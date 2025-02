Ludopatía y salud mental: el rol determinante de un tratamiento integral para una recuperación efectiva

Intervenir temprano en la ludopatía reduce los riesgos financieros y emocionales graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comúnmente conocido como ludopatía, el trastorno de juego es una adicción comportamental caracterizada por respuestas conductuales persistentes y recurrentes, relativas al juego de apuestas, a tal punto que alteran la vida personal, familiar y profesional del individuo.

Si bien las consecuencias económicas de este trastorno están ampliamente documentadas y descritas, las diferencias psicológicas, sociales y psiquiátricas en el curso de la vida entre quienes reciben un tratamiento efectivo y quienes no lo hacen es, quizás, un tema poco explorado.

El acceso a intervenciones de eficacia probada y evidente, o la falta de estas, modifica de diversas maneras la vida de las personas con ludopatía. El tema central son los aspectos menos conocidos, como las condiciones psiquiátricas comórbidas (que ocurren al mismo tiempo), la reintegración social y la resiliencia psicológica a largo plazo.

La respuesta o los resultados psicológicos y la importancia de la intervención temprana en el diagnóstico y tratamiento están sustentados por la evidencia clínica y científica. En el marco del Día Internacional del Juego Responsable, es importante destacar que el tratamiento efectivo para la ludopatía, particularmente mediante terapias cognitivo-conductuales (TCC), no solo reduce los síntomas del juego patológico, sino que también actúa mejorando o deteniendo el deterioro emocional (Adicción al juego: tres abordajes psicológicos y 10 estrategias de superación).

Varios estudios han demostrado que los pacientes que reciben terapia especializada experimentan una disminución significativa en los síntomas de ansiedad y depresión, en comparación con aquellos que permanecen sin tratamiento. Por ejemplo, un ensayo clínico sobre la práctica de TCC ante el juego patológico mostró que, tras seis meses de tratamiento, el 40% de los participantes evidenciaba una reducción clínicamente significativa en síntomas depresivos, mientras que el grupo de control (no tratado) reportó un aumento del 25% en cuadros de desesperanza y aislamiento emocional.

Las distorsiones cognitivas de la ludopatía

Un aspecto muy poco tratado, pero crítico, es el impacto del tratamiento en las distorsiones cognitivas propias de la ludopatía.

Una distorsión cognitiva es un patrón de pensamiento erróneo o sesgado que altera la percepción de la realidad de manera negativa, influyendo en emociones y comportamientos (Distorsión, disonancia y sesgo cognitivos, las tres formas de ver el mundo que condicionan nuestras decisiones).

Los pacientes tratados desarrollan en principio una mayor capacidad para identificar los sesgos o distorsiones cognitivas o los pensamientos irracionales y luego tomar distancia, corregirlos progresivamente.

Un ejemplo de esto es la “falacia del jugador”: la creencia de que una racha de pérdidas predice inevitablemente una futura victoria. En este proceso se busca, mediante técnicas de reestructuración cognitiva, fomentar la toma de decisiones basada en conceptos reales, en contraposición a los razonamientos ya probados en el pasado como erróneos, como es la rumiación sobre fantasías de recuperación económica que compensará las pérdidas, quedando estas relativizadas por ese “desquite” que en algún momento “debe” llegar.

Por el contrario, quienes no reciben tratamiento adecuado (y esta palabra debe ser sopesada cuidadosamente, ya que muchas personas se encuentran en terapias que sirven para aspectos generales de la personalidad, pero no sobre este proceso comportamental en concreto), suelen quedar atrapados en ciclos de pensamiento mágico (loops), donde cada apuesta se justifica como una “oportunidad única” para saldar deudas. Una situación que agrava su crisis financiera y emocional, e impulsa la desesperanza y hasta a veces las tentativas autolesivas e ideas de ruina, por nombrar algunos aspectos.

La importancia del tratamiento adecuado

La terapia grupal y las intervenciones psicoeducativas juegan un papel crucial en la reconstrucción de la autoestima y de alguna manera volver al mundo habitual previo al ingreso en la patología.

En grupos de apoyo como Jugadores Anónimos, los participantes no solo comparten experiencias, sino que aprenden estrategias para manejar el estrés sin recurrir al juego. Este enfoque comunitario contrasta marcadamente con la realidad de los no tratados, quienes, según un informe de la Organización Mundial de la Salud, tienen tres veces más probabilidades de desarrollar o quizás agravar trastornos de personalidad (por ejemplo, el borderline o el narcisista), como mecanismo de afrontamiento disfuncional.

