Cuáles son los controles médicos necesarios en los niños para la vuelta a clases

Un chequeo médico completo es esencial antes de comenzar las clases para garantizar que los niños estén saludables y con todas sus vacunas al día (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vuelta a clases requiere, además de tener la mochila, cartuchera, materiales y el delantal o uniforme listo, gozar de buena salud. Y para ello, es necesario pasar antes por el médico para obtener el certificado de apto físico al día.

Las revisaciones clínicas no deben saltearse ya que gracias a ellas, es posible detectar tempranamente situaciones que puedan afectar el bienestar físico, psíquico y social de niños y adolescentes.

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), el médico Fernando Burgos, comentó a Infobae, ante el comienzo del año escolar, que primero se debe chequear si los chicos y adolescentes tienen el carnet de vacunas al día. “Deben tener los esquemas completos”, resaltó. Además, informó que los niños deberían acceder a un examen clínico a cargo de un profesional de la pediatría.

Las revisaciones clínicas permiten detectar a tiempo problemas que puedan afectar la salud física, psíquica y social de los niños y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El comienzo del ciclo escolar es una etapa de adaptación tanto para los niños como para las familias. Después de las vacaciones, es importante reordenar progresivamente los horarios, especialmente los del sueño, para que los chicos lleguen al aula descansados y con energía para aprender. Ajustar la rutina con anticipación facilita una transición más tranquila y evita el cansancio excesivo en los primeros días de clases”, sostuvo Burgos.

Y agregó: “La alimentación también juega un rol fundamental en el rendimiento escolar. Un desayuno completo y equilibrado les proporciona la energía necesaria para comenzar el día. Además, es clave planificar viandas saludables, con frutas, cereales y proteínas, evitando el exceso de ultraprocesados y azúcares. Dado que aún persisten las altas temperaturas, es esencial que los chicos lleven protector solar y repelente de insectos, además de mantenerse bien hidratados durante la jornada escolar”.

Para Burgos, otro aspecto esencial del inicio de clases es garantizar que estén al día con su esquema de vacunación. “El ingreso escolar es un momento clave dentro del Calendario Nacional de Vacunación, ya que hay dosis obligatorias que deben aplicarse antes de comenzar la escuela primaria. Si hay vacunas atrasadas, este es un buen momento para recuperarlas y reforzar la protección frente a diversas enfermedades prevenibles”, precisó.

Asegurar que los niños tengan un esquema de vacunación completo es una de las primeras recomendaciones antes de que comiencen las clases (Europa Press)

“Asimismo, es recomendable realizar un chequeo médico completo antes del inicio escolar. Una evaluación pediátrica general ayuda a detectar cualquier problema de salud y garantizar que los niños estén en óptimas condiciones. Además, es importante sumar un examen oftalmológico para detectar posibles dificultades visuales que puedan afectar el aprendizaje. Según las necesidades individuales, también puede ser oportuno realizar un control cardiológico. Y, por supuesto, no debemos olvidar la salud bucal: una visita al odontólogo es clave para prevenir problemas dentales y fomentar buenos hábitos de higiene oral”, completó el especialista.

Para el doctor Luciano Guido Vizcay (MN 90295), médico del Servicio de Pediatría del Hospital Alemán, “el control de salud al inicio de las clases constituye un acto de gran importancia ya que a través del mismo se realiza prevención de salud y es valioso para la pesquisa o detección de patologías en el niño. También es una oportunidad para reforzar el control de las vacunas obligatorias de calendario. La valoración de peso y talla con sus percentilos nos ayudan a valorar el estado de crecimiento y nutricional”.

Y agregó a Infobae: “Más allá de estas generalidades, existen estudios que debemos también indicar a los niños que sirven para la detección de enfermedades”.

El desayuno equilibrado y las viandas saludables son fundamentales para que los niños mantengan un buen rendimiento escolar durante el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Vizcay, a los 6 años, el niño debe contar con:

- Audiometría tonal, que detecta problemas auditivos

- Evaluación oftalmológica, que permite evaluar lo relacionado a lo visual

- Salud bucal a través de la derivación al odontopediatra

- Control traumatológico, que evalúa el normal desarrollo músculo-esquelético del niño

“En pacientes que tienen una actividad física más importante, debemos realizar un electrocardiograma para detección de patologías cardíacas que pueden desencadenarse por el ejercicio. Por supuesto que en aquellos niños con enfermedades de base, se realizarán estudios que abarquen el control de dicha patología”, concluyó Vizcay.

Salud ocular: el chequeo esencial en el inicio escolar

Un examen oftalmológico es necesario para detectar posibles problemas de visión que afecten el aprendizaje de los niños en el ciclo escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Maximiliano Ratti (M.N. 124.975), médico oftalmólogo de niños y adultos, especialista en estrabismo y miembro del Consejo Argentino de Oftalmología, dijo a Infobae que los problemas de visión de los chicos son más comunes de lo que se cree y pueden impactar en su desarrollo escolar y bienestar.

“La salud ocular infantil es fundamental para el desarrollo educativo y social de los niños. Según datos del Consejo Argentino de Oftalmología, aproximadamente uno de cada 25 niños en edad preescolar y uno de cada 10 en edad escolar presentan problemas de visión. Estas afecciones no solo interfirieren con el aprendizaje escolar, sino que también afectan la calidad de vida de los niños. Muchas de ellas tienen tratamientos que, realizados a tiempo, incluso pueden prevenir secuelas a largo plazo”, explicó Ratti.

