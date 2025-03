¿Cuáles son los síntomas de cuatro enfermedades relacionadas con el calor?

En la región central de Argentina, una ola de calor húmeda, según el Servicio Meteorológico Nacional. Grosby

Se está desarrollando una ola de calor húmeda, caracterizada por temperaturas máximas y mínimas que superan, durante al menos tres días consecutivos, los valores habituales para la zona, según el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina. Así será hasta este sábado.

Este fenómeno tiene como consecuencia para el organismo a la hipertermia, que ocurre cuando la temperatura corporal asciende a niveles superiores a los normales y el sistema de termorregulación del cuerpo no puede funcionar correctamente. El cuerpo no puede enfriarse solo y es un problema que puede llegar a ser mortal si no se trata a tiempo.

Hay diferentes tipos de hipertermia, y esta semana la población de la región central de la Argentina debe tomar precauciones porque puede estar en mayor riesgo de desarrollar esos trastornos.

El fenómeno de calor extremo puede afectar la salud de la población, especialmente de los grupos más vulnerables. Entre otros impactos, las personas pueden verse afectadas por estas 4 enfermedades asociadas al calor:

El golpe de calor puede ser mortal si no se trata de inmediato/Archivo

Golpe de calor. Ocurre cuando la temperatura corporal supera los 40°C debido a la exposición prolongada al calor o a la realización de actividad física intensa en ambientes calurosos. Puede causar daños en el cerebro, corazón, riñones y músculos. Según la Clínica Mayo de los Estados Unidos, “puede provocar la muerte o una discapacidad permanente si no se recibe tratamiento de emergencia”.

Agotamiento por calor. Se produce cuando el cuerpo pierde una cantidad excesiva de agua y sales a través del sudor, generando deshidratación. Afecta con mayor frecuencia a adultos mayores, personas con presión arterial alta y trabajadores al aire libre. Sin tratamiento, puede evolucionar a un golpe de calor más grave.

Calambres por calor. Son espasmos musculares dolorosos en piernas, brazos o abdomen. Son causados por la pérdida de sales y líquidos durante actividades físicas en temperaturas elevadas

Erupción cutánea por calor. También llamada sarpullido por calor, es una irritación de la piel que se manifiesta como pequeñas protuberancias rojas y con picazón. Aparece cuando el sudor queda atrapado bajo la piel debido a la sudoración excesiva.

¿Cuáles son los síntomas del impacto del calor en el organismo?

El agotamiento por calor produce síntomas como sudoración excesiva, piel fría y húmeda, mareos y pulso débil (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso del golpe de calor, los síntomas que padecen los afectados son una temperatura corporal superior a 40°C, alteración del estado mental (confusión, irritabilidad, delirio), piel caliente y seca, náuseas, vómitos, respiración rápida y pulso acelerado.

Por su parte, cuando una persona sufre agotamiento por calor, puede registrar sudoración profusa, piel fría y húmeda, mareos, debilidad, pulso débil y rápido, calambres musculares, náuseas y dolor de cabeza. Según la Clínica Mayo, “sin tratamiento, el agotamiento por calor puede provocar un golpe de calor”.

En tanto, los calambres por calor consisten en espasmos musculares dolorosos en piernas, brazos o abdomen, que pueden aparecer durante o después de la actividad física intensa. Suelen aliviarse con reposo y reposición de líquidos.

Los síntomas de la erupción cutánea por calor son pequeñas protuberancias rojas que generan picazón o escozor en la piel. Generalmente, se resuelven al mantener la piel fresca y seca.

Cómo se deben tratar las enfermedades frente al calor

Las personas mayores están en los grupos más vulnerables al ser expuestas a las altas temperaturas (Imagen ilustrativa Infobae)

Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en estudios realizados entre 2000 y 2019 se observó que cada año fallecen 489.000 personas a causa del calor. Para evitar casos graves, es clave registrar los síntomas y acceder a la atención médica a tiempo.

El golpe de calor requiere atención médica inmediata. Mientras se espera la ayuda, es fundamental trasladar a la persona a un lugar fresco, quitarle el exceso de ropa y enfriarla con compresas frías o agua fría.

Cuando una persona sufre agotamiento por calor, debe estar en un lugar fresco, aflojar su ropa, aplicarle paños fríos y ofrecerle agua. Si los síntomas persisten o empeoran, se debe acudir a un centro de salud.

Es recomendable suspender la actividad física cuando haya calambres, descansar en un lugar fresco y consumir bebidas con electrolitos. Además, mantener la piel fresca y seca es clave para controlar las erupciones. Se debe usar ropa ligera y evitar productos grasos en la piel.

¿Cuáles son las medidas de prevención contra el calor?

Se aconseja el uso de aire acondicionados y ventiladores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Permanecer en lugares frescos: estar en espacios con aire acondicionado siempre que sea posible. Si no se dispone de este, acudir a centros comerciales o bibliotecas para refrescarse. La Clínica Mayo sugiere que “no se debe confiar solo en los ventiladores durante temperaturas extremas”.

Hidratación constante. Beber líquidos con frecuencia, incluso sin sentir sed. El agua es la mejor opción, aunque las bebidas deportivas pueden ser útiles para reponer electrolitos. Se debe evitar el alcohol, ya que contribuye a la deshidratación.

Uso de ropa adecuada. Se debe optar por prendas ligeras, holgadas y de colores claros. Es recomendable protegerse con un sombrero de ala ancha y gafas o anteojos de sol.

Hay que tomar agua aunque no se tenga sed cuando las temperaturas son altas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar las horas de mayor calor: no realizar actividades físicas al aire libre entre las 10 y las 16 horas. En caso de estar expuesto, tomar descansos frecuentes en la sombra y beber agua constantemente.

Cuidado de personas vulnerables. Es importante monitorear a adultos mayores, bebés, personas embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas y trabajadores expuestos al calor. Se debe asegurar que estén bien hidratados y en ambientes frescos.

Atención a las mascotas. Los animales también sufren los efectos del calor. Se debe garantizar que tengan agua fresca y sombra. Además, nunca se debe dejar a un animal dentro de un vehículo, ya que la temperatura en su interior puede aumentar rápidamente, poniendo en riesgo su vida.