Hipertricosis, la condición genética detrás del “síndrome del hombre lobo”

Lalit Patidar, un joven de 18 años de la India, ha sido reconocido por el Récord Guinness como el hombre con el rostro más cubierto de vello en el mundo. Y según el contenido de sus redes, ha decidido que no sea un problema para su existencia.

Su caso ha puesto nuevamente en discusión la hipertricosis, una rara condición que provoca un crecimiento anormal del pelo en distintas zonas del cuerpo.

La hipertricosis es un trastorno poco frecuente. Puede presentarse desde el nacimiento o desarrollarse en la vida adulta debido a distintos factores. Afecta tanto a hombres como a mujeres y se distingue del hirsutismo, que se relaciona con un crecimiento excesivo de vello terminal en mujeres en áreas dependientes de los andrógenos.

El caso de Lalit Patidar

Patidar nació con hipertricosis congénita y recibió el diagnóstico cuando tenía seis años. Su rostro está cubierto de vello en un 95%, con una densidad de 201,72 pelos por centímetro cuadrado. Este rasgo distintivo le valió el reconocimiento de Guinness World Records en el programa El Show dei Record, donde un tricólogo midió la cantidad de vello en su rostro.

La enfermedad no tiene cura. El crecimiento del pelo puede alcanzar hasta 5 centímetros de largo en la cara, los brazos y otras partes del cuerpo. Quienes la padecen recurren a métodos como el afeitado, la depilación con cera o el recorte para controlar el crecimiento.

Patidar relató que durante su infancia fue víctima de burlas. Sus compañeros lo llamaban “el niño mono” y algunos le temían. Sin embargo, con el tiempo, el rechazo inicial dio paso a la aceptación. “Tenían miedo de mí, pero se dieron cuenta de que era exactamente igual a ellos cuando hablaban conmigo. Lo único que era diferente era mi aspecto”, dijo al Daily Star.

A pesar de las dificultades, Patidar ha logrado construir una comunidad en redes sociales con más de 265.000 seguidores en Instagram y 108.000 suscriptores en YouTube, donde muestra aspectos de su vida cotidiana.

Supatra ‘Natty’ Susuphan, es otro caso que resonó mundialmente. Se trata de una joven de Bangkok, la capital de Tailandia, quien fue reconocida en 2010 por el Libro de Récords Mundiales Guinness como la chica con más vello en el mundo, debido a una condición genética.

Causas y tipos de hipertricosis

“La hipertricosis congénita consiste en el crecimiento desmesurado del vello en todo el cuerpo tanto en grosor como cantidad en partes del cuerpo donde no es habitual, es muy poco frecuente la hiperricosis que presenta este caso”, explica a Infobae la dermatóloga, Viviana Leiro, dermatóloga.

Según los NIH, existen diversas formas de hipertricosis, que pueden clasificarse según su distribución (generalizada o localizada), edad de aparición (congénita o adquirida) y tipo de pelo (velloso o terminal).

La hipertricosis congénita generalizada suele estar relacionada con errores genéticos que afectan el desarrollo del folículo piloso. Entre sus variantes se encuentran la hipertricosis lanuginosa congénita, la hipertricosis universal y el síndrome de Ambras, una de las formas más raras.

En la hipertricosis adquirida, los casos pueden deberse a diversas causas, entre ellas:

Uso de medicamentos como antibióticos, corticosteroides, vasodilatadores, anticonvulsivos e inmunosupresores.

Condiciones médicas subyacentes, como hipotiroidismo juvenil, acromegalia, desnutrición o infección avanzada por VIH.

Factores mecánicos, como la fricción repetitiva o cicatrices de varicela y vacunación.

Exposición a sustancias químicas, como psoralenos y análogos de prostaglandinas.

Enfermedades sistémicas, como la porfiria cutánea tardía y ciertos síndromes hereditarios.

Una de las formas más llamativas es la hipertricosis lanuginosa adquirida, que se considera un marcador paraneoplásico, es decir, un posible signo de cáncer en órganos como el pulmón, el colon o la mama. En estos casos, el crecimiento de vello puede ser uno de los primeros indicios de la enfermedad.

Diagnóstico y tratamiento

El diagnóstico de la hipertricosis se basa en la historia clínica y el examen físico del paciente. Es clave distinguir entre hipertricosis e hirsutismo, ya que este último se relaciona con alteraciones hormonales.

El tratamiento varía según el tipo de hipertricosis. En los casos hereditarios, la condición suele ser permanente, mientras que en las formas adquiridas, el crecimiento del vello puede revertirse al eliminar la causa subyacente.

Para el control del vello, los métodos más utilizados incluyen:

Depilación láser

Electrólisis , un procedimiento que destruye los folículos pilosos de manera definitiva.

Cremas depilatorias, que contienen sustancias como tioglicolato de calcio y sulfato de bario.

La hipertricosis puede generar un gran impacto en la salud emocional de quienes la padecen. En los casos graves, los expertos recomiendan apoyo psicológico para afrontar el estigma social y mejorar la calidad de vida del paciente.

Un caso excepcional dentro de una condición poco común

El caso de Lalit Patidar ha captado la atención internacional. A pesar de los desafíos, Patidar ha encontrado una forma de aceptar su apariencia y compartir su historia con el mundo. “Estoy sin palabras. Estoy tan agradecido por este honor que no tengo palabras. Me gusta cómo soy y no quiero cambiar mi apariencia”, expresó tras recibir su reconocimiento.

Una vez recibido el diagnóstico averiguó que no había antecedentes similares en su familia y, de a poco, se acostumbró a vivir con ello. Hoy lleva una vida normal. Asiste a la escuela y ayuda en la granja de su familia, pero encontró que lo que le apasiona es crear videos así que además de escribir en blogs ahora se filma.