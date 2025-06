¿Sólo las personas mayores padecen la enfermedad de Parkinson?

El Parkinson no es exclusivo de las personas mayores; también puede afectar a niños y adolescentes en raros casos (Freepik)

Contrario a la creencia popular, la enfermedad de Parkinson no es exclusiva de las personas mayores. Según un número especial de Very Well dedicado a la enfermedad, aunque la edad promedio de diagnóstico ronda los 60 años, esta condición neurológica puede manifestarse en individuos de todas las edades, incluso en niños y adolescentes. De hecho, la mayoría de las personas nunca desarrolla esta enfermedad, sin importar su edad.

La enfermedad de Parkinson es una patología cerebral que provoca temblores, problemas de equilibrio y coordinación, además de rigidez en brazos y piernas. Aunque no existe cura, los tratamientos disponibles pueden ayudar significativamente con los síntomas, por lo que el diagnóstico temprano resulta fundamental para el manejo efectivo de la condición.

Estadísticas de edad y diagnóstico

Según Very Well, los médicos consideran que la mayoría de las personas comienzan a mostrar signos de Parkinson durante la mediana edad. Las probabilidades de desarrollar la patología aumentan con la edad, pero solo hasta cierto punto: es más frecuente en personas entre los 70 y 80 años que en aquellas entre los 60 y 70 años.

Sin embargo, existe un dato revelador: si una persona no ha sido diagnosticada con Parkinson al cumplir 80 años, sus probabilidades de desarrollarlo se vuelven considerablemente menores, incluso más bajas que cuando tenía 60 o 70 años.

La mayoría de los diagnósticos de Parkinson ocurre después de los 60 años, pero existen variantes de inicio temprano (verywell)

Parkinson de inicio temprano

Cuando alguien recibe el diagnóstico antes de cumplir 50 años, se denomina “enfermedad de Parkinson de inicio temprano“. Esta variante representa únicamente entre el 5% y 10% de todos los casos de Parkinson, según la información publicada por Very Well.

Los datos revelan que solo aproximadamente el 2% de las personas diagnosticadas con Parkinson tienen menos de 40 años.

No obstante, es posible que algunos médicos de atención primaria pasen por alto casos en este grupo etario, precisamente porque resulta tan inusual desarrollar la enfermedad a edad tan temprana.

Casos juveniles y factores genéticos

En casos excepcionales, algunas personas reciben el diagnóstico antes de cumplir 20 años. Esta presentación se conoce como “enfermedad de Parkinson juvenil” y tiende a manifestarse en familias con antecedentes de la condición. Los investigadores han identificado varios genes vinculados con el desarrollo de Parkinson.

Las personas con Parkinson de inicio temprano tienen mayor probabilidad de presentar factores genéticos como causa de su condición. De acuerdo con Very Well, los expertos Stewart A Factor y William J Weiner documentaron estas características en sus investigaciones sobre el diagnóstico y manejo clínico de la enfermedad.

Diferencias en el tratamiento según la edad

Solo entre el 5% y el 10% de los casos de Parkinson son de inicio temprano, diagnosticados antes de los 50 años (Freepik)

El tratamiento del Parkinson puede variar según la edad del paciente. Ciertos enfoques terapéuticos, incluido el ejercicio, pueden resultar más efectivos en personas jóvenes con la enfermedad. Esta diferencia en la respuesta al tratamiento subraya la importancia de adaptar las estrategias terapéuticas a las características específicas de cada grupo etario.

La identificación temprana de la patología permite implementar intervenciones que pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes, independientemente de su edad al momento del diagnóstico.

El Parkinson, aunque más común después de los 50 años, puede afectar a personas de cualquier edad. La disponibilidad de tratamientos efectivos y la importancia del diagnóstico temprano ofrecen esperanza a quienes enfrentan esta condición, recordando que la edad es solo uno de los factores de riesgo y que la mayoría de las personas nunca la desarrolla.