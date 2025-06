Jugo de remolacha, té verde y café, aliados para un hígado sano

Expertos destacan los beneficios del jugo de remolacha, té verde y café para la salud hepática

El jugo de remolacha, el té verde y el café son cada vez más reconocidos como aliados naturales para mantener la salud del hígado. Diversos estudios señalan que incluir estas bebidas en la dieta diaria puede contribuir a preservar la función hepática, reducir la inflamación y proteger frente a enfermedades como la cirrosis o el hígado graso. Sus propiedades antioxidantes y su capacidad para promover la limpieza y el buen funcionamiento de este órgano convierten al jugo de remolacha, al té verde y al café en opciones simples y accesibles para quienes buscan fortalecer el bienestar hepático de forma natural.

Cuáles son los beneficios del jugo de remolacha para el hígado

El jugo de remolacha posee múltiples beneficios para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de remolacha es reconocido por sus beneficios para la salud del hígado, gracias a su alto contenido de antioxidantes y nutrientes que contribuyen a proteger y estimular el buen funcionamiento hepático. Entre sus propiedades más relevantes se encuentran el potasio, la vitamina C y la betalaína, compuestos que ayudan a reducir la inflamación y combatir el daño oxidativo en las células del hígado. La betalaína, en particular, se destaca por su capacidad para prevenir complicaciones como el síndrome hepatopulmonar en personas con cirrosis.

Diversos estudios respaldan el consumo de jugo de remolacha como una estrategia eficaz para prevenir enfermedades hepáticas, incluida la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Organizaciones como FundaHígado lo consideran una de las opciones más efectivas para limpiar y proteger este órgano vital.

Para aprovechar al máximo estos beneficios, se recomienda consumir jugo de remolacha fresco y sin azúcares añadidos, preferiblemente integrado en una dieta balanceada. No obstante, antes de iniciar cualquier cambio significativo en la alimentación, es conveniente consultar con un profesional de la salud, especialmente en el caso de personas con condiciones hepáticas preexistentes.

Los beneficios del té verde para el hígado

El té verde aporta una serie de beneficios a la salud del hígado (Freepik)

El té verde aporta una serie de beneficios a la salud del hígado, destacándose principalmente por su contenido en antioxidantes como las catequinas, que ayudan a reducir la inflamación y el daño celular. Beber té verde de manera regular se ha asociado con una menor incidencia de enfermedades hepáticas, incluidas la cirrosis, el hígado graso no alcohólico y la hepatitis. Un metaanálisis publicado en el International Journal of Clinical and Experimental Medicine indicó que el consumo habitual de esta infusión puede disminuir significativamente el riesgo de desarrollar patologías hepáticas graves.

Además, el té verde favorece el metabolismo de las grasas y contribuye a limitar la acumulación de lípidos en el hígado, lo cual resulta valioso para personas con tendencia al hígado graso. No obstante, expertos advierten que los extractos concentrados de té verde pueden elevar los valores de las enzimas hepáticas en algunos casos, por lo que se recomienda consumirlo en forma de infusión natural y con moderación.

Medical News Today indica que incorporar el té verde como parte de una dieta equilibrada puede ser una estrategia eficaz para preservar la salud del hígado, siempre con el acompañamiento de recomendaciones profesionales y evitando excesos.

Cómo ayuda el café a evitar la cirrosis

El consumo moderado de café puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar cirrosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo moderado de café ha demostrado efectos protectores sobre el hígado y, en particular, puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar cirrosis. Según la organización British Liver Trust y varios estudios recientes, beber café de forma habitual se asocia a una menor incidencia tanto de cirrosis como de ciertos tipos de cáncer hepático. Los compuestos bioactivos presentes en el café, como los antioxidantes y las sustancias antiinflamatorias, contribuyen a limitar el daño celular y la fibrosis que puede derivar en una cirrosis.

Según un estudio citado por Medical News Today, incluso el café descafeinado y el café instantáneo han mostrado beneficios similares, lo que sugiere que los efectos positivos no se deben exclusivamente a la cafeína, sino a otros componentes del grano de café. Se ha observado que el consumo de tres a cuatro tazas diarias está vinculado con menores tasas de enfermedades hepáticas crónicas.

Sumar el café a la rutina diaria, preferiblemente sin azúcares ni cremas añadidas, puede ser una estrategia sencilla para apoyar la salud del hígado y bajar el riesgo de cirrosis, siempre dentro de una alimentación saludable y tras consultar con un profesional de la salud en caso de condiciones previas.