Es interesante esta mirada, ya que en muchos casos se considera que esas estructuras de personalidad preceden al trastorno, al tiempo que entran en un estado de disfuncionalidad clínica por la presión y estrés relacionados con la ludopatía.

En el ámbito de la vida en sociedad, las repercusiones de la ludopatía varían de manera a veces drástica, según el tipo, calidad y oportunidad del tratamiento recibido. En este concepto, un ejemplo es la necesidad de no dejar de lado el abordaje del grupo familiar.

Quienes acceden a intervenciones integrales que abordan, entre otros temas, este aspecto, encuentran en la terapia familiar una herramienta para restaurar la confianza perdida, especialmente a través de la participación de las parejas, que a menudo se encuentran en crisis debido a las consecuencias en la vida cotidiana, económicas y otras

Un estudio longitudinal de Dowling et al. (2019) siguió a 200 pacientes durante cinco años y encontró que el 60% de los tratados lograron reconciliaciones familiares significativas, en contraste con solo el 15% de los no tratados, muchos de los cuales enfrentaron divorcios o pérdida de la custodia de hijos. Una revisión extensa de la literatura coincide en este punto y remarca la importancia de estos aspectos socio-familiares para la mejora del paciente.

En paralelo, en el ámbito laboral, el tratamiento adecuado se asocia con una estabilidad laboral y económica. Por otro lado, los no tratados experimentan un deterioro acelerado, sea la bancarrota o inclusive incurren en delitos menores como el fraude o el hurto para financiar su adicción. En la actualidad, las adicciones por vía virtual se ven seguidas de innumerables gurúes que ofrecen ganancias extraordinarias rápidas y que ejercen el atractivo sobre los que entregan sus ahorros, similar al juego.

Un factor menos visible pero devastador es el estigma. Diversos trabajos de encuestas muestran que un alto porcentaje de los afectados evita buscar ayuda por miedo al rechazo social, en particular en culturas donde el juego se percibe como un vicio ligado a una falta de voluntad, por ejemplo, y no como una enfermedad. Este estigma se potencia en lugares donde la asistencia y la difusión es escasa, y la atención es llevada a cabo por servicios generales de salud mental, muchas veces saturados y sin personal capacitado.

La relación entre la ludopatía y otros trastornos psiquiátricos, como la depresión mayor o el abuso de sustancias, actúa en ambas direcciones. Es decir, una potencia a la otra y se intensifica en ausencia de tratamiento. Los pacientes tratados bajo modelos de atención integrada —que abordan simultáneamente el juego y condiciones como podría ser el trastorno bipolar— experimentan una reducción de hasta el 50% en hospitalizaciones por crisis psiquiátricas, según un metaanálisis de Lorains y colaboradores.

En contraste, los no tratados de manera adecuada enfrentan un riesgo exponencial. Los riesgos de ingreso en las toxicomanías e incluso de suicidio están suficientemente estudiados, y muchos de los estudios metaanalíticos coinciden con la experiencia clínica diaria.

Investigaciones en neuroimágenes muestran, como en el caso de otras adicciones comportamentales, que hay una alteración en los circuitos cerebrales vinculada al circuito de recompensa, en particular el núcleo accumbens. Congruente con esto, se observa que pacientes tratados con terapias farmacológicas (como la naltrexona) muestran una normalización parcial de estas áreas, mientras que los no tratados presentan una actividad disfuncional persistente, lo que explica su mayor vulnerabilidad a recaídas.

La brecha entre pacientes tratados y no tratados no es solo una cuestión clínica, sino un reflejo de desigualdades sistémicas. El tratamiento integral aborda todas las áreas que hacen al bienestar del individuo (médicas, psicológicas, económicas, familiares, por citar algunos ejemplos), de allí la importancia del abordaje a diferentes niveles, no solo ligados a la salud como es percibida tradicionalmente, sino también a aspectos como el trabajo y la política, entre otros

El trabajar sobre las áreas sociales que se adecuan a la realidad del momento presente, como es hoy el caso de las apuestas y/o las falsas inversiones online, está ligado a aspectos que van desde la legislación hasta la justicia, además del tratamiento individual y grupal ligado a la salud. La sociedad, por otro lado, debe entender que este tipo de trastornos afecta a todos y que, por ende, imaginar que uno puede permanecer indemne es ilusorio. Las relaciones de pares en las que la ludopatía está vinculada a niveles socioeconómicos bajos y al aumento de la violencia así lo demuestran.

* El doctor Enrique De Rosa Alabaster se especializa en temas de salud mental. Es médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico legista