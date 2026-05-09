Protagonizó una persecución desde Devoto hasta La Tablada y lo atraparon cuando se escondía en la cucha de un perro

Así fue el momento en el que registraron el robo en Villa Devoto

Dos delincuentes fueron detenidos por agentes de la Policía de la Ciudad acusados de robar pertenencias de vehículos estacionados en la vía pública en Villa Devoto. El hecho desencadenó una persecución policial que culminó en La Tablada y fue posible tras la detección del automóvil en el que se desplazaban gracias al Anillo Digital, ya que el sistema alertó sobre el rodado con pedido de secuestro.

El incidente comenzó cuando un operador del Centro de Monitoreo Urbano observó un robo sobre la calle Mercedes, casi esquina Asunción. Luego de que concretaran el acto criminal, los sospechosos huyeron en un Ford Fiesta azul, cuyas características fueron informadas al personal del Anillo Digital.

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De esta manera, lograron identificar que el vehículo circulaba sobre la General Paz, a la altura de la avenida de los Corrales. Tras recibir la alerta, los efectivos visualizaron el auto e intentaron detenerlo. Los ocupantes no acataron la orden y escaparon rumbo a Villa Insuperable, en la localidad de La Tablada, partido de La Matanza.

Luego de una persecución que abarcó varias cuadras, los delincuentes abandonaron el vehículo en la zona de Colón y Reconquista y continuaron la huida a pie. De acuerdo con la información publicada por Primer Plano Online, uno de los sospechosos fue alcanzado y detenido por la policía.

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La cucha en donde se escondió uno de los delincuentes (Gentileza: Primer Plano Online)

Durante la requisa del Ford Fiesta, se hallaron tres llaves codificadas, dinero en efectivo y varias tarjetas. No obstante, mientras los agentes inspeccionaban el automóvil, una vecina de La Tablada avisó que el segundo sospechoso se encontraba oculto en la cucha de un perro que tenía en el jardín de su casa. El hombre, al notar la presencia policial, intentó huir nuevamente, pero fue reducido.

Al identificarlo, constataron que tenía 34 años y era el conductor que había evadido la detención en el primer intento. Además, se comprobó que registraba dos pedidos de captura vigentes: uno por encubrimiento agravado solicitado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25, y otro por robo calificado pedido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4 de Lomas de Zamora.

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Ambos detenidos quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6, que dispuso la incomunicación de los sospechosos, el secuestro del rodado y de los elementos incautados, además de la adopción de las medidas procesales correspondientes.

Cuatro detenidos tras persecución y tiroteo con la Policía en el conurbano bonaerense

Una banda de cuatro delincuentes fue detenida tras una persecución y tiroteo con la Policía Bonaerense en las primeras horas del miércoles. Todo comenzó en la localidad de Haedo, partido de Morón, pero la secuencia culminó en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza.

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Un vehículo policial blanco con luces azules circula en una carretera nocturna. Posteriormente, un coche blanco aparece volcado sobre un lateral en la misma vía. Se observa una persona de pie cerca del vehículo siniestrado, cuyas puertas están abiertas. Luces intermitentes azules son visibles cerca del coche volcado. Las imágenes corresponden a una secuencia de vigilancia que registra un incidente vehicular.

Según fuentes policiales consultadas por Infobae, los sospechosos pretendían realizar una entradera en un domicilio cuando fueron sorprendidos por el personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría 2ª de Morón, en el marco de un operativo de prevención de robos domiciliarios.

Los agentes patrullaban la intersección de Flora y Dalmacio Vélez Sarsfield cuando advirtieron la presencia de un Peugeot 308 negro con cuatro ocupantes. Al notar la vigilancia, los sospechosos huyeron a toda velocidad, lo que desencadenó un operativo cerrojo de urgencia.

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La persecución se extendió por casi un kilómetro y medio hasta terminar en la intersección de avenida Don Bosco y Camino de Cintura, en Villa Luzuriaga, donde el vehículo chocó contra un poste de luz. Tras el impacto, los ocupantes descendieron rápidamente del automóvil.

En ese momento, uno de ellos extrajo un arma de fuego y apuntó contra el personal policial, lo cual derivó en un enfrentamiento armado. El video difundido por la fuerza mostró el momento en que los delincuentes intentaron escapar a pie mientras se produce el tiroteo a la vera del Camino de Cintura.

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Este video documenta la conclusión de un operativo policial nocturno. Se observan un vehículo policial con luces encendidas y un automóvil negro (patente AA 577 KE) con puertas y maletero abiertos en una calle. En el suelo se exhiben diversas herramientas. Dos individuos son vistos inmovilizados en el suelo. El evento se relaciona con un robo y persecución en Villa Luzuriaga, resultando en cuatro detenciones.

Durante el tiroteo, uno de los delincuentes resultó herido por proyectiles en el abdomen y la espalda, por lo que requirió una intervención quirúrgica. Otros dos integrantes de la banda sufrieron lesiones menores: uno en el cuero cabelludo y otro en las extremidades inferiores. Todos fueron trasladados al hospital local. El cuarto detenido y los policías que participaron en el operativo resultaron ilesos.

En el lugar de la detención, la policía incautó un revólver calibre .22 largo cargado, así como herramientas (llaves y un criquet) habitualmente usadas para cometer robos denominados “escruches”. Los detenidos fueron identificados como L.N. (23 años), R.L. (34), F.G. (21) y J.C. (23).

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La inspección de los registros policiales permitió determinar que el Peugeot 308 en el que se desplazaban los acusados tenía un pedido de secuestro activo por robo automotor desde el 25 de abril, solicitado por la Comisaría 1ª de Morón.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de Morón, bajo la fiscal Paula Salevsky, quien imputó a los sospechosos por tenencia ilegal de arma de fuego, resistencia a la autoridad, disparos de arma de fuego y encubrimiento agravado por el uso de un vehículo robado.

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