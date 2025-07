3 verduras con más vitamina C que la naranja: una guía basada en evidencia científica

Especialistas recomiendan incorporar pimiento rojo, brócoli y repollo en la dieta diaria para optimizar la ingesta de vitamina C (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la cultura popular, la naranja se ha posicionado como el símbolo de la vitamina C. Sin embargo, varios vegetales superan ampliamente a este cítrico en el contenido de este nutriente esencial, según expertos en nutrición consultados por Real Simple.

Además de reforzar el sistema inmunológico, la vitamina C cumple funciones clave para la salud general. Conocer fuentes alternativas de vitamina C puede transformar la planificación de la alimentación diaria.

Más allá del sistema inmunológico: los amplios beneficios de la vitamina C

La vitamina C (ácido ascórbico) es un compuesto hidrosoluble fundamental que el cuerpo humano no produce, por lo que debe obtenerse exclusivamente a través de la alimentación. Su papel como antioxidante es central: neutraliza radicales libres, moléculas responsables del daño celular, el envejecimiento prematuro y múltiples enfermedades crónicas.

Además, participa activamente en la síntesis de colágeno, proteína que mantiene la integridad de la piel, los huesos, los cartílagos y los vasos sanguíneos. También potencia la absorción de hierro no hemo, presente en vegetales, lo que la convierte en un nutriente clave para personas con dietas vegetarianas o veganas.

Estudios recientes vinculan la vitamina C con beneficios cardiovasculares, antiinflamatorios y mejora de la función cognitiva (Freepik)

Aunque la vitamina C ha sido históricamente asociada al refuerzo del sistema inmunológico, investigaciones actuales amplían su relevancia a otras áreas críticas de la salud. Un estudio en Nutrients documentó sus efectos antiinflamatorios y cardiovasculares, mientras que otra publicación en Frontiers in Aging Neuroscience confirmó su impacto positivo en la función cognitiva.

La vitamina C participa en la producción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, esenciales para el estado de ánimo, el sueño y la concentración. Además, un metaanálisis publicado en The American Journal of Clinical Nutrition reveló que una ingesta adecuada se asocia con menor riesgo de hipertensión, deterioro cognitivo, enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer.

La naranja, símbolo cultural pero no líder nutricional

Durante décadas, la naranja ha sido el ícono de la vitamina C. Sin embargo, según datos oficiales de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), una naranja pequeña contiene alrededor de 50 mg de vitamina C, lo que equivale al 56 % del requerimiento diario en mujeres y al 67 % en hombres.

La vitamina C es esencial para la síntesis de colágeno, la absorción de hierro y la protección antioxidante del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto ha llevado a muchas personas a considerar los cítricos como su única fuente fiable de este nutriente. Sin embargo, diversas verduras comunes superan ampliamente su contenido, ofreciendo una vía más eficiente y variada para cumplir con los requerimientos nutricionales.

Vegetales que superan ampliamente a la naranja en vitamina C

El medio Real Simple publicó un listado de vegetales con contenido superior de vitamina C, basado en datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Estos son los más destacados:

Pimiento rojo crudo : una taza contiene 118 mg , más del doble que una naranja. También es fuente de vitamina A , beneficiosa para la visión y la piel.

Brócoli cocido: aporta 102 mg por taza, junto con fibra, vitamina K y folato, claves para la salud celular y cardiovascular.

El brócoli cocido y el repollo crudo superan a la naranja en contenido de vitamina C y ofrecen nutrientes adicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Repollo: 100 gramos en crudo concentran 93 mg, además de magnesio, fibra, vitamina K y antioxidantes.

Estrategias simples para enriquecer la dieta diaria

Incluir estos vegetales en la alimentación cotidiana es una decisión práctica y eficiente. Estas son algunas estrategias útiles:

Pimientos rojos (morron) en tiras como snack o rellenos con arroz y legumbres.

Brócoli asado o salteado con aceite de oliva, ajo y limón.

Repollo en chips horneados, salteados o como base de ensaladas.

Se recomienda además combinar estos vegetales con legumbres, cereales integrales y semillas, para mejorar la absorción de hierro, optimizar la biodisponibilidad de nutrientes y potenciar el efecto sinérgico de los alimentos.

La revalorización de los vegetales como fuentes superiores de vitamina C impulsa un cambio cultural y educativo en la alimentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conocimiento actual en nutrición plantea una revalorización de los vegetales como fuentes superiores de vitamina C. Ya no se trata solo de prevenir un resfriado, sino de potenciar la salud integral mediante una dieta rica en antioxidantes, vitaminas y minerales clave.

El cambio de enfoque no solo es nutricional, sino también educativo y cultural: alejarse del mito del cítrico como única solución y abrir paso a una alimentación más diversa y científicamente respaldada.