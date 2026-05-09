Crimen y Justicia

Un adolescente de 14 años recibió un disparo en medio de un conflicto entre bandas en Paraná

Un menor fue trasladado de urgencia a un hospital tras recibir un disparo durante un choque entre grupos rivales, ocurrido en una zona concurrida cerca del Puente Laprida

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Hospital San Roque de Paraná dond fue trasladado el adolescente herido (Google Maps)
Hospital San Roque de Paraná dond fue trasladado el adolescente herido (Google Maps)

Un adolescente de 14 años fue hospitalizado este viernes tras resultar herido de arma de fuego. El hecho ocurrió durante un enfrentamiento entre dos grupos que mantenía conficto en las cercanías del Puente Laprida, en Paraná.

El menor fue víctima de un disparo en la zona derecha de la espalda y tuvo que ser atendido de urgencia para recibir atención médica. Tras la balacera, fue asistido en el barrio Humito para luego ser derivado al Centro de Salud Carrillo y, finalmente trasladado de urgencia al hospital San Roque debido a la gravedad de la lesión, según detalló Reporte100.7.

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De acuerdo con fuentes de la investigación, los implicados pertenecerían a bandas rivales con antecedentes de conflicto. Sin embargo, la situación sigue siendo evaluada para determinar responsabilidades y las circunstancias exactas del ataque.

Un adolescente recibe un disparo en conflicto entre bandas cerca del Puente Laprida
Un adolescente recibe un disparo en conflicto entre bandas cerca del Puente Laprida

El episodio, ocurrido a las 16:30 en una zona transitada de la capital entrerriana, causó preocupación entre los vecinos por haberse producido en plena tarde y en un sector con habitual circulación de personas y vehículos. Personal policial realizó un operativo especial en el área para intentar identificar a los presuntos autores y avanzar en el esclarecimiento del caso.

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Muchas de estas disputas se relacionan con el narcomenudeo y el control territorial. Las investigaciones señalan que algunos de los enfrentamientos más graves involucran a grupos familiares con antecedentes en la venta de drogas, que mantienen rivalidades históricas o que buscan consolidarse en el negocio.

Otro adolescente herido

Otro adolescente fue herido el mismo viernes cuando el menor de 16 años intentó robar una distribuidora ubicada en Castelli y pasaje Paraná, al norte de la ciudad de Santa Fe. El joven, acompañado por otro sujeto y ambos munidos con escopetas, irrumpió en el local, donde enfrentaron la resistencia del dueño, hombre de 57 años, y su hija, de 27.

Distribuidora ubicada en inmediaciones de Castelli y pasaje Paraná, en la ciudad de Santa Fe donde ocurrió el robo (Fuente: Sin Mordaza)
Distribuidora ubicada en inmediaciones de Castelli y pasaje Paraná, en la ciudad de Santa Fe donde ocurrió el robo (Fuente: Sin Mordaza)

La situación escaló cuando, tras un forcejeo dentro del comercio, la joven logró desarmar al adolescente, produciéndose un disparo que lo hirió con su propia arma. La llegada de efectivos de las comisarías 9ª y 10ª junto al Comando Radioeléctrico permitió la detención del menor y el secuestro de una escopeta calibre 16 y otra 12/70.

Vecinos alertaron al 911 por los gritos y disparos escuchados durante el asalto, lo que facilitó el rápido operativo policial. Según la reconstrucción oficial, el propietario del comercio no sufrió heridas, aunque la hija padeció lesiones menores al forcejear con los asaltantes.

El adolescente herido fue trasladado al hospital Cullen bajo custodia. El hecho fue comunicado a la Jefatura de la Unidad Regional I y tomó intervención el Ministerio Público de la Acusación (MPA), involucrando a fiscales de Homicidios y de Menores.

De acuerdo con fuentes judiciales, el fiscal de Homicidios decidió no tomar medidas contra la mujer al interpretar que actuó bajo legítima defensa. La situación procesal del menor será definida en las próximas horas. Por disposición judicial, personal del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó peritajes en la distribuidora.

El comerciante relató que en los días previos ya había sufrido varios robos: “Ya me habían sacado un montón de mercadería y cigarrillos; prácticamente me vaciaban las estanterías”, sostuvo en diálogo con el medio Sin Mordaza.

El Ministerio Público de la Acusación evalúa los antecedentes del adolescente y de su acompañante, mientras se intenta determinar si están vinculados a otros hechos delictivos recientes en el barrio. La secuencia del asalto y la reacción de la joven reavivaron el debate sobre la inseguridad en la zona norte de la ciudad y las dificultades que enfrentan los comerciantes ante la reiteración de hechos violentos.

Ambos sucesos reflejan la preocupación creciente por la participación de menores en situaciones de violencia armada y delictiva, un fenómeno que inquieta a vecinos y autoridades en distintas ciudades del litoral argentino.

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