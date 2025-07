El gran mito de las monodietas prometen resultados rápidos pero ponen en riesgo la salud

Seguir un solo alimento por días limita nutrientes esenciales para el cuerpo (Imagen ilustrativa Infobae)

Estas dietas milagro, que proponen consumir un solo alimento o un grupo muy limitado durante días o semanas, seducen a quienes buscan resultados inmediatos. Sin embargo, expertos en nutrición y recientes investigaciones científicas advierten que, lejos de ser una solución efectiva y segura, las monodietas pueden poner en riesgo la salud y carecen de respaldo científico.

Según un análisis publicado por Healthline, la monodieta obtiene una puntuación de apenas 0,58 sobre 5 en criterios de salud, sostenibilidad y evidencia, lo que subraya la necesidad de repensar estos métodos y apostar por una alimentación equilibrada y personalizada.

¿Qué son las monodietas y por qué resultan tan atractivas?

Las monodietas, también conocidas como dietas monotróficas, consisten en consumir exclusivamente un solo tipo de alimento o un grupo muy reducido durante un periodo determinado.

Ejemplos populares incluyen la dieta de la piña, la manzana, la sandía, el melocotón, el arroz, el atún o la leche. Su éxito radica en la aparente simplicidad y la promesa de perder peso rápidamente, sin la necesidad de contar calorías ni planificar menús complejos.

Ana Montero Bravo, licenciada en ciencias farmacéuticas y de la salud de la Universidad de San Pablo, cuenta en una nota publicada en la revista The Conversation, que “las monodietas pueden llegar a ser peligrosas, especialmente si se prolongan en el tiempo”.

La experta señala que estas dietas suelen presentarse como soluciones perfectas para quienes desean perder “esos kilos de más” y lucir un cuerpo ideal en verano. Sin embargo, la realidad detrás de estas propuestas es mucho menos favorable de lo que aparentan.

Entre otros alimentos comunes en estas dietas se encuentran las papas, huevos, bananas, peras, chocolate y pomelo. Algunas variantes permiten alternar entre diferentes alimentos en cada comida, pero siempre dentro de un grupo muy limitado.

Mecanismos de pérdida de peso: ¿por qué los resultados son temporales?

El atractivo principal de las monodietas es la rápida pérdida de peso que prometen. Esta reducción suele deberse a una drástica disminución de la ingesta calórica, lo que provoca una bajada de peso a corto plazo. Sin embargo, el proceso fisiológico detrás de esta pérdida no implica una reducción significativa de la grasa corporal.

Según explicó Montero Bravo en The Conversation, al reducir de forma tan drástica las calorías, el organismo recurre primero a las reservas de glucógeno hepático para mantener los niveles de glucosa en sangre. Una vez agotadas estas reservas, el cuerpo comienza a utilizar masa muscular para obtener aminoácidos y sintetizar glucosa, lo que puede llevar a una pérdida considerable de masa muscular y agua, más que de grasa.

Riesgos y efectos adversos: deficiencias nutricionales y problemas de salud

Más allá de la falta de resultados duraderos, las monodietas pueden acarrear riesgos importantes para la salud. El principal peligro es la deficiencia de nutrientes esenciales. Al limitar la alimentación a un solo alimento, se dejan de consumir proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales necesarios para el correcto funcionamiento del organismo.

Montero Bravo advierte que estas dietas pueden provocar problemas digestivos, trastornos metabólicos, alteraciones hormonales, desequilibrios electrolíticos y problemas osteomusculares, especialmente en personas con condiciones de salud previas.

Además, la restricción radical de nutrientes puede afectar el equilibrio de neurotransmisores en el cerebro, generando irritabilidad, fatiga y un impacto negativo en el bienestar emocional.

Otro riesgo relevante es el desarrollo de una relación poco saludable con la comida, marcada por la restricción y la culpa. En casos extremos, esto puede derivar en trastornos alimentarios como la ortorexia o la anorexia nerviosa. Healthline subraya que la monodieta “no está respaldada por la investigación y es probable que conduzca a deficiencias nutricionales a largo plazo”.

Un estudio, liderado por científicos de King’s College London y Harvard Medical School analizó las respuestas individuales a los alimentos en más de 1.000 participantes, incluidos 700 gemelos idénticos.

Los resultados, presentados en la American Society for Nutrition, revelaron que la genética solo explica una parte limitada de la respuesta metabólica a grasas y carbohidratos, mientras que factores ambientales como el sueño, el estrés, el ejercicio y la diversidad del microbioma intestinal tienen un papel más relevante.

La doctora Sarah Berry, destacó en una entrevista con The New York Times, que “ha mostrado cuánto no es genético y, por tanto, modificable”. El estudio sugiere que la personalización de la dieta, basada en el estilo de vida y el entorno, puede ser más efectiva que las recomendaciones universales.

Alternativas recomendadas: alimentación equilibrada y personalizada

Frente a la ineficacia y los riesgos de las monodietas, los expertos coinciden en recomendar patrones de alimentación equilibrada, variada y adaptada a cada persona.

Un estudio publicado en Nature Medicine, liderado por la Universidad de Harvard, analizó los hábitos alimentarios de más de 105.000 personas durante 30 años y concluyó que el Índice de Alimentación Saludable Alternativa (AHEI), que prioriza frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos, legumbres y grasas saludables, se asocia con un 86% más de probabilidades de llegar a los 70 años en buen estado de salud físico y mental.