Y agregó: “Muchos chicos no se quejan de dificultades para ver porque creen que todos ven el mundo como ellos. Esto hace que los problemas de visión por lo general pasen desapercibidos, de ahí la importancia de los controles periódicos según la edad”.

La adaptación a los horarios y rutinas previas al inicio escolar ayuda a que los niños lleguen descansados y con energía al aula (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ratti precisó las señales que podrían indicar un problema de visión:

1. Desviación de los ojos.

2. Posicionamiento anormal de la cabeza, como giros o inclinaciones.

3. Entrecerrar los ojos.

4. Pupilas de tamaño anormal o con coloración blanca o grisácea.

5. Dolores de cabeza frecuentes o quejas de cansancio visual.

6. Dificultades para seguir objetos con los ojos o problemas al leer.

7. Frotamiento frecuente de los ojos.

8. Molestias con la luz.

9. Acercamiento exagerado a los objetos.

“Si se detecta alguno de estos síntomas, se recomienda una consulta con un oftalmólogo pediátrico, quien puede realizar un examen ocular completo para identificar y tratar cualquier afección”, sostuvo el experto y brindó unos consejos para cuidar la salud ocular de los chicos:

1. Realizar controles regulares: Desde el Consejo Argentino de Oftalmología se sugiere que el primer examen ocular completo sea al mes de vida, a los seis meses y doce meses. Luego se recomienda a los tres años, a los cinco años y luego cada 2 años, siempre con dilatación pupilar. Esto permite detectar a tiempo afecciones como estrabismo (ojos desviados) o ambliopía (ojo vago) en sus etapas iniciales.

2. Conocer los antecedentes familiares: Es importante informar al médico sobre enfermedades oculares en la familia, como miopía, hipermetropía, astigmatismo o estrabismo. Estos antecedentes pueden ayudar a identificar riesgos de forma temprana.

3. Prestar atención a síntomas específicos: Quejas de dolor de cabeza, cansancio al leer o dificultades para concentrarse podrían ser señales de problemas de visión. También se deben observar desviaciones de los ojos o cambios en la coloración de las pupilas.

4. Usar anteojos protectores en deportes: Las actividades deportivas como el hockey, el fútbol o el básquet pueden causar lesiones oculares si no se toman las precauciones adecuadas. Se recomienda el uso de anteojos protectores certificados para evitar accidentes que puedan generar daños permanentes.

La vuelta al colegio es mucho más que la compra de útiles y uniformes, es el resultado de una cadena logística que opera meses antes del inicio de clases (Ilustración: Movant Connection)

Y concluyó: “Cuidar la salud ocular de los chicos no solo previene problemas de visión, sino que también asegura un desarrollo pleno en sus actividades diarias, como la sociabilización y en su rendimiento escolar. Los niños, según sus edades no pueden o no saben expresar lo que ven. La detección temprana es de suma importancia y los cuidados adecuados antes de los siete años son fundamentales para garantizar su bienestar y su futuro”.

Por una buena salud auditiva

La prevención de enfermedades auditivas en niños mediante chequeos regulares puede evitar complicaciones que afecten su rendimiento académico y social (Freepik)

Agustina Leiro (MAT. 8343), licenciada en Fonoaudiología, destacó a Infobae que a medida que se acerca el regreso a clases, es esencial que los padres, educadores y profesionales de la salud estén atentos a la salud auditiva de los niños.

“La detección temprana de problemas auditivos desempeña un papel crucial en su desarrollo integral, impactando de manera directa en la adquisición del lenguaje y la integración en el entorno escolar. Según los especialistas, realizar chequeos preventivos puede marcar una diferencia significativa tanto en la calidad de vida como en el rendimiento académico de los niños”, sostuvo la especialista del equipo GAES.

Según Leiro, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que, entre los 430 millones de personas que sufren pérdida de audición discapacitante y necesitan rehabilitación hoy en día, 34 millones son niños. Además, el 60% de las pérdidas auditivas en la infancia podrían evitarse mediante la aplicación de medidas preventivas.

“En este sentido, es clave que tanto padres como docentes se conviertan en aliados al momento de identificar las primeras señales como la dificultad para aprender nuevo vocabulario, integrar la gramática o participar activamente en conversaciones. Estos problemas, aunque comunes, suelen pasar desapercibidos si no se realizan las pruebas adecuadas en las primeras fases”, completó la experta.

Impacto en el rendimiento académico

Las revisaciones clínicas no deben saltearse (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida de audición en los niños tiene un impacto directo y negativo en varios aspectos de su desarrollo escolar, entre ellos:

Retrasos en el desarrollo del habla y el lenguaje, que afectan la capacidad de comunicarse con eficacia.

Dificultades en el aprendizaje y retos en el rendimiento académico, especialmente en áreas que requieren comprensión auditiva y verbal.

Riesgo de baja autoestima y aislamiento social que pueden afectar a la integración del niño en el entorno escolar.

Posibles consecuencias a largo plazo en el desarrollo del niño como futuro adulto en el avance académico.

“Se estima que un menor con merma auditiva podría perder hasta un 50% de las conversaciones que ocurren en clase. Identificar el problema y tomar las medidas oportunas y adecuadas permitirá al niño comprender mejor las interacciones verbales, mejorando sus habilidades comunicativas. Cuanto más temprano se identifique la pérdida de audición, mayores serán las posibilidades de evitar consecuencias graves y de garantizar un desarrollo óptimo tanto en el ámbito académico como en el entorno social”, completó la fonoaudióloga.