, explicó a Infobae: “La enfermedad de Parkinson es la segunda causa de enfermedad neurodegenerativa en adultos, después de la enfermedad de Alzheimer. Se estima que cerca del 1% al 4% de la población puede llegar a padecer Parkinson. Esta enfermedad involucra no solo aspectos motrices, sino también aspectos en otras esferas cognitivas, conductuales y del comportamiento”.

Temblor en reposo, lentitud motora, rigidez muscular y alteraciones en el equilibrio son algunos de los síntomas más comunes del Parkinson (Freepik)

Existen cinco etapas de la enfermedad, según el nivel de discapacidad clínica. De acuerdo a la Fundación de Parkinson, las etapas 1 y 2 representan la etapa inicial, 2 y 3 la etapa media y 4 y 5 la etapa avanzada.

Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente, con el paso de los años. La progresión es a menudo diferente en cada persona debido a la diversidad de la enfermedad, afirmó la Fundación de Parkinson de EE. UU. Las personas con esta condición pueden experimentar:

Temblor , principalmente en reposo en las manos.

Lentitud y falta de movimiento (bradicinesia e hipocinesia).

Rigidez de las extremidades .

Problemas de la marcha y el equilibrio (inestabilidad postural).

Además de los síntomas motores, el Parkinson presenta síntomas no motores, que muchas veces afectan más la calidad de vida. Estos incluyen: depresión, ansiedad, apatía, alucinaciones, estreñimiento, hipotensión ortostática, trastornos del sueño, pérdida del olfato y deficiencias cognitivas.

La causa sigue siendo en gran parte desconocida. “Los científicos creen que el Parkinson se debe a una combinación de factores genéticos y ambientales. Aunque no hay cura, las opciones de tratamiento varían e incluyen medicamentos, ajustes en el estilo de vida y cirugía”, dijo la Fundación de Parkinson de EE. UU.

La bradicinesia, o lentitud de movimiento, es una de las manifestaciones más características de la enfermedad de Parkinson

El doctor Raschella afirmó: “Es fundamental para la calidad de vida de estos pacientes llevar a cabo un tratamiento racional e individualizado. Actualmente, hay una amplia gama de opciones farmacológicas y no farmacológicas, incluidas intervenciones mínimamente invasivas y quirúrgicas, que deben ser seleccionadas cuidadosamente según las necesidades de cada paciente”.

En una entrevista con Rolling Stone realizada en 2023, Osbourne expresó el deseo de volver a los escenarios, aunque sea para una última vez: “Solo quiero estar lo suficientemente bien para hacer un show donde pueda decir: ‘Hola chicos, muchas gracias por mi vida’”. Y luego agregó una frase que resonaría tras su muerte: “Eso es lo que estoy buscando, y si me caigo muerto al final, moriré siendo un hombre feliz”.

Finalmente, aunque no murió en el escenario, Ozzy Osbourne casi cumplió su palabra y falleció menos de tres semanas después del que sería su último recital.